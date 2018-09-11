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Как будет выглядеть первый смартфон Samsung с градиентной окраской: яркие фото

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Опубликовано фото первого смартфона Samsung в градиентной окраске
Опубликовано фото первого смартфона Samsung в градиентной окраске / SamMobile

Одной из первых смартфоны с градиентной окраской начала создавать компания Huawei. Впоследствии этот тренд подхватили и другие производители, в частности Samsung, который в последнее время старательно избегает внедрять чужие задумки, если для этого нет необходимости.

Изображения из Китая свидетельствуют, что первым таким смартфоном компании Samsung будет Galaxy A9 Star, который продается исключительно в Поднебесной. Представление этого телефона произошло в начале лета, передает ресурс SamMobile.

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Galaxy A9 Star, Samsung, Китай, смартфон, градієнт, забарвлення, гаджет
Samsung Galaxy A9 Star продается только в Китае

Как можно видеть на снимках, кроме того, что смартфон получил градиентную окраску, он еще получил и весьма необычный рисунок, напоминающий отпечаток пальца.

Galaxy A9 Star, Samsung, Китай, смартфон, градієнт, забарвлення, гаджет
Кроме окраски Galaxy A9 Star отмечается еще необычным рисунком, напоминающим отпечаток пальца

Заметим, поскольку Galaxy A9 Star доступен только в Китае, этот смартфон в градиентном цвете можно будет приобрести только здесь, а поступить он в продажу должен не позднее чем 17 сентября. Предпосылок появления такой окраски на других рынках пока нет.

Galaxy A9 Star, Samsung, Китай, смартфон, градієнт, забарвлення, гаджет
В ближайшее время смартфоны от Samsung в градиентной окраске на других рынках ожидать не стоит

Что касается технических характеристик Galaxy A9, то он может похвастаться 6,3-дюймовым Full HD дисплеем, который Samsung оснастил фирменной технологии Infinity. Имеет этот гаджет процессор с частотой в 2,2 ГГц, а также 4ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Кроме того, здесь установлена двойная основная на 24 Мп + 16 Мп и фронтальная на 16 Мп камера. Емкость батареи составляет 3700 мАч.

Напомним, первый аппарат Samsung со сканером отпечатков в дисплее сначала будет продаваться также исключительно в Китае. Вполне вероятно, что он будет относиться к экспериментальной линейке Galaxy P.

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Теги: Техно Samsung Смартфоны Китай Гаджеты
Источник: 24 Канал
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