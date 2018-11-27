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      Какая диета увеличивает риск преждевременной смерти

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      Какая диета увеличивает риск преждевременной смерти
      Какая диета увеличивает риск преждевременной смерти / health.harvard.edu

      Ученые из польского Медицинского университета обнаружили, что диеты с пониженным содержанием углеводов увеличивают риск преждевременной смерти.

      Об этом пишет EurekAlert!.

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      В эксперименте приняли участие почти 25 тысяч добровольцев со средним возрастом 47 лет. В общем эксперимент длился более 6 лет.

      У сторонников "здоровой" диеты риск преждевременной смерти увеличивался на 32% по сравнению со среднестатистическим показателем. Исследователи обнаружили, что люди, рацион которых содержал мало углеводов, чаще болели раком, ишемией, а также у них чаще возникали инсульты.

      Риск смерти от болезней сердца, инсульта и опухолей увеличивался на 25-51%. Эта связь наиболее выражена у пожилых людей, не страдающих ожирением.

      По данным ученых, низкоуглеводное питание увеличивает риск преждевременной смерти, учитывая такие факторы как ишемическая болезнь сердца, инсульт и рак.

      Поэтому ученые советуют не исключать из своего рациона крупы, орехи, сухофрукты, некоторые свежие фрукты и овощи, качественные сыры, а также цельнозерновые хлеб и макароны.

      Не виключайте зі свого раціону горіхи

      Не исключайте из своего рациона орехи

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Профилактика заболеваний Диеты Лечение
      Источник: 24 Канал
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