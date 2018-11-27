Какая диета увеличивает риск преждевременной смерти

Ученые из польского Медицинского университета обнаружили, что диеты с пониженным содержанием углеводов увеличивают риск преждевременной смерти.

Об этом пишет EurekAlert!.

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В эксперименте приняли участие почти 25 тысяч добровольцев со средним возрастом 47 лет. В общем эксперимент длился более 6 лет.

У сторонников "здоровой" диеты риск преждевременной смерти увеличивался на 32% по сравнению со среднестатистическим показателем. Исследователи обнаружили, что люди, рацион которых содержал мало углеводов, чаще болели раком, ишемией, а также у них чаще возникали инсульты.

Риск смерти от болезней сердца, инсульта и опухолей увеличивался на 25-51%. Эта связь наиболее выражена у пожилых людей, не страдающих ожирением.

По данным ученых, низкоуглеводное питание увеличивает риск преждевременной смерти, учитывая такие факторы как ишемическая болезнь сердца, инсульт и рак.

Поэтому ученые советуют не исключать из своего рациона крупы, орехи, сухофрукты, некоторые свежие фрукты и овощи, качественные сыры, а также цельнозерновые хлеб и макароны.

Не исключайте из своего рациона орехи

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