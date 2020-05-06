Кабмин выделил деньги на жилье для пострадавших от пожаров на Житомирщине
Кабмин 6 мая выделил 11,2 миллиона гривен для приобретения жилья тем, кто нуждается в отселении из домов, разрушенных пожарами в Овручском районе Житомирщины.
В частности, правительство выделило из резервного фонда госбюджета 11 миллионов 192 тысячи 731 гривну для приобретения жилья, а именно модульных домов, сообщает 24 канал.
Читайте также За 4 месяца на Житомирщине произошло столько пожаров, как за весь 2019 год
Это жилье приобретут людям, которые нуждаются в отселении из домов, разрушенных в результате пожара 16 апреля 2020 года на территории Овручского района Житомирской области. В результате пожара пострадали примерно 11 домов жителей района.
Кроме того, Кабмин выделил для ликвидации последствий пожаров на Житомирщине 7,6 миллиона гривен для МВД (а именно для ГСЧС) и 37,6 миллиона гривен Минэкоэнерго (для Гослесагентства). Это тоже деньги из резервного фонда, сообщил в телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.
Что известно о пожарах на Житомирщине:
- Пожары на Житомирщине вспыхнули 16 апреля рядом с селами Рудня и Выступовичи.
- В общем в тот день в области зафиксировали сразу 45 пожаров в экосистемах.
- Боролись с огнем и спасатели, и даже военные
- В возникновении пожаров подозревают владельцев земель, так как есть основания полагать, что кто-то совершил умышленный поджог.
- В МВД также считают, что пожары могли возникнуть вследствие сильного суховея, который оборвал электропровода.
- По состоянию на 20 апреля пламя от пожаров на Житомирщине уничтожило по меньшей мере 4 тысячи гектаров леса. Огонь также разрушил более 80 домов местных жителей.
- 28 апреля на Житомирщине возникли 4 новых лесных пожара в Олевском, Лугинском и Овручском районах. Огонь удалось локализовать, но спасатели до сих пор работают на месте происшествия.