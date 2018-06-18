Кравчук объяснил, почему Путин должен сесть за стол переговоров с Порошенко

Президент Украины Петр Порошекно и президент Российской Федерации Володими Путин должны сесть за стол переговоров, ведь Кремль может влиять на ситуацию на Донбассе, где идет война.

Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Украинской правде".

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Он отметил, что не стоит верить словам Путина, который сказал, что приложит все усилия, чтобы ситуация на Донбассе решилась в рамках Минского процесса.

"Когда каждый вечер я смотрю телевидение и фактически участвую в похоронах молодых, красивых, сильных людей, то выхожу часто из комнаты. Я просто не могу этого пережить. И я должен верить после этого?!", – сказал экс-президент.

Политик добавил, что вопрос Донбасса невозможно решить без влияния Запада, но Путину нужно сесть за стол переговоров, "потому что их влияние на Донбассе очень большое".

Надо сесть с Порошенко. Он (Порошенко – "24") говорит "я не хочу с ним общаться", я так знаю с его разговоров. Что значит "не хочу"? Мы выбрали такого президента. А что ты хочешь, чтобы мы выбрали другого? Это наше право, кого выбирать. Садитесь и договаривайтесь, поскольку речь идет о народах, о крови, ужасе, смерти,

– отметил Кравчук.

По его словам, Путин увидел, что с Донбассом не произошло и не произойдет все так, как получилось с аннексированным Крымом.

"Мы будем защищаться до последнего. Хотелось бы, чтобы такой анализ украинской жизни заставил его подумать", – подытожил Кравчук.

Напомним, 9 июня Президент Украины Петр Порошенко поговорил по-телефону с президентом России Владимиром Путиным об освобождении из русского плена украинских политзаключенных, содержащихся как на территории РФ, так и в оккупированном Крыму.