Какая зарплата у председателя Антикоррупционного суда Танасевич

Зарплата председателя Высшего антикоррупционного суда Елены Танасевич составляет 76 тысяч гривен. Это равно более 18-ти минимальным зарплатам украинцев.

"На сегодняшний день, когда суд не осуществляет полномочий и судьи тоже, мы не получаем надбавок с мая по сентябрь 2019 года. Мы получаем только оклад и он составляет без учета налогов 76 тысяч гривен", – рассказала Танасевич в интервью DW.

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По ее мнению, зарплата судей ВАКС позволяет им быть независимыми. На сегодня судейское вознаграждение судей ВАКС приравнено к судьям Апелляционного суда. Оно составляет 80 тысяч 280 гривен, то есть 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (1 минимум на сегодня – 2007 гривен). К этой зарплате добавляются еще надбавки, которые зависят от стажа работы судей.

Что известно о Елене Танасевич

Окончила Харьковскую юридическую академию, а присягу судьи приняла в 2012 году. Работала судьей Печенежского райсуда Харьковской области. Муж председателя ВАКС Михаил Танасевич занимается бизнесом в Харькове. Семья имеет в городе квартиру и 7 земельных участков. За 2018 год Елена Танасевич заработала 220 тысяч гривен, а ее муж – 1 миллион.



Танасевич показала лучшие баллы на отборе в Антикоррупционный суд. Она не фигурировала в списке нечестных кандидатов в суд, который обнародовали эксперты Фонда DEJURE.

Что надо знать о Высшем антикоррупционном суде

Суд начал работу 5 сентября и уже к концу года его судьи могут закрыть около 25 дел. ВАКС будет рассматривать дела, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и служебным положением и декларированием ложной информации. В состав Высшего антикоррупционного суда входят 38 судей: 27 судей первой инстанции и 11 судей апелляционной палаты. Председатель суда – Елена Танасевич – будет занимать должность 3 года.