Кабмин презентовал Новую таможню
10 декабря украинское правительство представило Новую таможню. Она начала работать как самостоятельная структура еще 8 декабря. Новая таможня должна забрать соответствующие полномочия у Государственной фискальной службы.
Как в своем телеграм-канале сообщил украинский премьер Алексей Гончарук, более 500 старых руководителей разных уровней, к которым были вопросы, в новую структуру не перешли.
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Что касается особенностей Новой таможни, то это
- товары, которые не прошли таможенный контроль, будут продаваться исключительно через систему "ProZorro.Продажи";
- в пунктах пропуска заработают сканирующие системы по борьбе с контрабандой: до 15 декабря должны заработать 2, а к концу 2019 года – еще 5.
Предупреждаю взяточников и контрабандистов, которые зарабатывали состояния на таможне, а по сути зарабатывали их на украинцах, мы это прекращаем. Украине нужна современная, прозрачная и работающая в интересах граждан таможня. Впереди – много работы!
– подытожил Гончарук.
Анонсировал увольнение 500 наиболее одиозных сотрудников таможни в начале декабря глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов. По его словам, их не переведут в новую структуру. В то же время он подчеркнул, что сокращение структур – не только экономия и налаживание процессов, но и "тактическое решение обновить руководящий состав".
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Что известно о Государственной таможенной службе
- В конце 2018 года Кабмин решил реорганизовать Государственную фискальную службу Украины, поделив ее на государственные налоговую и таможенную службы.
- В марте 2019 года Кабмин объявил конкурс на должности глав двух новых служб. В финальном этапе победил Максим Нефедов, правительство назначило его главой Государственной таможенной службы.
- В июле Госрегистратор выдал разрешение на создание новой Государственной таможенной службы как юридического лица. С тех пор она не подчиняется Государственной фискальной службе.
- В начале октября Кабмин утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен с 26 до 16. В ноябре в гостаможне завершилась регистрация всех региональных таможен.