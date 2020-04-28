Новости о коронавирусе 28 апреля: дата окончания пандемии, затяжные выходные в России

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 апреля. Согласно вычислениям, пандемия в Украине может завершиться в июле. Мэр Львова Андрей Садовый самоизолировался. Группа нардепов призывает ослабить карантин скорее. В России продолжили "выходные" и обещают "парад самолетов". В США и Австралии, несмотря на пандемию, переполненные пляжи.