Мнения разошлись: как россияне реагируют на результаты выборов в Украине

О настроениях россиян после объявления результатов первого тура на украинских выборах президента – в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт из России Андрей Окара.

По его словам, во всей России отреагировали по-разному, в зависимости от того, какое в основе определенных людей или СМИ лежит представление об Украине и российско-украинских отношениях в прошлом и будущем.

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"Те, кто относятся с уважением и симпатией к Украине отреагировали более положительно. И этот позитив не зависит конкретно от результата первого тура. Реакция эта примерно такая: как хорошо, что в Украине прошли прозрачные демократические конкуретные выборы, и не дело россиян, кто побеждает, а кто нет. Но то, что действующий президент оказался после первого тура в трудной для своего будущего ситуации – это тоже признак того, что выборы прошли не так, как в России, а конкурентно. Что Порошенко сразу не победил в первом туре, и отрыв довольно значительный", – отметил Окара.

"Те, кто относятся к Украине с откровенной антипатией, их реакция тоже очень неоднозначна. Одни радуются что Порошенко имеет все шансы победить, ведь при нем, мол, продолжение неопределенности, Крым не будет возвращаться в Украину. Другая позиция совершенно противоположная: очень хорошо, что в первом туре победил Зеленский и, вероятнее всего, он станет президентом. Это тоже хорошо для России, потому что это тотальный хаос. И, вероятно, Украина после этого распадется", – подчеркнул политический эксперт.

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31 марта Порошенко отреагировал на результаты экзит-пола и согласился, что это были действительно демократические выборы. "Ключевой предпосылкой нашего курса являются свободные и демократические выборы. И сегодня я всех поздравляю с тем, что Украина блестяще прошла этот тест", – сказал действующий президент. Он назвал выборы, которые отвечали всем стандартам ОБСЕ и поблагодарил избирателей за то, что его команда продолжает борьбу во втором туре.

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Окончательные результаты Национального экзит-пола