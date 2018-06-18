10:49
18 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 18°C
  • вторник
    28°C 17°C
  • среда
    27°C 17°C
  • четверг
    23°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Кравчук объяснил, почему Путин должен сесть за стол переговоров с Порошенко

189 Читати новину українською
Путин и Порошенко должны сесть за стол переговоров
Путин и Порошенко должны сесть за стол переговоров / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошекно и президент Российской Федерации Володими Путин должны сесть за стол переговоров, ведь Кремль может влиять на ситуацию на Донбассе, где идет война.

Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Украинской правде".

Читайте также: Путин прокомментировал разговор с Порошенко

Он отметил, что не стоит верить словам Путина, который сказал, что приложит все усилия, чтобы ситуация на Донбассе решилась в рамках Минского процесса.

"Когда каждый вечер я смотрю телевидение и фактически участвую в похоронах молодых, красивых, сильных людей, то выхожу часто из комнаты. Я просто не могу этого пережить. И я должен верить после этого?!", – сказал экс-президент.

Политик добавил, что вопрос Донбасса невозможно решить без влияния Запада, но Путину нужно сесть за стол переговоров, "потому что их влияние на Донбассе очень большое".

Надо сесть с Порошенко. Он (Порошенко – "24") говорит "я не хочу с ним общаться", я так знаю с его разговоров. Что значит "не хочу"? Мы выбрали такого президента. А что ты хочешь, чтобы мы выбрали другого? Это наше право, кого выбирать. Садитесь и договаривайтесь, поскольку речь идет о народах, о крови, ужасе, смерти,
– отметил Кравчук.

По его словам, Путин увидел, что с Донбассом не произошло и не произойдет все так, как получилось с аннексированным Крымом.

"Мы будем защищаться до последнего. Хотелось бы, чтобы такой анализ украинской жизни заставил его подумать", – подытожил Кравчук.

Напомним, 9 июня Президент Украины Петр Порошенко поговорил по-телефону с президентом России Владимиром Путиным об освобождении из русского плена украинских политзаключенных, содержащихся как на территории РФ, так и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Леонид Кравчук Петр Порошенко Владимир Путин Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
сегодня, 08:40 Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
Ольга Черненко 1032
В России медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка: жуткое видео
сегодня, 09:43 В России медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка: жуткое видео
231
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 10:00 Как вывести 16 видов пятен
Как финал Лиги Чемпионов повлиял на имидж Украины: впечатления фанов
сегодня, 09:58 Как финал Лиги Чемпионов повлиял на имидж Украины: впечатления фанов
Олена Кук 313
Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня
сегодня, 07:30 Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 388
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук