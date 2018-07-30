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Ольга Черненко

Как же хочется вернуться в Украину, – главная мысль луганчан, которые так и не решились выехать

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Луганск – это Украина
Луганск – это Украина / Цензор.НЕТ

Позвонила приятельница по прежней, еще довоенной жизни – есть работа в проекте, правда, всего на три месяца, но с оплаченным обучением, официальным трудоустройством, 12 тысяч грн зарплаты, но…

Но на территории законной Украины. Если рассматривать вариант этот чисто географически, то отсюда туда – шапку бросить, а на легковом авто можно ездить хоть каждый день туда и назад. Но это раньше, до войны.

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Сейчас, чтобы соглашаться на три месяца увлекательной жизни с поездками, новыми горизонтами и 12 тысяч грн зарплаты нужно отказываться от работы здесь и четко понимать, что по возвращению ты работу уже можешь больше здесь не найти.

По крайней мере, работу в тех структурах, где всех трудоустраивающихся проверяет "МГБ". Решиться нужно было всего в пару часов – вакансия "горела". Буквально на следующий день уже нужно было выезжать, искать жилье и включаться в рабочий процесс. У меня было всего-то пару часов взвесить все эти "за" и "против".

Честно, это было сложно. После таких вот предложений не жалуйся на то, что тебя не помнят или тебе здесь плохо живется. Как в том анекдоте о еврее, который просил Бога дать ему выиграть миллион, и Бог, не выдержав, ответил: "Я-то дам, но и ты купи хотя бы лотерейный билет". Это предложение и было тем самым лотерейным билетом, шансом поменять свою жизнь.

Ведь многим, выехавшим, было хуже в разы – они искали работу, снимали жилье и ехали, что называется, в никуда. А здесь – шанс. Выезжай, зацепись, ищи работу, меняй свою жизнь.

И я отказалась. Да, после этого можно сказать мне, что я виновата сама, упустила, не обдумала, испугалась, да-да-да. Но в моем положении часто находятся очень многие, когда нужно всего лишь решиться на перемены, и только от тебя зависит, изменится ли твоя жизнь. Но многие, как и я, привычно ждут другого шанса, лучшего предложения, других условий. Ключевое здесь – привычно ждут.

Почему я отказалась? Потому что хорошо понимала, что назад на свою работу здесь мне уже не вернуться. Да, все было заманчиво – не зарплата, а шанс поменять жизнь и пожить хотя бы немного той довоенной жизнью с ее возможностями.

Но кроме перспектив было еще кое-что. Аренда жилья сейчас в том украинском городке, куда всего-то по прежней жизни ехать часа три – 2500 грн + коммунальные платежи. Из моей будущей предполагаемой зарплаты за вычетом налогов остается 9 тысяч на руки. Из них аренда жилья и…

Остается совсем немного при всех кажущихся преимуществах. Да, всего лишь математический расчет, в котором все просто и предельно прозрачно. А выходило, что выбирать нужно будущее – там или здесь. Потому что уезжая, назад уже не вернуться, выбирая работу там, ты теряешь не только работу здесь, но и шанс ее после найти.

И еще, самый главный выбор, что для тебя важнее? Перспектива или настоящее? Шанс поменять жизнь или то немногое, что ты имеешь? И ведь через этот алгоритм выбора проходили и проходят очень многие. И кто скажет, что правильно, а что нет? Кто подскажет, какое решение в этих жизненных задачках верное?

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Публикации Новости Луганска
Источник: 24 Канал
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