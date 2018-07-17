Как выглядит особняк Сандры Буллок в Лос-Анджелесе: роскошные фото

Актриса Сандра Буллок считается одной из самых успешных звезд Голливуда. Не удивительно, что ее особняк в Лос-Анджелесе поражает роскошностью и стилем.

Популярная актриса Сандра Буллок решила выставить на продажу свое жилье в солнечной Калифорнии. Следовательно The Daily Mail получил снимки ее имения.

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По информации СМИ, дом продают за 2,9 миллиона долларов. Поместье расположено в Западном Голливуде, в Лос-Анджелесе, поэтому с виллы открывается невероятный вид на город. Неподалеку от особняка – знаменитый отель-замок Шато-Мармон, что тоже служит немалым показателем элитности.

И это не единственные преимущества дома Сандры Буллок. Дом, который она называют "современным бунгало", имеет 4 спальные комнаты, просторную гостиную с камином, кухню, террасу, уютную ванную комнату и кабинет, собственный спа-центр и бассейн. Особняк оснащен современной мебелью и имеет стильный интерьер.

Кто такая Сандра Буллок?Голливудская актриса, известная ролями в фильмах "Мисс Конгениальность", "Скорость", "Гравитация", "Вооружены и опасны", "Дом у озера", "Предчувствие" и др. Сандра Буллок была замужем за телезвездой Джесси Джеймсом, с которым родила 2 детей. Однако в 2010 году пара объявила о разводе. С 2015 года актриса строит отношения с фотографом Брайаном Рэндаллом.