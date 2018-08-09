Известно имя и фото погибшего на Донбассе бойца

8 августа в зоне проведения боевых действий на Донбассе умер украинский военный 28-й отдельной механизированной бригады из Одесской области Виктор Кандалюк.

Об этом сообщает издание "Думская".

Читайте также: Возле пункта въезда-выезда "Марьинка" прогремел взрыв: есть пострадавшие

Отмечается, что мужчина умер во время боевых действий на наблюдательном пункте. Когда начался вражеский обстрел, у 34-летнего бойца остановилось сердце.

Начался обстрел, и мы увидели, что он упал. К сожалению, несколько часов к Виктору нельзя было подобраться: работал снайпер. Сейчас причины смерти устанавливаются. Предварительно это был сердечный приступ,

– рассказал товарищ Кандалюка.

Погибший военнослужащий был родом из города Южный Одесской области. У него остался маленький сын.

На Донбассе умер боец Виктор Кандалюк

Напомним, 8 августа российские оккупационные войска более 40 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины, применяя тяжелое вооружение. В результате вражеских действий один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.