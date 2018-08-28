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Кардиологи рассчитали оптимальное время сна

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Сколько можно спать
Сколько можно спать / unsplash.com

Ученые объяснили, что интервал сна от 6 до 8 часов является опитмальним для работы сердца. Слишком длинный или слишком короткий сон повышает риск инсульта.

Результаты исследования представлены на Конгрессе Европейского общества кардиологов в Мюнхене, сообщает The Guardian.

Представители центра кардиологии в Афинах проанализировали данные более миллиона человек.

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Наши результаты показывают, что слишком много или слишком мало сна может иметь негативные последствия для сердца
– отметил доктор Эпайминондас Фонтас.

По его словам, риск развития болезней сердца возрастает на 11% у тех, кто спит меньше 6 часов. А те, кто любит поспать подольше, чем 8 часов, имеют на 33% более высокий риск возникновения инсульта и развития ишемической болезни сердца.

Правильний сон важливий для здорового життя

Правильный сон важен для здоровой жизни

То есть, недосыпание и долгий сон по-разному увеличивают риск заболевания и смерти из-за проблем с сердцем.

"Короткие промежутки сна вряд ли нанесут серьезный ущерб здоровью, но накапливаются доказательства того, что следует избегать длительного ночного сна. Правильный сон является важной частью здорового образа жизни", – добавил ученый.

Сейчас Эпайминондас Фонтас и его коллеги по работе планируют провести больше исследований, чтобы более подробно прояснить ситуацию.

Как известно, сон влияет на биологические процессы, такие как: метаболизм глюкозы, артериальное давление и воспалительные процессы. Именно от этих процессов зависит сердечно-сосудистая система.

Скільки здорово спати

Не стоит спать меньше или больше 6-8 часов

Фото: Unsplash.

К слову, японские ученые обнаружили, что слишком короткий или слишком долгий сон повышает риск развития деменции и преждевременной смерти у людей, старше 60 лет.

Что такое инсульт?
Это острое нарушение мозгового кровообращения, что вызывает повреждение тканей мозга и расстройства его функций. К инсультам относят инфаркт мозга, кровоизлияние в мозг и субарахноидальное кровоизлияние. Инсульт – вторая по частоте причина смерти людей во всем мире и основная причина длительной нетрудоспособности.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания исследования
Источник: 24 Канал
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