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      Кабмин выделил деньги на жилье для пострадавших от пожаров на Житомирщине

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      Кабмін виділив 11,2 мільйона гривень на житло для постраждалих від пожеж на Житомирщині
      Кабмин выделил 11,2 миллиона гривен на жилье для пострадавших от пожаров на Житомирщине / facebook.com/den.kazansky

      Кабмин 6 мая выделил 11,2 миллиона гривен для приобретения жилья тем, кто нуждается в отселении из домов, разрушенных пожарами в Овручском районе Житомирщины.

      В частности, правительство выделило из резервного фонда госбюджета 11 миллионов 192 тысячи 731 гривну для приобретения жилья, а именно модульных домов, сообщает 24 канал.

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      Это жилье приобретут людям, которые нуждаются в отселении из домов, разрушенных в результате пожара 16 апреля 2020 года на территории Овручского района Житомирской области. В результате пожара пострадали примерно 11 домов жителей района.

      Кроме того, Кабмин выделил для ликвидации последствий пожаров на Житомирщине 7,6 миллиона гривен для МВД (а именно для ГСЧС) и 37,6 миллиона гривен Минэкоэнерго (для Гослесагентства). Это тоже деньги из резервного фонда, сообщил в телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

      Что известно о пожарах на Житомирщине:

      • Пожары на Житомирщине вспыхнули 16 апреля рядом с селами Рудня и Выступовичи.
      • В общем в тот день в области зафиксировали сразу 45 пожаров в экосистемах.
      • Боролись с огнем и спасатели, и даже военные
      • В возникновении пожаров подозревают владельцев земель, так как есть основания полагать, что кто-то совершил умышленный поджог.
      • В МВД также считают, что пожары могли возникнуть вследствие сильного суховея, который оборвал электропровода.
      • По состоянию на 20 апреля пламя от пожаров на Житомирщине уничтожило по меньшей мере 4 тысячи гектаров леса. Огонь также разрушил более 80 домов местных жителей.
      • 28 апреля на Житомирщине возникли 4 новых лесных пожара в Олевском, Лугинском и Овручском районах. Огонь удалось локализовать, но спасатели до сих пор работают на месте происшествия.
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Новости недвижимости Министерство энергетики и защиты окружающей среды ГСЧС Министерство внутренних дел Алексей Гончаренко Деньги Пожар Новости Житомира
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