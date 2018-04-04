Изобретатели придумали твердый кетчуп

Популярный соус отныне можно будет приобрести не только в жидком виде, но и в виде тонких нарезанных кусочков.

Cтартап Slice of Sauce предлагает твердый кетчуп, который напоминает тонко нарезанный сыр в виде квадратных кусочков. Их можно брать в руки, не боясь испачкаться. После добавления в гамбургеры, сэндвичи или другие блюда кетчуп тает и становится жидким. При этом он не растекается, не размачивает хлеб и не оставляет пятен.

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Для изготовления твердого кетчупа Slice of Sauce использует фирменный семейный рецепт. В состав кетчупа входят только натуральные ингредиенты. Секрет приготовления заключается в формировании тонкого слоя соуса и его подсушивании. По словам создателей, такой продукт является даже вкуснее традиционного соуса.

Твердый кетчуп продается в упаковке по восемь кусочков. Каждый из них завернут в пленку. Кусочки можно разорвать или разрезать, чтобы равномерно покрыть поверхность небольших бутербродов.

Стоит такой соус недешево – за одну упаковку на Kickstarter придется отдать 10 долларов.