Самая большая зарплата – более 100 тысяч: сколько заработали главы ОГА за март
Появилась информация сколько заработали за март председатели областных государственных администраций Украины. Зарплата во всех регионах ориентировочно одинакова. Но есть исключительная область, где глава получил более 104 тысяч гривен.
Источник:"Слово и дело"
В основном председателя ОГА получили за первый месяц весны этого года примерно по 50 тысяч гривен. Туда входила общая сумма оклада, надбавки и зарплаты за время командировок, если они были.
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Области с самыми большими заработками губернаторов
- Луганщина: Сергей Гайдай – 104 тысячи 393 гривны.
- Ровненская область: Виталий Коваль – 57 619 гривен.
- Сумщина: Василий Хома – 57 614 гривен.
- Черновицкая область: Сергей Осадчук – 57 029 гривен.
- Киевщина: Василий Володин – 57 033 гривны.
- Николаевщина: Виталий Ким – 57 004 гривны.
Самые маленькие зарплаты руководителей облгосадминистраций
- Запорожская область: Александр Старух – 49 895 гривен.
- Житомирщина: Виталий Бунечко – 49 810 гривен.
- Ивано-Франковщина: Андрей Бойчук – 49 527 гривен.
- Одесская: Сергей Гринивецкий – 49 527 гривен.
- Хмельницкая область: Сергей Гамалий – 48 289 гривен.
Заработная плата губернаторов за март / Инфографика "Слово и дело"
Заметим, председателей местных государственных администраций назначает на должность Президент Украины по представлению Кабмина. Они управляют в течение срока полномочий главы государства.
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