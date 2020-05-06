Кабмин выделил деньги на жилье для пострадавших от пожаров на Житомирщине

Кабмин 6 мая выделил 11,2 миллиона гривен для приобретения жилья тем, кто нуждается в отселении из домов, разрушенных пожарами в Овручском районе Житомирщины.

В частности, правительство выделило из резервного фонда госбюджета 11 миллионов 192 тысячи 731 гривну для приобретения жилья, а именно модульных домов, сообщает 24 канал.

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Это жилье приобретут людям, которые нуждаются в отселении из домов, разрушенных в результате пожара 16 апреля 2020 года на территории Овручского района Житомирской области. В результате пожара пострадали примерно 11 домов жителей района.

Кроме того, Кабмин выделил для ликвидации последствий пожаров на Житомирщине 7,6 миллиона гривен для МВД (а именно для ГСЧС) и 37,6 миллиона гривен Минэкоэнерго (для Гослесагентства). Это тоже деньги из резервного фонда, сообщил в телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Что известно о пожарах на Житомирщине: