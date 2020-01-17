Курс гривны в 2020 году: что объясняют "пленки Гончарука"

Страна уже несколько дней обсуждает "пленки Гончарука". На записях, которые слили в сеть, премьер-министр якобы обсуждает с руководством НБУ и главой Минфина объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

"Пленки Гончарука" дают ответ на вопрос: каким видит курс гривны в 2020 году Нацбанк. Ведь с 2015-го НБУ наотрез отказывался делать прогнозы, мотивируя это политикой свободного курсообразования.

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"Прослушка Гончарука" – что нужно знать

15 января в сеть слили аудиозаписи с голосами якобы премьера Алексея Гончарука, заместителей главы НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, главы Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова и заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив.

Они готовили объяснение президенту относительно экономической политики, причин и последствий роста курса гривны. Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое").



Пресс-служба правительства сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенных аудиозаписей. Из-за их публикации "Слуга народа" обратилась в СБУ. Во фракции заявили, что не видят причин для отставки Гончарука.

Об укреплении национальной валюты

За 2019 год гривна укрепилась относительно доллара на 19%. Поспособствовали этому иностранные инвесторы, которые выкупили облигации у государства на сумму 4,5 миллиарда долларов. А также украинские заробитчане, которые прислали 11 миллиардов.

Аграрии, в свою очередь, собрали рекордные урожаи зерновых. Эти события имеют все шансы повториться в 2020 году. Поэтому курс может укрепляться до 20 за доллар. А это – уже реальная угроза экономической стабильности.

В Украину будет приходить больше импорта. Это приведет к экономическому спаду,

– объяснил Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital.

Чтобы удержать курс, в 2019 году НБУ выкупил рекордный за 14 лет объем валюты – почти 8 миллиардов долларов. А с 2020-го предоставил разрешение банковскому сектору скупать валюту у инвесторов и экспортеров, боясь не справиться в одиночку.

"Курс будет колебаться в пределах 23-24 гривен за доллар. Если не произойдет притока валюты или кризиса, который приведет к ее оттоку", – считает президент инвестгруппы УНИВЕР Тарас Козак.



Среднегодовой курс гривны с 1996 года / Инфографика 24 канала

О рисках для курса гривны

Риском для курса национальной гривны является прежде всего политические войны. Ведь суды по делу "Приватбанка" еще не закончились. Отмена национализации подорвет доверие инвесторов к Украине.

Как и почему Украина национализировала "Приватбанк?• 18 декабря 2016 года НБУ заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным. А владельцы наибольшего количества акций банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов сами обратился к правительству с предложением национализировать финучреждение.

• Чтобы спасти банк, государство докапитализировало его (влило в банк) на более 155 миллиардов гривен.

• Впоследствии бывшие владельцы банка начали заявлять, что национализация "Приватбанка" была незаконной. Поэтому на эту тему и в Украине, и в иностранных юрисдикциях продолжаются судебные споры.

* В декабре 2019 года Кабмин подготовил законопроект, запрещающий возвращать обанкротившиеся банки их бывшим владельцам. Таким образом власти пытаются защитить "Приватбанк" от посягательств на него экс-владельцев.

• В планах правительства также – взыскать с Коломойского и Боголюбова расходы на национализацию.

Если на этом фоне еще и аграрии соберут низкий урожай, или цены на металл на мировых рынках будут падать, то курс снова качнется в сторону 26-28 гривен за доллар. 2020 год и колебания курса в ту или иную сторону смогут пережить далеко не все украинские предприятия.

Если гривну не удастся удержать стабильной на уровне 23-25 за доллар, то задача правительства – поддерживать финансово или с помощью налоговых каникул стратегически важные секторы экономики. А также привлекать как можно больше инвестиций, заменив спекулятивные деньги в облигации деньгами, которые придут от приватизации и запуска рынка земли.