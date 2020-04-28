Новини про коронавірус 28 квітня: дата закінчення пандемії, затяжні вихідні в Росії
Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 квітня. Згідно з обчисленнями, пандемія в Україні може завершитись у липні. Мер Львова Андрій Садовий самоізолювався. Група нардепів закликає послабити карантин швидше. У Росії продовжили "вихідні" та обіцяють "парад літаків". У США та Австралії попри пандемію переповнені пляжі.
Новини про коронавірус в Україні 28 квітня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні підтвердили 9 410 випадків COVID-19 (з них 401 за останню добу). Приріст нових випадків другий день поспіль менший ніж 5%. 239 людей померли від коронавірусу: 132 чоловіки та 107 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%). 992 людини одужали, повідомляє пресслужба МОЗ.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Чернівецька область — 1 429 випадків;
- Київ — 1 298 випадків;
- Івано-Франківська область — 783 випадки;
- Тернопільська область — 664 випадки;
- Київська область — 604 випадки;
- Рівненська область — 553 випадки;
- Вінницька область — 406 випадків;
- Закарпатська область — 387 випадків;
- Львівська область — 371 випадок;
- Кіровоградська область — 356 випадків;
- Житомирська область — 354 випадки;
- Дніпропетровська область — 318 випадків;
- Черкаська область — 276 випадків;
- Волинська область — 260 випадків;
- Одеська область — 248 випадків;
- Харківська область — 221 випадок;
- Запорізька область — 208 випадків;
- Полтавська область — 180 випадків;
- Миколаївська область — 116 випадків;
- Сумська область — 95 випадків;
- Херсонська область — 88 випадків;
- Хмельницька область — 72 випадки;
- Донецька область — 52 випадки;
- Чернігівська область — 39 випадків;
- Луганська область — 32 випадки.
Важливо Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
- Коронавірус підтвердили у 1 843 медиків в Україні.
- У Збройних силах України зафіксували 73 випадки COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. 18 вже одужали.
- За кордоном від COVID-19 лікуються 162 українці. 45 наших громадян одужали, 7 померли.
Головні новини про коронавірус в Україні
- Сінгапурські вчені вирахували дати завершення пандемії коронавірусу в різних країнах світу. Згідно з їхніми розрахунками, "переломний момент" в Україні був 21 квітня. До 18 травня ситуація з поширенням вірусу в Україні покращиться на 97% у порівнянні з піком, до 28 травня – на 99%, а остаточно пандемія завершиться 7 липня. В середньому у світі пандемія може закінчитися в кінці листопада.
- Піку епідемії в Україні не буде, якщо дотримуватися усіх карантинних заходів, повідомив голова МОЗ Максим Степанов.
- МЗС наразі вважає недоцільною організацію чартерів для вивезення українських заробітчан за кордон. Адже всі зусилля спрямовані на те, щоб забрати додому українців, які застрягли в країнах, охоплених вірусом. Уряд заявив, що все ж прийматиме від заробітчан запити на виїзд за кордон, але лише точково, в країни, де нормальна епідеміологічна ситуація. Водночас МАУ оголосила про 11 рейсів для повернення українців додому з 1 по 9 травня – повний список тут.
- Кличко оприлюднив перший етап виходу Києва з карантину. Згідно з ним, з 12 травня мають відкритися непродовольчі магазини до 300 метрів, салони краси і перукарні, ресторани на виніс, автокінотеатри. Після відкриття ці заклади працюватимуть з обмеженнями.
- Мер Львова Андрій Садовий самоізолювався вдома. Після того, як у нього була підвищена температура, він здав швидкий і ПЛР-тести на коронавірус, обидва результати – негативні. Втім, лікарі порадили Садовому кілька днів провести на самоізоляції.
- У Чернівцях ще до рішення уряду відкрились продуктові ринки. Поліція стежить за дотриманням карантинних вимог.
- У Житомирі з 1 травня планують відкрити не лише ринки, а й перукарні.
- У Тернополі закрили McDonald's, а на "Епіцентр" склали протокол через порушення карантинних обмежень. Місцева поліція повідомила, що Тернополем розгулював п'яний чоловік, хворий коронавірусом.
- У Києві ресторан "Велюр", який належить "слузі народу" Миколі Тищенку, працював попри карантин, йдеться в розслідуванні Дениса Бігуса. Сам нардеп переконує, що заклад не приймав відвідувачів, а є його "своєрідним штабом" для особистих зустрічей. Після скандалу група нардепів "За ФОПів" закликала Кабмін дозволити роботу літніх майданчиків у ресторанах.
- Частина "слуг народу" підписала звернення до Кабміну з проханням послабити карантин в тих регіонах, де коронавірус поширюється повільно, аби підприємства могли повернутися до роботи. З подібним зверненням виступив і голова Луганської ОДА. Він пропонує надати обласним держобладміністраціям право пом'якшувати карантинні обмеження у своїх регіонах залежно від епідеміологічної ситуації.
- Пам'ятаєте спортсменів з Гідропарку (вони протестували проти закриття парку і зібрали навколо себе натовп журналістів і поліцейських 6 квітня)? Так-от, одного з них суд оштрафував на 17 000 гривень. Інший (той, що переплив Дніпро) на коні прибув до будівлі МВС, щоб передати листа Авакову.
- В українських в'язницях 6 випадків COVID-19: у 4 працівників та 2 в'язнів.
- Маски українського бренду увійшли до рейтингу Forbes як найкреативніші. Погляньте – це справді оригінально!
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Новини про коронавірус у світі за 28 квітня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 3 105 224 випадки COVID-19. 214 372 людини померли від коронавірусу, 944 116 – одужали.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих:
- США – 1 022 259;
- Іспанія – 232 128;
- Італія – 201 505;
- Франція – 165 842;
- Німеччина – 159 137.
- Незважаючи на спалах коронавірусу, пляжі Каліфорнії кишать відпочивальниками. Тим часом у Штатах понад мільйон людей інфіковані коронавірусом, 50 000 померли. Трамп тепер обіцяє покарати Китай за те, що там приховували правду про COVID-19 в Ухані. Та згадаймо, як він сам віджартовувався, коли у світі вже були тисячі жертв. І це при тому, що спецслужби попереджали його про небезпеку коронавірусу ще в січні і лютому, пише WSJ.
- Пляжі повні людей і в Австралії. Як тільки там послабили карантин, серфери ринули підкорювати хвилі.
- У Росії за добу зафіксували майже 6 500 нових випадків коронавірусу. Путін продовжив режим "вихідних" в країні до 11 травня. З 12 травня Росія може почати послаблювати обмеження. Традиційного параду на 9 травня, яким завжди хизувався російський президент, не буде. Однак Путін обіцяє в цей день "парад літаків і феєрверків" (нагадаємо, в розпал епідемії).
- В Іспанії зафіксували зниження рівня смертності навіть попри "режим вікенду". Зазвичай у вівторок повідомляли про зростання смертності через запізнення у надходженні даних за вихідні.
- Найнижча смертність від коронавірусу – у Словаччині. Фахівці переконані, що цього вдалося досягнути завдяки невідкладному введенні карантинних заходів та відстеженні усіх контактів хворих.
- У Люксембурзі з 19 травня розпочнуть загальнонаціональне тестування на коронавірус. Усіх 600 000 жителів країни планують протестувати за місяць.
- У Болгарії мають намір відкрити активний туристичний сезон з 1 липня. Щоправда, наразі немає затверджених загальних правил відкриття кордонів ЄС для іноземних туристів. Наразі кордони шенгенської зони закриті до 15 травня.
- Португалія не продовжуватиме надзвичайний стан. Він завершиться опівночі 2 травня. Після цього країна поступово зніматиме обмеження.
- Швейцарцям радять відкласти закордонні поїздки до 2021 року. Адже навіть якщо авіаперельоти відновляться, то довгий час довкола них пануватиме невизначеність.
- Ryanair не відновлюватиме рейси щонайменше до 14 травня. А от WizzAir вже з 1 травня виконуватиме рейси до європейських міст із Відня.
- У Єгипті надзвичайний стан продовжили ще на 3 місяці. У низці районів продовжили режим комендантської години. За дотриманням стежитиме поліція та армія.
Важливо Незвичайні симптоми коронавірусу, на які ви могли не звернути увагу
Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу
- У всьому світі працюють над 120 проектами з виготовлення вакцини проти COVID-19. 10 із них вже проходять клінічні випробування.
- Чоловіки важче переносять коронавірус, стверджують американські лікарі. Вони вважають, що причина може бути в гормонах. Пацієнтів чоловічої статі спробують лікувати естрогенами та прогестероном.
- Британські медики підозрюють, що коронавірус у дітей спричиняє синдром Кавасакі. Це рідкісне захворювання, яке послаблює кровоносні судини і зазвичай вражає дітей у віці до п'яти років.
- Деякі пацієнти не можуть побороти коронавірус по декілька місяців, звітують лікарі з Китаю та Італії. Повторні тести показують позитивний результат попри відсутність симптомів. Це може бути пов'язано зі слабкою імунною системою.
- У МОЗ кажуть, що тепла літня погода не послаблює активність коронавірусу. Спалахи COVID-19 є і в країнах з теплим кліматом.