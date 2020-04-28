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      Новости о коронавирусе 28 апреля: дата окончания пандемии, затяжные выходные в России

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      Коронавирус Украина 28 апреля 2020 – статистика Украина, мир
      Новости о коронавирусе в Украине и мире 28 апреля / unsplash.com

      Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 апреля. Согласно вычислениям, пандемия в Украине может завершиться в июле. Мэр Львова Андрей Садовый самоизолировался. Группа нардепов призывает ослабить карантин скорее. В России продолжили "выходные" и обещают "парад самолетов". В США и Австралии, несмотря на пандемию, переполненные пляжи.

      Новости о коронавирусе в Украине 28 апреля

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      • В Украине подтвердили 9 410 случаев COVID-19 (из них 401 за последние сутки). Прирост новых случаев второй день подряд меньше чем 5%. 239 человек умерли от коронавируса: 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). 992 человека выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.

      Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Черновицкая область — 1 429 случаев;
      • Киев — 1 298 случаев;
      • Ивано-Франковская область-783 случая;
      • Тернопольская область — 664 случая;
      • Киевская область — 604 случая;
      • Ровненская область — 553 случая;
      • Винницкая область — 406 случаев;
      • Закарпатская область — 387 случаев;
      • Львовская область — 371 случай;
      • Кировоградская область — 356 случаев;
      • Житомирская область — 354 случая;
      • Днепропетровская область — 318 случаев;
      • Черкасская область — 276 случаев;
      • Волынская область — 260 случаев;
      • Одесская область — 248 случаев;
      • Харьковская область — 221 случай;
      • Запорожская область — 208 случаев;
      • Полтавская область — 180 случаев;
      • Николаевская область — 116 случаев;
      • Сумская область — 95 случаев;
      • Херсонская область — 88 случаев;
      • Хмельницкая область — 72 случая;
      • Донецкая область — 52 случая;
      • Черниговская область — 39 случаев;
      • Луганская область — 32 случая.

      Важно Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция

      • Коронавирус подтвердили у 1 843 медиков в Украине.
      • В Вооруженных силах Украины зафиксировали 73 случая COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. 18 уже выздоровели.
      • За рубежом от COVID-19 лечится 162 украинца. 45 наших граждан выздоровели, 7 умерли.

      Главные новости о коронавирусе в Украине

      • Сингапурские ученые вычислили даты завершения пандемии коронавируса в разных странах мира. Согласно их расчетам, "переломный момент" в Украине был 21 апреля. К 18 мая ситуация с распространением вируса в Украине улучшится на 97% по сравнению с пиком, до 28 мая – на 99%, а окончательно пандемия завершится 7 июля. В среднем в мире пандемия может закончиться в конце ноября.
      • Пика эпидемии в Украине не будет, если соблюдать все карантинные меры, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
      • МИД пока считает нецелесообразной организацию чартеров для вывоза украинских заробитчан за границу. Ведь все усилия направлены на то, чтобы забрать домой украинцев, застрявших в странах, охваченных вирусом. Правительство заявило, что все же будет принимать от заробитчан запросы на выезд за границу, но лишь точечно, в страны, где нормальная эпидемиологическая ситуация. В то же время МАУ объявила о 11 рейсов для возвращения украинцев домой с 1 по 9 мая – полный список здесь.
      • Кличко обнародовал первый этап выхода Киева из карантина. Согласно ему, с 12 мая должны открыться непродовольственные магазины до 300 метров, салоны красоты и парикмахерские, рестораны на вынос, автокинотеатры. После открытия эти заведения будут работать с ограничениями.
      • Мэр Львова Андрей Садовый самоизолировался дома. После того, как у него была повышенная температура, он сдал быстрый и ПЦР-тесты на коронавирус, оба результата – отрицательные. Впрочем, врачи посоветовали Садовому несколько дней провести на самоизоляции.
      • В Черновцах еще до решения правительства открылись продуктовые рынки. Полиция следит за соблюдением карантинных требований.
      • В Житомире с 1 мая планируют открыть не только рынки, но и парикмахерские.
      • В Тернополе закрыли McDonald's, а на "Эпицентр" составили протокол за нарушение карантинных ограничений. Местная полиция также сообщила, что по Тернополю разгуливал пьяный мужчина, заболевший коронавирусом.
      • В Киеве ресторан "Велюр", который принадлежит "слуге народа" Николаю Тищенко, работал несмотря на карантин, говорится в расследовании Дениса Бигуса. Сам нардеп убеждает, что заведение не принимало посетителей, а является его "своеобразным штабом" для личных встреч. После скандала группа нардепов "За ФЛП" призвала Кабмин разрешить работу летних площадок в ресторанах.
      • Часть "слуг народа" подписала обращение к Кабмину с просьбой ослабить карантин в тех регионах, где коронавирус распространяется медленно, чтобы предприятия могли вернуться к работе. С подобным обращением выступил и председатель Луганской ОГА. Он предлагает предоставить областным гособладминистрациям право смягчать карантинные ограничения в своих регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации.
      • Помните спортсменов из Гидропарка (они протестовали против закрытия парка и собрали вокруг себя толпу журналистов и полицейских 6 апреля)? Так вот, одного из них суд оштрафовал на 17 тысяч гривен. Другой (переплывший Днепр) на коне прибыл под здание МВД, чтобы передать письмо Авакову.
      • В украинских тюрьмах 6 случаев COVID-19: у 4 работников и 2 заключенных.
      • Маски украинского бренда вошли в рейтинг Forbes как самые креативные. Взгляните, это действительно оригинально!

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      Новости о коронавирусе в мире за 28 апреля

      Главное о коронавирусе в мире

      • В мире подтверждено 3 105 224 случая COVID-19. 214 372 человека умерли от коронавируса, 944 116 – выздоровели.

      Топ-5 стран по количеству инфицированных:

      • США – 1 022 259;
      • Испания – 232 128;
      • Италия – 201 505;
      • Франция – 165 842;
      • Германия – 159 137.
      • Несмотря на вспышку коронавируса, пляжи Калифорнии кишат отдыхающими. Тем временем в Штатах более миллиона человек инфицированы коронавирусом, 50 тысяч умерли. Трамп теперь обещает наказать Китай за то, что там скрывали правду о COVID-19 в Ухане. И вспомним, как он сам отшучивался, когда в мире уже были тысячи жертв. И это при том, что спецслужбы предупреждали его об опасности коронавируса еще в январе и феврале, пишет WSJ.
      • На пляжах полно людей и в Австралии. Как только там ослабили карантин, серферы хлынули на волны.
      • В России за сутки зафиксировали почти 6 500 новых случаев коронавируса. Путин продлил режим "выходных" в стране до 11 мая. С 12 мая Россия может начать ослаблять ограничения. Традиционного парада на 9 мая, которым всегда кичился российский президент, не будет. Однако Путин обещает в этот день "парад самолетов и фейерверков" (напомним, в разгар эпидемии).
      • В Испании зафиксировали снижение уровня смертности даже несмотря на "режим уикенда". Обычно во вторник сообщали о росте смертности из-за опоздания в поступлении данных за выходные.
      • Самая низкая смертность от коронавируса – в Словакии. Специалисты убеждены, что этого удалось достичь благодаря неотложному введению карантинных мер и отслеживанию всех контактов больных.
      • В Люксембурге с 19 мая начнут общенациональное тестирование на коронавирус. Все 600 тысяч жителей страны планируют протестировать за месяц.
      • В Болгарии намерены открыть активный туристический сезон с 1 июля. Правда, пока нет утвержденных общих правил открытия границ ЕС для иностранных туристов. Сейчас границы шенгенской зоны закрыты до 15 мая.
      • Португалия не будет продолжать чрезвычайное положение. Он завершится в полночь 2 мая. После этого страна будет постепенно снимать ограничения.
      • Швейцарцам советуют отложить зарубежные поезда до 2021 года. Ведь даже если авиаперелеты возобновятся, то долгое время вокруг них будет царить неопределенность.
      • Ryanair не будет возобновлять рейсы минимум до 14 мая. А вот WizzAir уже с 1 мая будет выполнять рейсы в европейские города из Вены.
      • В Египте чрезвычайное положение продлили еще на 3 месяца. В ряде районов продлили режим комендантского часа. За соблюдением будут следить полиция и армия.

      Важно Необычные симптомы коронавируса, на которые вы могли не обратить внимание

      Лекарства, вакцины, исследования коронавируса

      • Во всем мире работают над 120 проектами по изготовлению вакцины COVID-19. 10 из них уже проходят клинические испытания.
      • Мужчины тяжелее переносят коронавирус, утверждают американские врачи. Они считают, что причина может быть в гормонах. Пациентов мужского пола попробуют лечить эстрогенами и прогестероном.
      • Британские медики подозревают, что коронавирус у детей вызывает синдром Кавасаки. Это редкое заболевание, которое ослабляет кровеносные сосуды и обычно поражает детей в возрасте до пяти лет.
      • Некоторые пациенты не могут побороть коронавирус по несколько месяцев, отчитываются врачи из Китая и Италии. Повторные тесты показывают положительный результат, несмотря на отсутствие симптомов. Это может быть связано со слабой иммунной системой.
      • В Минздраве говорят, что теплая летняя погода не ослабляет активность коронавируса. Вспышки COVID-19 есть и в странах с теплым климатом.
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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