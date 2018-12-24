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      К войне сейчас готовы и Россия, и Украина, эскалация конфликта не исключена, – военный эксперт

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      К войне сейчас готовы и Россия, и Украина
      К войне сейчас готовы и Россия, и Украина / 24 канал

      На сегодня к полномасштабной войне готовы и Украина, и Россия. При этом если эскалации ситуации не будет до конца января, значит война начнется не зимой.

      Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" высказал российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, комментируя заявление спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера о том, что России нужен повод для агрессии.

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      В принципе, к войне сейчас готовы все – и Россия, и Украина. Вопрос в том, будет зимняя война или нет. Но вероятность такая существует. Об этом свидетельствуют и данные разведки, и концентрация сил и средств сторон. Поэтому эскалация конфликта не исключена. Но если этого не произойдет до конца января, значит, зимней кампании уже и не будет,
      – прогнозирует военный эксперт.

      Он объяснил свое мнение тем, что на Донбассе жуткие дороги – узкие и в плохом состоянии. Поэтому оптимальные варианты для передвижения военной техники – это или лето, когда грязь засыхает, или зима, когда он замерзает.

      "Также обсуждается сейчас возможность эскалации на азовском побережье – РФ заинтересована в вытеснении украинских сил из этого региона. Последние в свою очередь минируют дороги, проводят мобилизацию. Другое дело, что Азов – это мелководье, использовать Черноморский флот РФ будет сложно", – заметил Фельгенгауэр.

      Он отметил, что России несложно будет найти формальный повод для очередного нападения на Украину.

      К возможному столкновению готовы все. Поэтому ситуация очень нервная. Если в России примут решение о новой агрессии против Украины, повод всегда найдется. Спровоцировать какие-то перестрелки - не так сложно. Затем они будут нарастать – и пошло-поехало. Вопрос только в том, представят это как поход "ополченцев" с "отпускниками", будет ли полноценное российское вмешательство с авиацией и флотом? Возможно, будет операция российских сил под прикрытием так называемых ополченцев, как в Дебальцево,
      – предположил военный эксперт.

      Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в последние дни декабря Президент Украины Петр Порошенко якобы готовит провокацию на границе с оккупированным Крымом. Премьер Украины Владимир Гройсман и секретарь СНБО Александр Турчинов назвали слова Лаврова бредом. Однако российские пропагандисты не отступили и в деталях описали вымышленные 5 возможных вариантов наступления Украины на РФ.

      Теги: Новости политики Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости России Война на Донбассе Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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