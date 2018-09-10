Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей

В условиях политической турбулентности между Украиной и Польшей в оценках прошлого важно не допустить тектонических разломов в сферах, определяющих будущее этих отношений. Одной из ключевых сфер являются военно-техническое сотрудничество (ВТС) и вопросы глобальной безопасности.

В настоящее время стратегическое развитие двустороннего ВТС сохраняется. Это подтверждается растущей динамикой товарооборота и качество новых контрактов ГК "Укроборонпром" с польскими партнерами. Данная позитивная реальность – несомненная заслуга украинских спецэкспортеров, сохранивших в условиях политических встрясок доверие и деловой интерес партнеров.

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Это крайне важно, поскольку в условиях геополитических потрясений региональный вес Польши значительно возрос. В НАТО ее видят ключевым восточным укрепрайоном. Это подтверждается вниманием, которое в Альянсе уделяют польскому вектору безопасности.

НАТО наращивает военный потенциал в Польше, направленный на упреждение российской агрессии. Здесь размещены пункты командования и управления сил сверхбыстрого реагирования, включая существующую базу корпуса НАТО в Щецине.

Польша усиленно перевооружается и развивает национальный ОПК. Она стала важнейшим оборонным партнером США в регионе. Варшава ускорила создание современной системы противовоздушной и противоракетной обороны, планируя закупить американские крылатые ракеты.

Высокие ставки на Польшу в построении новой оборонной архитектуры Альянса делают ее безальтернативным центром притяжения для Украины. Нам важно встраиваться в архитектуру этого щита, чтобы нейтрализовать риски со стороны Кремля. Для этого необходима максимальная двусторонняя интеграция в вопросах обороны и безопасности. Иначе рискуем стать "диким полем" на границе цивилизованного мира и "сырьевого хаба".

Польша – естественный союзник Украины в вопросах переориентации национального ОПК на стандарты НАТО. У нас есть интересные технологии, а в Польше – деньги на их реализацию. Нас сближает и схожее понимание рисков глобальной безопасности, исходящих из Кремля.

Партнерство с Польшей укрепляет инновационную основу украинского ОПК. Ведь Украине важно эволюционировать от производства и обслуживания советских вооружений к глубокой модернизации и изготовлению высокотехнологичных образцов. И таким образом мультиплицировать экономическое развитие всей промышленности. Это путь к усилению собственной армии и новому качеству нашего спецэкспорта на рынках третьих стран, – уверен генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин.

Он подчеркнул, что объем контрактов, подписанных предприятиями концерна за первое полугодие, превышает показатели, достигнутые суммарно за 2016-2017 годы.

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Павел Букин отмечает, что инновационный индекс нашего ВТС с Польшей один из наиболее высоких в условном рейтинге таких отношений Украины с другими партнерами. "Среди перспективных проектов – создание высокоточных наземных вооружений, средств ПВО, беспилотной техники, совместная модернизация авиа- и бронетехники. Перспективные направления – совместные разработка и производство вооружений в интересах третьих стран, в том числе для продвижения на рынке НАТО", – подчеркивает он.

Военные эксперты отмечают, что позиция официальной Варшавы в вопросах ВТС с Киевом – значительно лояльней, чем в других европейских столицах. Это важно для нас в условиях скрытого европейского эмбарго на трансфер в Украину технологий, поставки оборудования и летальных вооружений. К примеру, именно через Польшу мы получаем значительную часть боеприпасов и некоторых позиций критического импорта.

Международный форум вооружений MSPO-2018 в польском Кельце, который завершился 7 сентября, стал успешной коммуникационной площадкой ГК "Укроборонпром" в вопросах синхронизации двусторонних проектов. Выделим наиболее знаковые маркеры двустороннего ВТС, которые, по мнению информированного источника, обсуждались в Кельце.

Достигнута договоренность о трансфере в Украину польских технологий производства метательных и взрывчатых веществ. Это позволит нам обеспечить замкнутый цикл их изготовления и вплотную приблизится к серийному производству боеприпасов. Практически подписано соглашение о поставках из Украины запасных частей и капитальном ремонте торпед в интересах польских ВМС.

Вскоре КБ "Луч" планирует завершить разработку 120-мм управляемой мины для самоходного миномета RAK по заказу польской MESKO S.A. Эти же партнеры завершают разработку легкого ПТРК "Пират" и 155-мм артиллерийского снаряда "Квітник-ЕП-155" для САУ "KRAB".

На серии встреч в рамках форума проработана практическая возможность передачи украинским предприятиям конструкторской документации, оборудования и инструментов для модернизации в Украине оптоэлектронных приборов.

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Крайне интересным для обеих стран выглядит проект модернизации танка Т-72 АМТ, разработанный Киевским бронетанковым заводом. Танковый парк Польши составляют около 400 таких машин. Сегодня они требуют замены или глубокой модернизации. Второй вариант со всех точек зрения более предпочтительный, чем, к примеру, закупка бывших в употреблении немецких "Леопардов". Во-первых, это гораздо дешевле, а во-вторых, Польша имеет производственную базу, которая будет вовлечена в работы по модернизации.

Продолжается реализация лицензионного соглашения между WB Electronics (Польша) и ПАО "ЧeЗаРа" по запуску в Украине серийного производства мини-ударных БПЛА "Warmate". Этот так называемый "БПЛА-камикадзе" оснащен боевой частью с кумулятивной или осколочной боеголовкой. Дальность его полета – до 10 км, время барражирования – до 30 минут, скорость – до 150 км/ч, высота полета – от 30 до 3000 м.

Одним из наиболее перспективных направлений, которое Укроборонпром активно отработал в Кельце, является создание морского патрульного самолета на базе Ан-148-301. Его презентовали нескольким заинтересованным сторонам. По оценкам экспертов, машина затребована в Украине и Польше, а также на рынках третьих стран.

На выставке впервые показали проект модернизации боевой разведывательной машины "Мангуст" от Николаевского бронетанкового завода. Опытный образец уже в сентябре будет показан на одном из польских военных полигонов. Дальше возможен серьезный контракт.

Украина и Польша отрабатывают действия в рамках европейской оборонной программы "Narew" по созданию системы ПВО малой дальности. Речь идет о системе ПВО с использованием наших управляемых авиационных ракет средней дальности R-27.

Все это – лишь часть перспективных наработок, которые могут быть реализованы двумя странами. Но их достаточно для понимания того, что ВТС – оптимальный путь преодоления политических разногласий. Общность экономических интересов и стремление обеспечить национальную безопасность способны погасить ситуативные противоречия, усилить каждого партнера и ослабить общего врага – РФ. Ведь ничто так не сближает, как общее желание выйти из зоны влияния "геополитического гопника".

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