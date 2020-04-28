Новини про коронавірус 28 квітня: дата закінчення пандемії, затяжні вихідні в Росії

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 квітня. Згідно з обчисленнями, пандемія в Україні може завершитись у липні. Мер Львова Андрій Садовий самоізолювався. Група нардепів закликає послабити карантин швидше. У Росії продовжили "вихідні" та обіцяють "парад літаків". У США та Австралії попри пандемію переповнені пляжі.