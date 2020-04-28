22:08
28 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17

      Новини про коронавірус 28 квітня: дата закінчення пандемії, затяжні вихідні в Росії

      - Читать новость на русском
      Коронавірус Україна 28 квітня 2020 – новини Україна та світ
      Новини про коронавірус в Україні та світі 28 квітня / unsplash.com

      Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 квітня. Згідно з обчисленнями, пандемія в Україні може завершитись у липні. Мер Львова Андрій Садовий самоізолювався. Група нардепів закликає послабити карантин швидше. У Росії продовжили "вихідні" та обіцяють "парад літаків". У США та Австралії попри пандемію переповнені пляжі.

      Новини про коронавірус в Україні 28 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      • В Україні підтвердили 9 410 випадків COVID-19 (з них 401 за останню добу). Приріст нових випадків другий день поспіль менший ніж 5%. 239 людей померли від коронавірусу: 132 чоловіки та 107 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%). 992 людини одужали, повідомляє пресслужба МОЗ.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Чернівецька область — 1 429 випадків;
      • Київ — 1  298 випадків;
      • Івано-Франківська область — 783 випадки;
      • Тернопільська область — 664 випадки;
      • Київська область — 604 випадки;
      • Рівненська область — 553 випадки;
      • Вінницька область — 406 випадків;
      • Закарпатська область — 387 випадків;
      • Львівська область — 371 випадок;
      • Кіровоградська область — 356 випадків;
      • Житомирська область — 354 випадки;
      • Дніпропетровська область — 318 випадків;
      • Черкаська область — 276 випадків;
      • Волинська область — 260 випадків;
      • Одеська область — 248 випадків;
      • Харківська область — 221 випадок;
      • Запорізька область — 208 випадків;
      • Полтавська область — 180 випадків;
      • Миколаївська область — 116 випадків;
      • Сумська область — 95 випадків;
      • Херсонська область — 88 випадків;
      • Хмельницька область — 72 випадки;
      • Донецька область — 52 випадки;
      • Чернігівська область — 39 випадків;
      • Луганська область — 32 випадки.

      Важливо Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція

      • Коронавірус підтвердили у 1 843 медиків в Україні. 
      • У Збройних силах України зафіксували 73 випадки COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. 18 вже одужали.
      • За кордоном від COVID-19 лікуються 162 українці. 45 наших громадян одужали, 7 померли.

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • Сінгапурські вчені вирахували дати завершення пандемії коронавірусу в різних країнах світу. Згідно з їхніми розрахунками, "переломний момент" в Україні був 21 квітня. До 18 травня ситуація з поширенням вірусу в Україні покращиться на 97% у порівнянні з піком, до 28 травня – на 99%, а остаточно пандемія завершиться 7 липня. В середньому у світі пандемія може закінчитися в кінці листопада.
      • МЗС наразі вважає недоцільною організацію чартерів для вивезення українських заробітчан за кордон. Адже всі зусилля спрямовані на те, щоб забрати додому українців, які застрягли в країнах, охоплених вірусом. Уряд заявив, що все ж прийматиме від заробітчан запити на виїзд за кордон, але лише точково, в країни, де нормальна епідеміологічна ситуація. Водночас МАУ оголосила про 11 рейсів для повернення українців додому з 1 по 9 травня – повний список тут.
      • Кличко оприлюднив перший етап виходу Києва з карантину. Згідно з ним, з 12 травня мають відкритися непродовольчі магазини до 300 метрів, салони краси і перукарні, ресторани на виніс, автокінотеатри. Після відкриття ці заклади працюватимуть з обмеженнями.
      • Мер Львова Андрій Садовий самоізолювався вдома. Після того, як у нього була підвищена температура, він здав швидкий і ПЛР-тести на коронавірус, обидва результати – негативні. Втім, лікарі порадили Садовому кілька днів провести на самоізоляції.
      • У Чернівцях ще до рішення уряду відкрились продуктові ринки. Поліція стежить за дотриманням карантинних вимог.
      • У Києві ресторан "Велюр", який належить "слузі народу" Миколі Тищенку, працював попри карантин, йдеться в розслідуванні Дениса Бігуса. Сам нардеп переконує, що заклад не приймав відвідувачів, а є його "своєрідним штабом" для особистих зустрічей. Після скандалу група нардепів "За ФОПів" закликала Кабмін дозволити роботу літніх майданчиків у ресторанах.
      • Частина "слуг народу" підписала звернення до Кабміну з проханням послабити карантин в тих регіонах, де коронавірус поширюється повільно, аби підприємства могли повернутися до роботи. З подібним зверненням виступив і голова Луганської ОДА. Він пропонує надати обласним держобладміністраціям право пом'якшувати карантинні обмеження у своїх регіонах залежно від епідеміологічної ситуації.

      Актуально Коли й за яких умов українцям планувати відпустки

      кому українці довіряють супрун ляшко степанов
      Кому українці довіряють більше: Супрун, Ляшку чи Степанову? / Інфографіка 24 каналу

      Новини про коронавірус у світі за 28 квітня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі підтверджено 3 105 224 випадки COVID-19. 214 372 людини померли від коронавірусу, 944 116 – одужали.

      Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

      • США – 1 022 259;
      • Іспанія – 232 128;
      • Італія – 201 505;
      • Франція – 165 842;
      • Німеччина – 159 137.
      • Незважаючи на спалах коронавірусу, пляжі Каліфорнії кишать відпочивальниками. Тим часом у Штатах понад мільйон людей інфіковані коронавірусом, 50 000 померли. Трамп тепер обіцяє покарати Китай за те, що там приховували правду про COVID-19 в Ухані. Та згадаймо, як він сам віджартовувався, коли у світі вже були тисячі жертв. І це при тому, що спецслужби попереджали його про небезпеку коронавірусу ще в січні і лютому, пише WSJ.
      • У Росії за добу зафіксували майже 6 500 нових випадків коронавірусу. Путін продовжив режим "вихідних" в країні до 11 травня. З 12 травня Росія може почати послаблювати обмеження. Традиційного параду на 9 травня, яким завжди хизувався російський президент, не буде. Однак Путін обіцяє в цей день "парад літаків і феєрверків" (нагадаємо, в розпал епідемії).
      • В Іспанії зафіксували зниження рівня смертності навіть попри "режим вікенду". Зазвичай у вівторок повідомляли про зростання смертності через запізнення у надходженні даних за вихідні.
      • Найнижча смертність від коронавірусу – у Словаччині. Фахівці переконані, що цього вдалося досягнути завдяки невідкладному введенні карантинних заходів та відстеженні усіх контактів хворих.
      • У Люксембурзі з 19 травня розпочнуть загальнонаціональне тестування на коронавірус. Усіх 600 000 жителів країни планують протестувати за місяць.
      • У Болгарії мають намір відкрити активний туристичний сезон з 1 липня. Щоправда, наразі немає затверджених загальних правил відкриття кордонів ЄС для іноземних туристів. Наразі кордони шенгенської зони закриті до 15 травня.
      • Португалія не продовжуватиме надзвичайний стан. Він завершиться опівночі 2 травня. Після цього країна поступово зніматиме обмеження.
      • Швейцарцям радять відкласти закордонні поїздки до 2021 року. Адже навіть якщо авіаперельоти відновляться, то довгий час довкола них пануватиме невизначеність.
      • Ryanair не відновлюватиме рейси щонайменше до 14 травня. А от WizzAir вже з 1 травня виконуватиме рейси до європейських міст із Відня.
      • У Єгипті надзвичайний стан продовжили ще на 3 місяці. У низці районів продовжили режим комендантської години. За дотриманням стежитиме поліція та армія.

      Важливо Незвичайні симптоми коронавірусу, на які ви могли не звернути увагу

      Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу

      • У всьому світі працюють над 120 проектами з виготовлення вакцини проти COVID-19. 10 із них вже проходять клінічні випробування.
      • Чоловіки важче переносять коронавірус, стверджують американські лікарі. Вони вважають, що причина може бути в гормонах. Пацієнтів чоловічої статі спробують лікувати естрогенами та прогестероном.
      • Британські медики підозрюють, що коронавірус у дітей спричиняє синдром Кавасакі. Це рідкісне захворювання, яке послаблює кровоносні судини і зазвичай вражає дітей у віці до п'яти років.
      • Деякі пацієнти не можуть побороти коронавірус по декілька місяців, звітують лікарі з Китаю та Італії. Повторні тести показують позитивний результат попри відсутність симптомів. Це може бути пов'язано зі слабкою імунною системою.
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      сьогодні , 12:42 Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      Не молодець, не лідер і не борець: рейтинг Путіна пробиває дно
      сьогодні , 22:00 Не молодець, не лідер і не борець: рейтинг Путіна пробиває дно
      Запретное мнение