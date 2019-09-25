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      Это была марионетка Порошенко: советник секретаря СНБО о Бровченко и ситуации в оборонке

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      Интервью с советником секретаря СНБО Василием Шуруповым
      Интервью с советником секретаря СНБО Василием Шуруповым / 24 канал

      В феврале Украину потряс коррупционный скандал в Укроборонпроме. Его фигурантами стали бывший заместитель председателя СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь. К слову, от этого изрядно пострадала репутация пятого президента Украины Петра Порошенко, ведь именно он назначил на должность Гладковского. Какова теперь ситуация в оборонке и кто руководит оборонкой – рассказал Василий Шурупов.

      В программе "Вот оно как" Шурупов подчеркнул, что нового Гладковского в оборонке нет и не будет. Сейчас новое назначение заместителя по ОПК (Оборонно-промышленный комплекс) и ВТС (Военно-техническое сотрудничество) еще не утверждено.

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      Он сказал, что частично эти функции до сих пор выполняет полковник Сергей Кривонос, который активно занимается вопросами оборонно-промышленного комплекса. Также он подчеркнул, что в этой области важно не столько влияние, сколько координация между всеми ветвями новоназначенных активных и опытных людей.

      К таковым он может отнести министра обороны Андрея Загороднюка, секретаря СНБО Александра Данилюка, генерального директора Укроборонпрома Айвараса Абромавичуса. А также к коммуникации должен быть привлечен комитет по нацбезопасности и обороны Верховной Рады Украины.

      Самое главное иметь понимание и координацию между этими людьми и ветвями. Сейчас мы очень тесно общаемся, работаем и имеем полное взаимопонимание,
      – заявил Василий Шурупов.


      Василий Шурупов о новых назначениях в оборонке

      Напомним, что недавно Данилюк заявил, что Укроборонпром должен быть передан Министерству обороны. Однако действующий гендиректор Абромавичус ответил, что видит в этом конфликт интересов, поэтому Укроборонпром должен оставаться в Министерстве экономического развития.

      Шурупов упомянул деятельность экс-заместителя министра экономического развития и торговли в Украине Юрия Бровченко.

      Он добавил, что перед Бровченко стояли следующие задачи:

      – формирование государственного оборонного заказа;
      – координация этого формирования;
      – импортозамещение.

      Как отметил советник секретаря СНБО, именно импортозамещение было очень важным аспектом. Ведь это должно уменьшить закупку российских комплектующих, а значит минимизировать влияние России.

      Эта задача абсолютно не была выполнена. То есть это была марионетка Петра Алексеевича, координировался государственный оборонный заказ и на этом все его функции заканчивались,
      – пояснил Шурупов.

      Напоследок он добавил, что перед новым заместителем министра стоят цели не только развивать, но и координировать большие договоры и контракты, которые будут следующие два – три года. А также финансировать те предприятия, которые важны для оборонно-промышленного комплекса.

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?
      По данным расследования журналистов Bihus.Info сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали. Поставки проходили через фирмы-прокладки по завышенным в два-четыре раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.

      Участники коррупционных схем организовывали сделки через три главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

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      Теги: Новости Украины Расследования Коррупция Украина – Россия Айварас Абромавичус Укроборонпром СНБО Александр Данилюк Коррупционные схемы в Укроборонпроме Журналисты Скандал НАБУ
      Источник: 24 канал
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