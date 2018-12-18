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      Как новая минимальная зарплата с 1 января повлияет на цены и налоги: объяснение эксперта

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      Новая "Минималка" и на что она повлияет
      Новая "Минималка" и на что она повлияет / 24 канал

      С 1 января минимальная зарплата вырастет. Это гарантировано повлияет на доходы государственного и местных бюджетов. Но и на общий уровень инфляции также. Поэтому выигрывают ли от этого простые украинцы или проигрывают?

      Об этом в комментарии 24 каналу отметил кандидат экономических наук, преподаватель Запорожского национального университета Константин Денисов.

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      Новая минимальная заработная плата – 4173 гривны – гарантированно может повлиять на рост доходов государственного и местных бюджетов. Административное поднятия уровня минимальной заработной платы положительно влияет на общий уровень оплаты труда в экономике, но не все так однозначно хорошо, отметил специалист.

      Для примера, резкая смена "минималки" от 1600 до 3200 гривен с 1 января 2017 года действительно обеспечила +37,1% прироста средней зарплаты в Украине. Но и долги по зарплате выросли на 0,8 миллиарда гривен (в 2016 году – на 0,12 миллиарда). Об этом говорит Госстат,
      – уточнил Денисов.

      Новые размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума повлияют на малый и средний бизнес. Ведь уплачиваемые им налоги привязаны именно к этим показателям. Следовательно, налоговая нагрузка возрастет.

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      Рост заработной платы и регулируемых государством тарифов повлияют на общий уровень инфляции, запланированный правительством как 7,4%. По состоянию на ноябрь 2018 года, НБУ оценивал годовую инфляцию на уровне 10%, а Госстат – 11,1% (правительство заложило в действующий бюджет показатель 9%).

      Читайте подробней: Прогноз на 2019: цены, зарплаты, курс валют

      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Деньги Цены Минимальная зарплата Инфляция Бюджет
      Источник: 24 канал
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