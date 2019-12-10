Кабмин презентовал Новую таможню

10 декабря украинское правительство представило Новую таможню. Она начала работать как самостоятельная структура еще 8 декабря. Новая таможня должна забрать соответствующие полномочия у Государственной фискальной службы.

Как в своем телеграм-канале сообщил украинский премьер Алексей Гончарук, более 500 старых руководителей разных уровней, к которым были вопросы, в новую структуру не перешли.

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Что касается особенностей Новой таможни, то это

товары, которые не прошли таможенный контроль, будут продаваться исключительно через систему "ProZorro.Продажи";

в пунктах пропуска заработают сканирующие системы по борьбе с контрабандой: до 15 декабря должны заработать 2, а к концу 2019 года – еще 5.

Предупреждаю взяточников и контрабандистов, которые зарабатывали состояния на таможне, а по сути зарабатывали их на украинцах, мы это прекращаем. Украине нужна современная, прозрачная и работающая в интересах граждан таможня. Впереди – много работы!

– подытожил Гончарук.

Анонсировал увольнение 500 наиболее одиозных сотрудников таможни в начале декабря глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов. По его словам, их не переведут в новую структуру. В то же время он подчеркнул, что сокращение структур – не только экономия и налаживание процессов, но и "тактическое решение обновить руководящий состав".

Как проводили таможенную реформу: Здесь как на войне, проявляются все скрытые качества, – Нефедов о сопротивлении таможенной реформе

Что известно о Государственной таможенной службе