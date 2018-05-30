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Как выглядит "сердце" галактики: астрономы сделали удивительный снимок

85 Читати новину українською
Сейфертовская галактика
Сейфертовская галактика / wikiwand.com

Астрономы Европейской южной обсерватории получили снимок с самого центра галактики NGC 5643. Она расположена в 55 миллионах световых лет от Земли в созвездии Волка.

Об этом говорится на сайте обсерватории.

Снимок удалось сделать с помощью телескопов ALMA и VLT.

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Эта галактика относится к классу сейфертовских галактик, которые имеют очень яркий центр.

Есть мнения, что в центре галактики расположена сверхмассивная черная дыра. Также она отличается большим количеством пылевых облаков и межгалактического вещества. Поэтому наблюдать за центрами сейфертовских галактик очень трудно. При этом галактика NGC 5643 видна с Земли "с ребра", однако ее внутренние области разглядеть еще труднее.

Как показывает снимок, центральная часть галактики имеет два компонента: спиральный вращающийся внутренний диск (показан голубым и зеленым), состоящий из кислорода и водорода, и наклонный диск (показано красным), состоящий в основном из углерода.

Як виглядає

Астрономы сделали снимок центра галактики

Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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