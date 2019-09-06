13:07
6 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как патриарх Кирилл становится модным. Что Лукашенко подарил Маску
      Вєсті Кремля
      21:10, 5 сентября
      Вести.UA: Что Богдан шепчет Зеленскому. Как Кличко держит удар
      Вєсті.UA
      19:30, 5 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Какая зарплата у председателя Антикоррупционного суда Танасевич

      300 Читати новину українською
      Елена Танасевич – судья ВАКС: зарплата Елены Танасевич
      Председатель ВАКС Елена Танасевич / thebabel.net

      Зарплата председателя Высшего антикоррупционного суда Елены Танасевич составляет 76 тысяч гривен. Это равно более 18-ти минимальным зарплатам украинцев.

      "На сегодняшний день, когда суд не осуществляет полномочий и судьи тоже, мы не получаем надбавок с мая по сентябрь 2019 года. Мы получаем только оклад и он составляет без учета налогов 76 тысяч гривен", – рассказала Танасевич в интервью DW.

      Читайте также: Зеленский назвал главные задачи Антикоррупционного суда на его открытии

      По ее мнению, зарплата судей ВАКС позволяет им быть независимыми. На сегодня судейское вознаграждение судей ВАКС приравнено к судьям Апелляционного суда. Оно составляет 80 тысяч 280 гривен, то есть 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (1 минимум на сегодня – 2007 гривен). К этой зарплате добавляются еще надбавки, которые зависят от стажа работы судей.

      Что известно о Елене Танасевич
      Окончила Харьковскую юридическую академию, а присягу судьи приняла в 2012 году. Работала судьей Печенежского райсуда Харьковской области. Муж председателя ВАКС Михаил Танасевич занимается бизнесом в Харькове. Семья имеет в городе квартиру и 7 земельных участков. За 2018 год Елена Танасевич заработала 220 тысяч гривен, а ее муж – 1 миллион.

      Танасевич показала лучшие баллы на отборе в Антикоррупционный суд. Она не фигурировала в списке нечестных кандидатов в суд, который обнародовали эксперты Фонда DEJURE.

      Что надо знать о Высшем антикоррупционном суде
      Суд начал работу 5 сентября и уже к концу года его судьи могут закрыть около 25 дел. ВАКС будет рассматривать дела, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и служебным положением и декларированием ложной информации. В состав Высшего антикоррупционного суда входят 38 судей: 27 судей первой инстанции и 11 судей апелляционной палаты. Председатель суда – Елена Танасевич – будет занимать должность 3 года.

      Вищий антикорупційний суд судді які справи розглядатимуть

      blog_ava
      Ураган "Дориан" на Багамах: погибли 30 человек, среди них дети
      сегодня
      5466
      Теги: Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд Елена Танасевич Деньги Зарплата Судьи
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Цемах – это функция: какие последствия могут быть для Украины из-за освобождения боевика
      сегодня , 12:00 Цемах – это функция: какие последствия могут быть для Украины из-за освобождения боевика
      Блог Соцмережі 710
      "Кочегарка из Германии" и "рыба Луценко": к каким судьям в Высшем совете правосудия есть вопросы
      сегодня , 11:07 "Кочегарка из Германии" и "рыба Луценко": к каким судьям в Высшем совете правосудия есть вопросы
      Ірина Шиба 88
      "Мы каждый день боремся за жизнь": История семьи, где растет ребенок с редким заболеванием
      5 сентября , 18:00 "Мы каждый день боремся за жизнь": История семьи, где растет ребенок с редким заболеванием
      159
      Европа может спать спокойно, или Пока Сальвини
      сегодня , 08:40 Европа может спать спокойно, или Пока Сальвини
      Блог Медіа 1366
      Продление санкций и судоремонтный завод банкрот: новости Крымнаша
      5 сентября , 22:00 Продление санкций и судоремонтный завод банкрот: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1295
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук