Новости о коронавирусе 28 апреля: дата окончания пандемии, затяжные выходные в России
Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 апреля. Согласно вычислениям, пандемия в Украине может завершиться в июле. Мэр Львова Андрей Садовый самоизолировался. Группа нардепов призывает ослабить карантин скорее. В России продолжили "выходные" и обещают "парад самолетов". В США и Австралии, несмотря на пандемию, переполненные пляжи.
Новости о коронавирусе в Украине 28 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
- В Украине подтвердили 9 410 случаев COVID-19 (из них 401 за последние сутки). Прирост новых случаев второй день подряд меньше чем 5%. 239 человек умерли от коронавируса: 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). 992 человека выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.
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География распространения коронавируса в Украине:
- Черновицкая область — 1 429 случаев;
- Киев — 1 298 случаев;
- Ивано-Франковская область-783 случая;
- Тернопольская область — 664 случая;
- Киевская область — 604 случая;
- Ровненская область — 553 случая;
- Винницкая область — 406 случаев;
- Закарпатская область — 387 случаев;
- Львовская область — 371 случай;
- Кировоградская область — 356 случаев;
- Житомирская область — 354 случая;
- Днепропетровская область — 318 случаев;
- Черкасская область — 276 случаев;
- Волынская область — 260 случаев;
- Одесская область — 248 случаев;
- Харьковская область — 221 случай;
- Запорожская область — 208 случаев;
- Полтавская область — 180 случаев;
- Николаевская область — 116 случаев;
- Сумская область — 95 случаев;
- Херсонская область — 88 случаев;
- Хмельницкая область — 72 случая;
- Донецкая область — 52 случая;
- Черниговская область — 39 случаев;
- Луганская область — 32 случая.
Важно Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
- Коронавирус подтвердили у 1 843 медиков в Украине.
- В Вооруженных силах Украины зафиксировали 73 случая COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. 18 уже выздоровели.
- За рубежом от COVID-19 лечится 162 украинца. 45 наших граждан выздоровели, 7 умерли.
Главные новости о коронавирусе в Украине
- Сингапурские ученые вычислили даты завершения пандемии коронавируса в разных странах мира. Согласно их расчетам, "переломный момент" в Украине был 21 апреля. К 18 мая ситуация с распространением вируса в Украине улучшится на 97% по сравнению с пиком, до 28 мая – на 99%, а окончательно пандемия завершится 7 июля. В среднем в мире пандемия может закончиться в конце ноября.
- Пика эпидемии в Украине не будет, если соблюдать все карантинные меры, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
- МИД пока считает нецелесообразной организацию чартеров для вывоза украинских заробитчан за границу. Ведь все усилия направлены на то, чтобы забрать домой украинцев, застрявших в странах, охваченных вирусом. Правительство заявило, что все же будет принимать от заробитчан запросы на выезд за границу, но лишь точечно, в страны, где нормальная эпидемиологическая ситуация. В то же время МАУ объявила о 11 рейсов для возвращения украинцев домой с 1 по 9 мая – полный список здесь.
- Кличко обнародовал первый этап выхода Киева из карантина. Согласно ему, с 12 мая должны открыться непродовольственные магазины до 300 метров, салоны красоты и парикмахерские, рестораны на вынос, автокинотеатры. После открытия эти заведения будут работать с ограничениями.
- Мэр Львова Андрей Садовый самоизолировался дома. После того, как у него была повышенная температура, он сдал быстрый и ПЦР-тесты на коронавирус, оба результата – отрицательные. Впрочем, врачи посоветовали Садовому несколько дней провести на самоизоляции.
- В Черновцах еще до решения правительства открылись продуктовые рынки. Полиция следит за соблюдением карантинных требований.
- В Житомире с 1 мая планируют открыть не только рынки, но и парикмахерские.
- В Тернополе закрыли McDonald's, а на "Эпицентр" составили протокол за нарушение карантинных ограничений. Местная полиция также сообщила, что по Тернополю разгуливал пьяный мужчина, заболевший коронавирусом.
- В Киеве ресторан "Велюр", который принадлежит "слуге народа" Николаю Тищенко, работал несмотря на карантин, говорится в расследовании Дениса Бигуса. Сам нардеп убеждает, что заведение не принимало посетителей, а является его "своеобразным штабом" для личных встреч. После скандала группа нардепов "За ФЛП" призвала Кабмин разрешить работу летних площадок в ресторанах.
- Часть "слуг народа" подписала обращение к Кабмину с просьбой ослабить карантин в тех регионах, где коронавирус распространяется медленно, чтобы предприятия могли вернуться к работе. С подобным обращением выступил и председатель Луганской ОГА. Он предлагает предоставить областным гособладминистрациям право смягчать карантинные ограничения в своих регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации.
- Помните спортсменов из Гидропарка (они протестовали против закрытия парка и собрали вокруг себя толпу журналистов и полицейских 6 апреля)? Так вот, одного из них суд оштрафовал на 17 тысяч гривен. Другой (переплывший Днепр) на коне прибыл под здание МВД, чтобы передать письмо Авакову.
- В украинских тюрьмах 6 случаев COVID-19: у 4 работников и 2 заключенных.
- Маски украинского бренда вошли в рейтинг Forbes как самые креативные. Взгляните, это действительно оригинально!
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Новости о коронавирусе в мире за 28 апреля
Главное о коронавирусе в мире
- В мире подтверждено 3 105 224 случая COVID-19. 214 372 человека умерли от коронавируса, 944 116 – выздоровели.
Топ-5 стран по количеству инфицированных:
- США – 1 022 259;
- Испания – 232 128;
- Италия – 201 505;
- Франция – 165 842;
- Германия – 159 137.
- Несмотря на вспышку коронавируса, пляжи Калифорнии кишат отдыхающими. Тем временем в Штатах более миллиона человек инфицированы коронавирусом, 50 тысяч умерли. Трамп теперь обещает наказать Китай за то, что там скрывали правду о COVID-19 в Ухане. И вспомним, как он сам отшучивался, когда в мире уже были тысячи жертв. И это при том, что спецслужбы предупреждали его об опасности коронавируса еще в январе и феврале, пишет WSJ.
- На пляжах полно людей и в Австралии. Как только там ослабили карантин, серферы хлынули на волны.
- В России за сутки зафиксировали почти 6 500 новых случаев коронавируса. Путин продлил режим "выходных" в стране до 11 мая. С 12 мая Россия может начать ослаблять ограничения. Традиционного парада на 9 мая, которым всегда кичился российский президент, не будет. Однако Путин обещает в этот день "парад самолетов и фейерверков" (напомним, в разгар эпидемии).
- В Испании зафиксировали снижение уровня смертности даже несмотря на "режим уикенда". Обычно во вторник сообщали о росте смертности из-за опоздания в поступлении данных за выходные.
- Самая низкая смертность от коронавируса – в Словакии. Специалисты убеждены, что этого удалось достичь благодаря неотложному введению карантинных мер и отслеживанию всех контактов больных.
- В Люксембурге с 19 мая начнут общенациональное тестирование на коронавирус. Все 600 тысяч жителей страны планируют протестировать за месяц.
- В Болгарии намерены открыть активный туристический сезон с 1 июля. Правда, пока нет утвержденных общих правил открытия границ ЕС для иностранных туристов. Сейчас границы шенгенской зоны закрыты до 15 мая.
- Португалия не будет продолжать чрезвычайное положение. Он завершится в полночь 2 мая. После этого страна будет постепенно снимать ограничения.
- Швейцарцам советуют отложить зарубежные поезда до 2021 года. Ведь даже если авиаперелеты возобновятся, то долгое время вокруг них будет царить неопределенность.
- Ryanair не будет возобновлять рейсы минимум до 14 мая. А вот WizzAir уже с 1 мая будет выполнять рейсы в европейские города из Вены.
- В Египте чрезвычайное положение продлили еще на 3 месяца. В ряде районов продлили режим комендантского часа. За соблюдением будут следить полиция и армия.
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Лекарства, вакцины, исследования коронавируса
- Во всем мире работают над 120 проектами по изготовлению вакцины COVID-19. 10 из них уже проходят клинические испытания.
- Мужчины тяжелее переносят коронавирус, утверждают американские врачи. Они считают, что причина может быть в гормонах. Пациентов мужского пола попробуют лечить эстрогенами и прогестероном.
- Британские медики подозревают, что коронавирус у детей вызывает синдром Кавасаки. Это редкое заболевание, которое ослабляет кровеносные сосуды и обычно поражает детей в возрасте до пяти лет.
- Некоторые пациенты не могут побороть коронавирус по несколько месяцев, отчитываются врачи из Китая и Италии. Повторные тесты показывают положительный результат, несмотря на отсутствие симптомов. Это может быть связано со слабой иммунной системой.
- В Минздраве говорят, что теплая летняя погода не ослабляет активность коронавируса. Вспышки COVID-19 есть и в странах с теплым климатом.