Катера "Айленд", которые США передали Украине, уже направляются в порт Одессы
Патрульные катера типа "Айленд", которые Соединенные Штаты Америки передали Украине, уже направляются к Черному морю. Из США их транспортируют на борту грузового балкера.
В Украине катера получили названия "Старобельск" (Р190) и "Славянск" (Р191), сообщает "Радио Свобода".
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Два новых катера ВМС ВСУ отплыли из американского города Балтимор и направляются в украинскую Одессу, куда должны прибыть в ноябре.
В то же время Украинский милитаристский портал сообщает, что "Айленд" прибудут в Украину куда быстрее – уже в двадцатых числах октября, то есть на следующей неделе.
Что такое катера типа "Айленд"?
"Айленды" – быстроходные патрульные катера береговой охраны США. Катера предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах.
Украина бесплатно получила два катера "Drummond" и "Cushing". Впрочем, Минобороны Украины должно оплатить все сопутствующие расходы на техническое обслуживание, подготовку экипажей и транспортировку. Общая сумма составляет около 10 миллионов долларов.