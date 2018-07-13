Кассовые чеки могут вызвать очень опасные болезни, – ученые

Ученые из Швеции установили, что обычные кассовые чеки могут спровоцировать появление заболеваний, в частности очень опасных.

На первый взгляд, такие документы являются безвредными, однако из-за компонентов, которые они содержат, кассовые чеки могут привести к появлению онкозаболеваний, пишет Daily Mail.

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90% чеков содержит в своем составе бисфенол – смесь ацетона и фенола. Это вещество способно проникать в кровь человека и органы.

Даже несмотря на то, что концентрация бисфенола небольшая, он представляет угрозу для человека, особенно тогда, когда человек часто контактирует с чеками.

Ученые предупреждают, что бисфенол нередко становится причиной срывов беременностей и болезней младенцев.

К заболеваниям, которые могут возникнуть из-за контакта с чеками, можно отнести дисфункции репродуктивной системы, склероз, а также рак молочных желез и кожи.

К слову, некоторые продукты способны бороться со многими заболеваниями, особенно с раком, поэтому их нужно регулярно употреблять.

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