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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Как может выглядеть бюджетный iPhone 2018: обнародовали снимки

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Так может выглядеть бюджетный iPhone 2018
Так может выглядеть бюджетный iPhone 2018 / nieuwemobiel.nl

Дизайнеры представили, как может выглядеть бюджетный iPhone 2018 года. На основе слухов и утечек создали соответствующие снимки.

Об этом пишет издание prostotech.com.

Так, дизайнеры показывают будущую новинку с 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем. Немного большим, чем в iPhone X.

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При этом на задней панели мы видим только одну камеру. Рама, вероятно, будет изготовлена ​​из алюминия, а не из нержавеющей стали, как в iPhone X. При этом задняя панель будет стеклянная, поэтому новинка будет поддерживать беспроводную зарядку.

По слухам инсайдеров, все модели iPhone в 2018 году должны поступить с быстрой зарядкой, которая будет выполнена через специальное устройство, включенное в комплект.

iPhone 2018

Осенью Apple может представить 3 новые смартфоны

В общем, осенью Applе должен представить 3 новых iPhone: смартфон с 5,8-дюймовым экраном, бюджетную модель с экраном на 6,1 дюйма и iPhone X Plus с 6,5-дюймовым экраном.

Все три модели должны работать на 6-ядерном процессоре, и иметь 4 ГБ оперативной памяти.

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Теги: Техно Apple iPhone Смартфоны
Источник: 24 Канал
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