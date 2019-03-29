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      Как Украина готовится к прекращению транзита газа из России через свою территорию

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      Коболев рассказал о плане на случай остановки транзита газа через Украину
      Коболев рассказал о плане на случай остановки транзита газа через Украину / Фото из открытых источников

      В "Нафтогазе" рассматривают вариант полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Также украинская компания готовит меры по обеспечению энергетической безопасности Украины при таком развитии.

      Как в Брюсселе во время круглого стола относительно будущего транзита газа по территории Украины отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, Украина, в частности, готовится создать дополнительные хранилища газа, передает Укринформ.

      Читайте также: При каких условиях "Газпром" не подпишет контракт на транзит газа через Украину

      "Эта работа сейчас продолжается, и это должно обеспечить нашу энергетическую безопасность. Мы работаем также над увеличением возможностей по импорту из Европейского Союза, и убеждены, что терминалы сжиженного газа будут в полной мере способны заместить российский газ, если "Газпром" решит выбрать такой вариант (прекратить транзит через территорию Украины, – 24 канал). И третье, если рассматривать объемы поставок газа в Украину по другим путям", – подчеркнул он.

      По словам Коболева, сегодня многие другие страны и газовые дилеры также создают дополнительные возможности по поставкам газа в самой Европе, а она уже способна выстоять в потенциальном газовом кризисе.

      "Поэтому короткий ответ: больше хранилищ, и больше сжиженного газа", – подытожил руководитель "Нафтогаза".

      Действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" по транзиту российского газа через территорию Украины завершаются 31 декабря 2019 года, поэтому уже 1 января 2020 стороны должны заключить новое соглашение. В конце января по итогам трехсторонней встречи по газовым вопросам при участии представителей Украины, России и Европейского Союза министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что "Газпром" предложил продлить действующие контракты даже без проведения каких-либо консультаций.

      Читайте также: Что будет с Украиной, если Россия прервет транзит газа

      Однако уже в конце марта Андрей Коболев заявил, что "Газпром" уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или зависят от ее транзита, что с начала 2020 года транзита газа через ее территорию не будет. В то же время он все же надеется, что новый независимый оператор украинской ГТС подпишет контракт с россиянами.

      какие сегодня газовые отношения между украиной и россией:
       
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      Теги: Новости Украины Андрій Коболев Газовый конфликт Нафтогаз Газ Газпром
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