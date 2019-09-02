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      Какие законопроекты и реформы Зеленский с Кабмином и Радой вскоре воплотят в жизнь

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Пресс-служба партии "Слуга народа"

      Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Верховной Радой, Кабинетом министров и силовиками обнародовал ряд законопроектов и горячих реформ, которые его команда планирует воплотить в жизнь в ближайшее время.

      • Государственный бюджет Украины на 2020 год.

        – Внести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект, имеющий целью стимулирование экономического роста. Срок: до 15 сентября 2019 года. Ответственные: премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.
         

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      • Введение рынка земли.

        – Разработать и внести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок: до 1 октября 2019 года. Ответственные: премьер Алексей Гончарук и министр экономики, развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
        – Объяснить обществу, что никто ни у кого не будет забирать землю, модель земельной реформы является направленной на развитие украинского фермерства и этот шаг прежде всего будет защищать интересы мелкого собственника. Поэтому он предлагает принять закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.
        – Наполнить 100% информации о земельных участках в государственном земельном кадастре. Срок: до 1 января 2021 года. Ответственные: Гончарук и Милованов.

      • Про запуск масштабной приватизации. 

        – Принять законопроект об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Срок: до 1 октября 2019 года. Ответственные: Разумков и Арахамия.
        – Правительству сформировать перечень стратегических предприятий, не подлежащих приватизации, конкретный. Ответственные: Гончарук, Милованов.
        – Передать не менее чем 500 предприятий в Фонд Госимущества Украины для малой приватизации через аукционную систему ProZorro. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: Гончарук и Милованов.
        – Начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: Гончарук и Милованов.
        – Провести первый конкурс и провести его не позднее 1 апреля 2020 года. Ответственные: Гончарук и Милованов.
        – Принять закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно консолидации функций государственного регулирования рынков финансовых услуг, который предусматривает перераспределение функций между Нацбанком и Нацкомиссией ценных бумаг и фондового рынка. Срок: до 1 октября 2019 года. Ответственные: Разумков и Арахамия. Также Зеленский призвал присоединиться первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчука.
        – Принять закон о концессиях. Срок: до 1 октября 2019 года. Ответственные, Разумков, Арахамия и председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
        – Принять закон об аренде государственного и коммунального имущества в новой редакции. Срок: до 1 октября 2019 года. Ответственные: Разумков, Арахамия, Наталуха.
        – Провести переговоры и заключить соглашения о разделе продукции с победителями конкурсов на недропользование. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: Гончарук, Маркарова и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
        – Принять закон о стимулировании инвестиционной деятельности в Украине и усилении защиты иностранных инвестиций. Срок: до 1 января 2020 года. Ответственные: Разумков, Арахамия, Наталуха.

      • Улучшение бизнес-климата​.

        – Создание условий для снижения со стороны коммерческих банков кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки. Срок: до 1 октября 2019 года. Ответственные: Гончарук, Маркарова и глава НБУ Яков Смолий.
        – Обеспечить доработку и принятие новой редакции Трудового Кодекса Украины. Срок: до 1 января 2020 года. Ответственные: Разумков, Арахамия, Гончарук и министр социальной политики Юлия Соколовская;
        – Упростить порядок и сократить стоимость подключения граждан и бизнеса к электрическим и газовым сетям, которыми обладают газовые монополисты. Срок: до 1 января 2020 года. Ответственные: Гончарук, Милованов, Оржель и председатель Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Оксана Кривенко.
        – Подготовить и внести в парламент законопроект о Службе финансовых расследований. Срок: до 1 октября 2019 года. Ответственные: Гончарук, Маркарова.
        – Обеспечить принятие закона о Службе финансовых расследований. Срок: до 1 декабря 2029 года. Ответственные: Разумков, Арахамия и председатель Комитета по вопросам финансово-налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

      • Детенизация экономики

        – Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок: до 1 октября 2019 года. Ответственные: Гончарук, Маркарова.
        – Принять законы о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок: до 1 декабря 2029 года. Ответственные: Разумков, Арахамия.
        – Сузить сферу неформальной занятости, в частности путем существенного усиления ответственности за теневое ведение хозяйства. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: Гончарук, Соколовская, Разумков и Арахамия.
        – Осуществить полный аудит государственных реестров и их упорядочение, провести верификацию и создать условие для электронных выборов и электронной переписи населения. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: Гончарук, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

      • Развитие инфраструктуры.

        – Принять закон о внутреннем водном транспорте. Срок: до 1 ноября 2019 года. Ответственные: Разумков, Арахамия, председатель Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель.
        – Провести пилотные конкурсы по передаче в концессию морских портов "Ольвия" и "Херсон". Срок: до 1 января 2020 года. Ответственные: министр инфраструктуры Владислав Криклий.
        – Принять законы относительно среднесрочного планирования государственных финансов для финансирования строительства и ремонта автомобильных дорог, а также приведения ценообразования на капитальный ремонт и строительство дорог до международных стандартов и проектов международных финансовых учреждений. Срок: до 1 ноября 2019 года. Ответственные: Разумков, Арахамия и Юрий Кисель.
        – Подготовить план реструктуризации "Укрзализныци", в частности с целью либерализации рынка локомотивной тяги, а также для повышения прозрачности и эффективности деятельности "Укрзализныци". Срок: до конца 2019 года. Ответственные: Гончарук, Криклий.

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      • Развитие энергетики.

        – Обеспечить подготовку к прохождению отопительного сезона, в том числе четкого графика накопления достаточного количества энергетических ресурсов (газа и угля), готовности регионов к зимнему периоду. Срок: до 20 сентября 2019 года. Доложить и дальше проводить еженедельный мониторинг. Ответственные: Гончарук, Оржель и министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак.
        – Подготовить лоты для проведения конкурсов на получение специальных разрешений для добычи нефти и природного газа. Срок: до 1 января 2020 года. Ответственный: Оржель.

      • Противодействие рейдерству, обеспечение защиты прав собственности.​

        – Разработать и внести на рассмотрение ВР законопроект об усилении гарантий защиты государственной собственности, защиты прав учредителей юридических лиц и противодействию рейдерству, в котором, в частности, предусмотреть обязательно автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением остановки регистрационных действий, введение дополнительного подтверждения осуществлением регистрационных операций (например, СМС-пароль или Mobile ID) и дополнительной авторизации участников. Исключение – аккредитованные субъекты из числа субъектов, осуществляющих полномочия в сфере регистрации бизнеса и регистрации недвижимости. Обязательность нотариального оформления договоров по отчуждению любой доли собственности. Совершенствование работы, просмотр структуры и усиление защиты сведений реестров недвижимости и бизнеса. Срок: до 1 октября 2019 года. Ответственные: Гончарук, министр юстиции Денис Малюська.
        – Ввести продажу имущества в процедуре банкротства через электронную систему ProZorro, а не через коррупционные аукционы. Срок: до 1 января 2020 года, Ответственные: Гончарук, Малюська, Милованов.

      • Противодействие контрабанде и коррупции во время таможенного оформления товаров.

        – Обеспечить запуск деятельности Государственной таможенной службы, не допустить к работе в ней старых коррупционеров. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: Гончарук, Маркарова и председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
        – Обеспечить быстрое и прозрачное таможенное оформление товаров, запустить систему "Единое окно" на таможне. Срок: до 1 января 2020 года. Ответственные: Гончарук, Маркарова, Нефедов.
        – Принять закон об уполномоченных экономических операторах. Срок: до 1 октября 2019 года. Ответственные: Разумков, Арахамия.

      • Реформа правоохранительных органов.

        – Преодоление коррупции и судебная реформа. Первый приоритет – элитная коррупция и организованная преступность. Второй приоритет – преступления, наносящие большой ущерб экономике и нацбезопасности. Третий приоритет – экологические преступления. Четвертый приоритет – преступления против несовершеннолетних.

      • Борьба с коррупцией

        – Провести полные кадровые перезагрузки наиболее коррупционных для бизнеса органов государственной власти (Госгеокадастр, Госгеонедра, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Госэкоинспекция, Укртрансбезопасность и Укравтодор). Срок: до 1 января 2020 года. Ответственный: Гончарук.

      • Оборона

        – Приоритет – мощная боеспособная армия. Министру обороны Андрею Заворотнюку предложить изменения в законодательстве, необходимые для построения крепкого войска, в частности разработать и утвердить план обороны и комплекс мер по обеспечению безопасности страны от агрессора.

      • Децентрализация власти

        – Безотлагательное завершение процесса децентрализации;
        – Определить окончательные правила формирования государственного административно-территориального устройства, закрепить границы каждой административно-территориальной единицы, завершить объединение территориальных общин, реформировать местные органы исполнительной власти;
        – Провести местные выборы на новой административной основе.
        Срок: 2019-2020 годы. Ответственные: Гончарук, Бабак, Малюська, Разумков, Арахамия.

      • Государственное развитие

        – Принять новую государственную стратегию регионального развития на следующие 6 лет (Стратегия 2021 – 2027). Срок: до конца 2019 года. Ответственные: Гончарук, Бабак, Разумков, Арахамия.
        – Разработать информационную кампанию для разъяснения реформы ЖКХ. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: Гончарук, Бабак.

      • Реформирование службы безопасности Украины:

        – Принять концепцию реформирования СБУ и выложить целостное видение украинской спецслужбы по всем направлениям и перспективам развития.
        – Принять новую редакцию закона о внесении изменений в закон об СБУ;
        – Принять закон об охране секретной информации, учитывая просьбы иностранных партнеров.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Кабинет Министров Украины Реформы Президент Украины
      Источник: 24 канал
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