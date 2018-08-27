Эрдоган получил список пленников Кремля, о который планирует говорить с Путиным

Список всех политзаключенных Кремля, который ранее просил президент Турции Реджеп Эрдоган, передали через украинское посольство в Анкаре.

Об этом "Громадському" сообщил лидер крымских татар Мустафа Джемилев, который по этому поводу общался с Эрдоганом.

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Уже передали, но точную дату сказать не могу. Где-то неделю назад это было,

– сказал он.

Джемилев добавил, что Эрдоган не называл никаких сроков, когда именно он будет говорить с президентом России Владимиром Путиным относительно освобождения украинских политзаключенных.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июле попросил лидера крымских татар Мустафу Джемилева предоставить ему список украинских политзаключенных в российских тюрьмах, по поводу которых он пообещал "говорить с Путиным".

Ранее лидер крымскотатарского народа Джемилев передал президенту Турции личное послание от Президента Украины Петра Порошенко.

Турция уже помогала Украине в вопросе освобождения политзаключенных Кремля. Осужденных в оккупированном Крыму представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова выдали Турции в октябре 2017 года. 27 октября 2017 года Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров вернулись в Украину.