Эрдоган получил список пленников Кремля, о который планирует говорить с Путиным
Список всех политзаключенных Кремля, который ранее просил президент Турции Реджеп Эрдоган, передали через украинское посольство в Анкаре.
Об этом "Громадському" сообщил лидер крымских татар Мустафа Джемилев, который по этому поводу общался с Эрдоганом.
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Уже передали, но точную дату сказать не могу. Где-то неделю назад это было,
– сказал он.
Джемилев добавил, что Эрдоган не называл никаких сроков, когда именно он будет говорить с президентом России Владимиром Путиным относительно освобождения украинских политзаключенных.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июле попросил лидера крымских татар Мустафу Джемилева предоставить ему список украинских политзаключенных в российских тюрьмах, по поводу которых он пообещал "говорить с Путиным".
Ранее лидер крымскотатарского народа Джемилев передал президенту Турции личное послание от Президента Украины Петра Порошенко.
Турция уже помогала Украине в вопросе освобождения политзаключенных Кремля. Осужденных в оккупированном Крыму представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова выдали Турции в октябре 2017 года. 27 октября 2017 года Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров вернулись в Украину.