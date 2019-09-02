Какие законопроекты и реформы Зеленский с Кабмином и Радой вскоре воплотят в жизнь

Государственный бюджет Украины на 2020 год.



– Внести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект, имеющий целью стимулирование экономического роста. Срок: до 15 сентября 2019 года. Ответственные: премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

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Введение рынка земли. – Разработать и внести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок: до 1 октября 2019 года. Ответственные: премьер Алексей Гончарук и министр экономики, развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

– Объяснить обществу, что никто ни у кого не будет забирать землю, модель земельной реформы является направленной на развитие украинского фермерства и этот шаг прежде всего будет защищать интересы мелкого собственника. Поэтому он предлагает принять закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

– Наполнить 100% информации о земельных участках в государственном земельном кадастре. Срок: до 1 января 2021 года. Ответственные: Гончарук и Милованов.

Про запуск масштабной приватизации.



– Принять законопроект об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Срок: до 1 октября 2019 года. Ответственные: Разумков и Арахамия.

– Правительству сформировать перечень стратегических предприятий, не подлежащих приватизации, конкретный. Ответственные: Гончарук, Милованов.

– Передать не менее чем 500 предприятий в Фонд Госимущества Украины для малой приватизации через аукционную систему ProZorro. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: Гончарук и Милованов.

– Начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: Гончарук и Милованов.

– Провести первый конкурс и провести его не позднее 1 апреля 2020 года. Ответственные: Гончарук и Милованов.

– Принять закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно консолидации функций государственного регулирования рынков финансовых услуг, который предусматривает перераспределение функций между Нацбанком и Нацкомиссией ценных бумаг и фондового рынка. Срок: до 1 октября 2019 года. Ответственные: Разумков и Арахамия. Также Зеленский призвал присоединиться первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчука.

– Принять закон о концессиях. Срок: до 1 октября 2019 года. Ответственные, Разумков, Арахамия и председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

– Принять закон об аренде государственного и коммунального имущества в новой редакции. Срок: до 1 октября 2019 года. Ответственные: Разумков, Арахамия, Наталуха.

– Провести переговоры и заключить соглашения о разделе продукции с победителями конкурсов на недропользование. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: Гончарук, Маркарова и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

– Принять закон о стимулировании инвестиционной деятельности в Украине и усилении защиты иностранных инвестиций. Срок: до 1 января 2020 года. Ответственные: Разумков, Арахамия, Наталуха.

Улучшение бизнес-климата​.



– Создание условий для снижения со стороны коммерческих банков кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки. Срок: до 1 октября 2019 года. Ответственные: Гончарук, Маркарова и глава НБУ Яков Смолий.

– Обеспечить доработку и принятие новой редакции Трудового Кодекса Украины. Срок: до 1 января 2020 года. Ответственные: Разумков, Арахамия, Гончарук и министр социальной политики Юлия Соколовская;

– Упростить порядок и сократить стоимость подключения граждан и бизнеса к электрическим и газовым сетям, которыми обладают газовые монополисты. Срок: до 1 января 2020 года. Ответственные: Гончарук, Милованов, Оржель и председатель Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Оксана Кривенко.

– Подготовить и внести в парламент законопроект о Службе финансовых расследований. Срок: до 1 октября 2019 года. Ответственные: Гончарук, Маркарова.

– Обеспечить принятие закона о Службе финансовых расследований. Срок: до 1 декабря 2029 года. Ответственные: Разумков, Арахамия и председатель Комитета по вопросам финансово-налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Детенизация экономики – Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок: до 1 октября 2019 года. Ответственные: Гончарук, Маркарова.

– Принять законы о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок: до 1 декабря 2029 года. Ответственные: Разумков, Арахамия.

– Сузить сферу неформальной занятости, в частности путем существенного усиления ответственности за теневое ведение хозяйства. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: Гончарук, Соколовская, Разумков и Арахамия.

– Осуществить полный аудит государственных реестров и их упорядочение, провести верификацию и создать условие для электронных выборов и электронной переписи населения. Срок: до 1 декабря 2019 года. Ответственные: Гончарук, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.