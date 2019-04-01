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      Мнения разошлись: как россияне реагируют на результаты выборов в Украине

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      О настроениях россиян после объявления результатов первого тура на украинских выборах президента – в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт из России Андрей Окара.

      По его словам, во всей России отреагировали по-разному, в зависимости от того, какое в основе определенных людей или СМИ лежит представление об Украине и российско-украинских отношениях в прошлом и будущем.

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      "Те, кто относятся с уважением и симпатией к Украине отреагировали более положительно. И этот позитив не зависит конкретно от результата первого тура. Реакция эта примерно такая: как хорошо, что в Украине прошли прозрачные демократические конкуретные выборы, и не дело россиян, кто побеждает, а кто нет. Но то, что действующий президент оказался после первого тура в трудной для своего будущего ситуации это тоже признак того, что выборы прошли не так, как в России, а конкурентно. Что Порошенко сразу не победил в первом туре, и отрыв довольно значительный", отметил Окара.

      "Те, кто относятся к Украине с откровенной антипатией, их реакция тоже очень неоднозначна. Одни радуются что Порошенко имеет все шансы победить, ведь при нем, мол, продолжение неопределенности, Крым не будет возвращаться в Украину. Другая позиция совершенно противоположная: очень хорошо, что в первом туре победил Зеленский и, вероятнее всего, он станет президентом. Это тоже хорошо для России, потому что это тотальный хаос. И, вероятно, Украина после этого распадется", подчеркнул политический эксперт.

      Читайте также: Как реагируют украинцы на территории России на то, что не могут проголосовать

      31 марта Порошенко отреагировал на результаты экзит-пола и согласился, что это были действительно демократические выборы. "Ключевой предпосылкой нашего курса являются свободные и демократические выборы. И сегодня я всех поздравляю с тем, что Украина блестяще прошла этот тест", сказал действующий президент. Он назвал выборы, которые отвечали всем стандартам ОБСЕ и поблагодарил избирателей за то, что его команда продолжает борьбу во втором туре.

      Видео: скандальные пропутинские российские актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали видеоролик о Зеленском, в котором поддержали его в качестве кандидата в президенты Украины

      Видео: "Радио Свобода" спросила россиян, свободные ли выборы в Украине (реакция по состоянию на середину марта)

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости политики Украина – Россия Российская пропаганда Новости России
      Источник: 24 канал
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