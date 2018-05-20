Как избежать боли в шее: 5 простых упражнений в фото

Если вы испытываете проблемы с шейным отделом позвоночника, то после консультации с врачом стоит делать комплекс специальных упражнений.

Лечебная гимнастика поможет укрепить мышцы шеи, улучшит кровообращение в сосудах и снимет симптомы такого неприятного явления, как боль в шее.

Читайте также: Известного диагноза не существует, – Супрун развенчала миф современности

Упражнения для шеи

1. Поставьте ладонь на лоб и делайте наклоны головы вперед, одновременно создавая ладонью сопротивление. Продолжительность одного наклона – до 10 секунд. Упражнение необходимо повторить 10 раз.

2. Создавая сопротивление ладонью, сделайте наклоны головы вправо и влево.

3. Стоя, опустите руки вдоль тела. Как можно выше поднимите плечи и держите их в таком положении 10 секунд. Опустите плечи, после расслабления на 10-15 секунд повторите до 10 раз.

4. Стоя, сначала как можно сильнее прижимаем подбородок к груди. А после выполнения упражнения наоборот – голову максимально отводите назад.

5. Периодически массируйте шейный отдел позвоночника – это поможет расслабиться и улучшит кровообращение головного мозга.

Профилактика боли в спине