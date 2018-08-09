Известно имя и фото погибшего на Донбассе бойца
8 августа в зоне проведения боевых действий на Донбассе умер украинский военный 28-й отдельной механизированной бригады из Одесской области Виктор Кандалюк.
Об этом сообщает издание "Думская".
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Отмечается, что мужчина умер во время боевых действий на наблюдательном пункте. Когда начался вражеский обстрел, у 34-летнего бойца остановилось сердце.
Начался обстрел, и мы увидели, что он упал. К сожалению, несколько часов к Виктору нельзя было подобраться: работал снайпер. Сейчас причины смерти устанавливаются. Предварительно это был сердечный приступ,
– рассказал товарищ Кандалюка.
Погибший военнослужащий был родом из города Южный Одесской области. У него остался маленький сын.
На Донбассе умер боец Виктор Кандалюк
Напомним, 8 августа российские оккупационные войска более 40 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины, применяя тяжелое вооружение. В результате вражеских действий один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.