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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Известно имя и фото погибшего на Донбассе бойца

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На Донбассе умер боец Виктор Кандалюк
На Донбассе умер боец Виктор Кандалюк / Фото з Facebook

8 августа в зоне проведения боевых действий на Донбассе умер украинский военный 28-й отдельной механизированной бригады из Одесской области Виктор Кандалюк.

Об этом сообщает издание "Думская".

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Отмечается, что мужчина умер во время боевых действий на наблюдательном пункте. Когда начался вражеский обстрел, у 34-летнего бойца остановилось сердце.

Начался обстрел, и мы увидели, что он упал. К сожалению, несколько часов к Виктору нельзя было подобраться: работал снайпер. Сейчас причины смерти устанавливаются. Предварительно это был сердечный приступ,
– рассказал товарищ Кандалюка.

Погибший военнослужащий был родом из города Южный Одесской области. У него остался маленький сын.

На Донбассе умер боец Виктор Кандалюк

Напомним, 8 августа российские оккупационные войска более 40 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины, применяя тяжелое вооружение. В результате вражеских действий один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.

Теги: Новости Украины Новости Одессы Война на Донбассе Жертвы
Источник: 24 Канал
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