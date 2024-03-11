Показатели товарооборота Украины

Поэтому за январь-февраль мы импортировали товаров на 10 миллиардов долларов, а экспортировали – на 6,8 миллиарда долларов. Однако налогооблагаемый импорт составил 8,8 миллиарда долларов, а это 88% от общего объема.

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Обратите внимание! Налоговая нагрузка на 1 килограмм налогооблагаемого импорта в январе-феврале 2024 года составила 0,47 доллара за килограмм, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Больше всего Украина импортировала из Китая – на 2 миллиарда, Польши – 1,1 миллиарда и Германии – 769 миллионов долларов. Зато лидерами среди экспорта стали: Польша – 649 миллионов, Испания – 624 миллионов и Китай – 504 миллиона долларов.

Что больше всего импортировала Украина

Около 67% импорта Украины в начале года составили:

машины, оборудование и транспорт – 3,5 миллиарда долларов. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 25,3 миллиарда гривен, что составляет 31% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности – 1,8 миллиарда долларов. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 12,8 миллиарда гривен, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические – 1,3 миллиарда долларов. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 20 миллиардов гривен, что составляет 24% поступлений таможенных платежей.

Что больше всего экспортировали

продовольственные товары – 4,5 миллиарда долларов;

металлы и изделия из них – 726 миллионов долларов;

минеральные продукты – 587 миллионов долларов.

Заметьте! За первые два месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 47,96 миллиона гривен.