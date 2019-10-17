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      Катера "Айленд", которые США передали Украине, уже направляются в порт Одессы

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      Американские "Айленд" уже отправились в Украину
      Американские "Айленд" уже отправились в Украину / ukrinform.ua

      Патрульные катера типа "Айленд", которые Соединенные Штаты Америки передали Украине, уже направляются к Черному морю. Из США их транспортируют на борту грузового балкера.

      В Украине катера получили названия "Старобельск" (Р190) и "Славянск" (Р191), сообщает "Радио Свобода".

      К слову: Американский ракетный эсминец прибыл в Одессу: фото, видео

      Два новых катера ВМС ВСУ отплыли из американского города Балтимор и направляются в украинскую Одессу, куда должны прибыть в ноябре.

      В то же время Украинский милитаристский портал сообщает, что "Айленд" прибудут в Украину куда быстрее – уже в двадцатых числах октября, то есть на следующей неделе.

      Что такое катера типа "Айленд"?
      "Айленды" – быстроходные патрульные катера береговой охраны США. Катера предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах.

      Украина бесплатно получила два катера "Drummond" и "Cushing". Впрочем, Минобороны Украины должно оплатить все сопутствующие расходы на техническое обслуживание, подготовку экипажей и транспортировку. Общая сумма составляет около 10 миллионов долларов.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Новости США Водный транспорт
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