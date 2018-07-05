Как может выглядеть бюджетный iPhone 2018: обнародовали снимки

Дизайнеры представили, как может выглядеть бюджетный iPhone 2018 года. На основе слухов и утечек создали соответствующие снимки.

Об этом пишет издание prostotech.com.

Так, дизайнеры показывают будущую новинку с 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем. Немного большим, чем в iPhone X.

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При этом на задней панели мы видим только одну камеру. Рама, вероятно, будет изготовлена ​​из алюминия, а не из нержавеющей стали, как в iPhone X. При этом задняя панель будет стеклянная, поэтому новинка будет поддерживать беспроводную зарядку.

По слухам инсайдеров, все модели iPhone в 2018 году должны поступить с быстрой зарядкой, которая будет выполнена через специальное устройство, включенное в комплект.

Осенью Apple может представить 3 новые смартфоны

В общем, осенью Applе должен представить 3 новых iPhone: смартфон с 5,8-дюймовым экраном, бюджетную модель с экраном на 6,1 дюйма и iPhone X Plus с 6,5-дюймовым экраном.

Все три модели должны работать на 6-ядерном процессоре, и иметь 4 ГБ оперативной памяти.

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