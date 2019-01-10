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      Кто тратил и зарабатывал миллиарды на государственных закупках

      18 Читати новину українською
      Кто и сколько заработал на госзакупках
      Кто и сколько заработал на госзакупках / snigurivka-rda.gov.ua

      По данным экспертов торговой площадки Zakupki.Prom.ua в 2018 году бюджет тендеров в ProZorro вырос почти на 190 миллиардов гривен.

      С каждым годом растет ожидаемая стоимость товаров, услуг и работ, которые госучреждения закупают через систему публичных электронных закупок. В 2018 году она превысила 787 миллиардов гривен, что на 75% больше, чем в 2017. А количество тендеров выросло не так существенно – 413,6 тысяч закупок объявили через ProZorro в 2018 году и 405,5 тысяч – в 2017-м.

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      Уже не первый год лидером по количеству тендеров в системе остается Киевская городская администрация (КГГА). В прошлом году они объявили 58 тысяч закупок. На втором месте – Министерство инфраструктуры Украины с 31,1 тысяч процедур. Третье и четвертое место у областных администраций – Днепропетровской и Винницкой. Они объявили почти 19 и 13,5 тысяч тендеров соответственно. Замыкает ТОП-5 Днепровский горсовет с 13,2 тысяч закупок.


      Госзаказчики года

      Среди тех, кто больше тратил, на первом месте по бюджету закупок – Мининфраструктуры с суммой 165,5 миллиардов гривен (как и в 2017). Практически в два раза меньше у Министерства экономического развития – 72,1 миллиарда. Почти не отстают от них и КГГА с 70,8 миллиардами. На четвертом месте Министерство энергетики и угольной промышленности Украины с суммой в 42,1 миллиарда гривен, а на пятом – Министерство обороны Украины с 33,2 миллиарда.

      Рейтинг топ-поставщиков прошлого года по сумме выигранных контрактов возглавила китайская компания Dongfang Electric International Corporation (DEIC) с суммой 19 миллиардов гривен. Интересно, что первыми DEIC стали, выиграв всего один тендер на реконструкцию энергоблока Славянской теплоэлектростанции. Второе место у ПАО "Нафтогаз Украины", компания заработала в госзакупках 12,6 миллиарда. Третье и четвертое место заняли ООО "Автомагистраль-Юг" и ПАО "Киевметрострой". Сумма победных предложений этих компаний составляет 7,2 и 6,5 миллиарда гривен соответственно. На пятом месте – ООО "Интерпайп Украина" с 5,9 миллиарда.

      Постачальники року
      Госпоставщики года

      По количеству выигранных тендеров первое место у ООО "БаДМ-Б". Компания стала победителем в 2 460 закупках. Не намного отстают от них ООО "Эпицентр К" с 2 300 закупками. Третье место заняли ООО "Ливан Торг", которые победили в 2113 тендерах. Замыкают пятерку ООО "Укрпапир" и ЧП "ОККО Контракт". Они выиграли 1 776 и 1 435 закупок соответственно.

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      Теги: Новости Украины Деньги Бюджет ProZorro
      Источник: 24 канал
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