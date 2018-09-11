Как будет выглядеть первый смартфон Samsung с градиентной окраской: яркие фото

Одной из первых смартфоны с градиентной окраской начала создавать компания Huawei. Впоследствии этот тренд подхватили и другие производители, в частности Samsung, который в последнее время старательно избегает внедрять чужие задумки, если для этого нет необходимости.

Изображения из Китая свидетельствуют, что первым таким смартфоном компании Samsung будет Galaxy A9 Star, который продается исключительно в Поднебесной. Представление этого телефона произошло в начале лета, передает ресурс SamMobile.

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Samsung Galaxy A9 Star продается только в Китае



Как можно видеть на снимках, кроме того, что смартфон получил градиентную окраску, он еще получил и весьма необычный рисунок, напоминающий отпечаток пальца.



Кроме окраски Galaxy A9 Star отмечается еще необычным рисунком, напоминающим отпечаток пальца



Заметим, поскольку Galaxy A9 Star доступен только в Китае, этот смартфон в градиентном цвете можно будет приобрести только здесь, а поступить он в продажу должен не позднее чем 17 сентября. Предпосылок появления такой окраски на других рынках пока нет.



В ближайшее время смартфоны от Samsung в градиентной окраске на других рынках ожидать не стоит



Что касается технических характеристик Galaxy A9, то он может похвастаться 6,3-дюймовым Full HD дисплеем, который Samsung оснастил фирменной технологии Infinity. Имеет этот гаджет процессор с частотой в 2,2 ГГц, а также 4ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Кроме того, здесь установлена двойная основная на 24 Мп + 16 Мп и фронтальная на 16 Мп камера. Емкость батареи составляет 3700 мАч.

Напомним, первый аппарат Samsung со сканером отпечатков в дисплее сначала будет продаваться также исключительно в Китае. Вполне вероятно, что он будет относиться к экспериментальной линейке Galaxy P.

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