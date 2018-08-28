Кардиологи рассчитали оптимальное время сна
Ученые объяснили, что интервал сна от 6 до 8 часов является опитмальним для работы сердца. Слишком длинный или слишком короткий сон повышает риск инсульта.
Результаты исследования представлены на Конгрессе Европейского общества кардиологов в Мюнхене, сообщает The Guardian.
Представители центра кардиологии в Афинах проанализировали данные более миллиона человек.
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Наши результаты показывают, что слишком много или слишком мало сна может иметь негативные последствия для сердца
– отметил доктор Эпайминондас Фонтас.
По его словам, риск развития болезней сердца возрастает на 11% у тех, кто спит меньше 6 часов. А те, кто любит поспать подольше, чем 8 часов, имеют на 33% более высокий риск возникновения инсульта и развития ишемической болезни сердца.
Правильный сон важен для здоровой жизни
То есть, недосыпание и долгий сон по-разному увеличивают риск заболевания и смерти из-за проблем с сердцем.
"Короткие промежутки сна вряд ли нанесут серьезный ущерб здоровью, но накапливаются доказательства того, что следует избегать длительного ночного сна. Правильный сон является важной частью здорового образа жизни", – добавил ученый.
Сейчас Эпайминондас Фонтас и его коллеги по работе планируют провести больше исследований, чтобы более подробно прояснить ситуацию.
Как известно, сон влияет на биологические процессы, такие как: метаболизм глюкозы, артериальное давление и воспалительные процессы. Именно от этих процессов зависит сердечно-сосудистая система.
Не стоит спать меньше или больше 6-8 часов
Фото: Unsplash.
К слову, японские ученые обнаружили, что слишком короткий или слишком долгий сон повышает риск развития деменции и преждевременной смерти у людей, старше 60 лет.
Что такое инсульт?
Это острое нарушение мозгового кровообращения, что вызывает повреждение тканей мозга и расстройства его функций. К инсультам относят инфаркт мозга, кровоизлияние в мозг и субарахноидальное кровоизлияние. Инсульт – вторая по частоте причина смерти людей во всем мире и основная причина длительной нетрудоспособности.
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