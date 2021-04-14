Появилась информация сколько заработали за март председатели областных государственных администраций Украины. Зарплата во всех регионах ориентировочно одинакова. Но есть исключительная область, где глава получил более 104 тысяч гривен.

В основном председателя ОГА получили за первый месяц весны этого года примерно по 50 тысяч гривен. Туда входила общая сумма оклада, надбавки и зарплаты за время командировок, если они были. Тоже о зарплатах Машины, квартиры и земля: недешевые покупки 100 "слуг народа" в 2020 году Области с самыми большими заработками губернаторов Луганщина: Сергей Гайдай – 104 тысячи 393 гривны.

Ровненская область: Виталий Коваль – 57 619 гривен.

Сумщина: Василий Хома – 57 614 гривен.

Черновицкая область: Сергей Осадчук – 57 029 гривен.

Киевщина: Василий Володин – 57 033 гривны.

Николаевщина: Виталий Ким – 57 004 гривны. Самые маленькие зарплаты руководителей облгосадминистраций Запорожская область: Александр Старух – 49 895 гривен.

Житомирщина: Виталий Бунечко – 49 810 гривен.

Ивано-Франковщина: Андрей Бойчук – 49 527 гривен.

Одесская: Сергей Гринивецкий – 49 527 гривен.

Хмельницкая область: Сергей Гамалий – 48 289 гривен.

Заработная плата губернаторов за март / Инфографика "Слово и дело" Заметим, председателей местных государственных администраций назначает на должность Президент Украины по представлению Кабмина. Они управляют в течение срока полномочий главы государства. Обратите внимание! Самые маленькие зарплаты в Украине у учителей и медиков. Педагоги в среднем за февраль получили по 11 026 гривен, а медики – 10 960 гривен. Это примерно по 87% от средней зарплаты в стране. Подробнее об этом – по ссылке.