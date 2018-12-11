Как защитить предприятие от незаконных обысков

Ежегодно в Украине на предприятиях проходят более 100 000 обысков. Из года в год их количество только увеличивается. Для выхода из этой позорной ситуации, в конце 2017 года, парламент принял закон "Маски-шоу стоп". Несмотря на положительные новации, закон так и не смог полноценно защитить бизнес. Поэтому недавно парламентом был принят закон "Маски-шоу стоп-2".

На что имеют право компании, к которым пришли с обысками, и силовики, разбирался 24 канал.

Закон обыскам не помеха

Одним из показательных примеров того, что закон "Маски-шоу стоп" полноценно не заработал стал пример компании "Астарта". Летом в их офис с обысками пришли силовики. Цель "визита" неуплата 3,6 миллионов гривен, налога при передачи минеральных удобрений от материнской компании дочерней. В поисках необходимых документов, силовики перевернули офис, изъяли компьютеры, вскрыли сейфы и тому подобное. Владелец компании был готов сразу заплатить эти деньги и потом разбираться – что к чему, чтобы избежать огласки.

Такое предложение осталось без внимания. Как следствие, уже через пять часов на Bloomberg появился материал об обысках и за день капитализация "Астарты" упала на 60 миллионов долларов. А через три дня те, кто проводил маски-шоу сказали, мол, в ходе обысков ничего не нашли. Однако, попросили бухгалтера компании, которая в течение 5 минут предоставила нужную выписку.

Но закон "Маски-шоу стоп" должен защитить компанию! Однако между понятиями дожен и защитил – большая разница. Хотя закон и содержит немало позитивных новаций.

В частности, им ввели обязательную видео-фиксацию всех обысков, проводимых правоохранителями. Также должен фиксироваться процесс вынесения постановления судьей, который дает разрешение на фактически остановку нормальной работы предприятия. По данным Минюста, на вынесение таких постановления некоторые судьи тратили всего несколько секунд. Конечно, этого времени слишком мало чтобы разобраться в деле и вынести справедливое решение.



Отныне процесс вынесения судьей постановления об обыске должен фиксироваться на видео

Под пристальным наблюдением адвоката

Следующая новация – обязательный доступ и допуск адвоката к проведению следственных действий, на любом этапе проведения обыска.

Прописали в законе и гарантированный срок уголовных расследований. Это делалось для того, чтобы дела, которые возбуждались, не превращались в бессрочные "сериалы" и мыльные оперы против украинского бизнеса с целью обложения их данью.

Также закон запрещал правоохранительным органам повторно открывать уголовные дела по тем же фабулам. Распространенной была схема, когда менялось слово в фабуле и один следственный орган, обобрав предпринимателя, передал материалы другому, чтобы тот тоже немножко "заработал".

Положительно оценивали юристы и новацию о запрете изъятия электронных информационных систем. Сторону обвинения обязали делать копии необходимой информации без изъятия техники, где она хранится. В то же время, предусматривалось привлечение к этому процессу соответствующего специалиста.



Обыск компании не должен превращаться в стихийное бедствие

To be continued

Правда, несмотря на все правильные и положительные новации, полноценно закон не смог защитить бизнес. Об этом свидетельствует, в частности, вышеприведенный пример. Так, недавно парламентом был принят еще один закон – "Маски-шоу стоп-2".

По мнению адвоката, управляющего партнера АО "Suprema Lex" Виктора Мороза, закон "Маски-шоу стоп-2", прежде всего, расширяет полномочия компаний, у которых есть статус лиц, права и законные интересы которых ограничиваются в ходе досудебного расследования. Речь идет о руководстве и работниках компании, против которых открыто уголовное производство. Отныне следователь обязан в предусмотренный законом срок, рассмотреть ходатайство этого лица, конечно при наличии оснований. К примеру, если есть неотмененное постановление следователя, прокурора о закрытии аналогичного уголовного производства.

Во-вторых, появились новые возможности для закрытия "долгоиграющих" так называемых фактовых уголовных производств. Отныне следственный судья может вынести постановление о закрытии уголовного производства по ходатайству иного лица, права или законные интересы которого ограничиваются во время досудебного расследования. Или его представителя, если до дня уведомления человека о подозрении истек срок досудебного расследования ст. 219 УПК (от 6 до 18 месяцев в зависимости от тяжести преступления, которое расследуется).

В ст. 219 УПК стоит обратить внимание на формулировку "может", которая свидетельствует о необязательности принятия такого решения следственным судьей и имеет определенные коррупционные риски. Вместе с тем, эта статья распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в ЕРДР после 16 марта 2018 года,

– убеждает адвокат.

Также участники уголовного судопроизводства, в частности, и те кого правоохранители посетили с "визитом", получили право заявлять следователю ходатайство о закрытии уголовного производства, при наличии постановления о закрытии аналогичного производства, которое было принято с соблюдением требований о подследственности.

Отказ следователя по такому ходатайству может обжаловаться следственному судье и в апелляционном порядке. Правда, исходя из существующей сегодня практики, следователи, преимущественно, игнорируют такие ходатайства, отказывая в их удовлетворении по формальным причинам. Суды же в свою очередь смогут ссылаться на дискрецию полномочий следователя. Поэтому, закрытие уголовного производства через следственного судью может оказаться более эффективным инструментом,

– добавляет Виктор Мороз.



За незаконные решения следователям и прокурорам придется отвечать

Отвечать все же придется?

Наконец, закон "Маски-шоу стоп-2" предлагает механизм привлечения следователей и прокуроров к ответственности за незаконные решения.

Следователь и прокурор должны компенсировать нанесенные убытки не только при наличии обвинительного приговора против них, но и в случае совершения дисциплинарного правонарушения, в зависимости от окончания сроков его действия. Правда, в таком случае есть возможность привлечь к ответственности недобросовестных сотрудников и эффективно защищать "своих". Эффективные механизмы привлечения следователя или прокурора к персональной ответственности законом не предусмотрены.

Однако даже после принятия всех, вроде бы, неплохих законодательных инициатив, все еще проводятся обыски, которые напоминают бои без правил. Свежим примером которых юристы называют ИТ-компанию LetyShops. Где, не смотря на все законы "Маски-шоу стоп", во время обыска на предприятие не были допущены адвокаты. Собственно, и проводился обыск с грубыми нарушениями в отношении сотрудников компании. А учитывая, что основы уголовного производства все еще не понятны даже руководству компании, то следователи и прокуроры, которые осуществляли досудебное расследование в этом производстве, достоверно "выйдут сухими из воды". Даже, если их действия будут признаны неправомерными.

Напомним, что в начале ноября вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами во время осуществления досудебного расследования" (так называемый "Маски-шоу стоп-2").

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