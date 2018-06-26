Какими смартфонами пользуются руководители Xiaomi

В субботу, 23 июня, компания Xiaomi провела пресс-конференцию в Гонконге, где анонсировала первую публичную продажу акций корпорации. Однако не только этим запомнилось мероприятие, ведь на фото с события, которые в социальной сети выложил глава Xiaomi Лей Цзюнь, руководство показало, какие смартфоны использует в повседневной жизни.

Об этом сообщает prostotech.

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Пресс-конференцию, кроме основателя и председателя Xiaomi Лэй Цзюня, еще посетили шесть руководителей высшего звена и ответили на горячие вопросы: стимулы для роста на рынке, отсрочка продаж CDR, оценка и рост Xiaomi.

После конференции Лэй Цзюнь в социальной сети Weibo опубликовал фотографии. На них руководители компании показали свои мобильные телефоны. Поэтому генеральный директор ответил на основной вопрос: какие же смартфоны используют руководители Xiaomi.

Хун Фэн – глава отдела MIUI (ранее работал в Google и руководил там проектами Calendar, Maps и 3D Street View, а также возглавлял команду Google China для локализации Google Music и Pinyin Input) – использует Xiaomi MIX 2S. Лин Бин, президент компании Xiaomi (ранее работал над Windows Vista и Internet Explorer 8, а с 2006 года руководил развитием мобильного поиска и локализацией приложений для Китая) – пользуется Xiaomi Mi Explorer 8 Edititon. Лю Дэ – руководитель отделов индустриального дизайна и экосистем (ранее возглавлял Департамент промышленного дизайна Пекинского технологического университета) – также использует Xiaomi Mi Explorer 8 Edititon. Ван Чуан – директор продуктов Mi TV, Mi Box (основатель компании Thunder Stone, которая занималась поставкой аудио – и видеооборудования для развлечений в Китае) – пользуется новеньким Xiaomi Mi Explorer 8 Edititon. Ли Ванцян – руководитель отдела электронной коммерции в Mi.com (ранее работал в Kingsoft главным конструктором интерфейса для софта, директором Центра дизайна. Он также принимал участие в разработке программ WPS Office, Kingsoft Antivirus и Dictionary) – единственный из руководства компании, кто использует Xiaomi Mi 6. Относительно самого Лэй Цзюня, то глава Xiaomi пользуется Xiaomi MIX 2S в белом цвете.



Руководители Xiaomi со своими смартфонами

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