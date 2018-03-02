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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Курс валют на 2 марта: евро ощутимо подешевел

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Курс валют НБУ на 2 марта
Курс валют НБУ на 2 марта / biz.nv.ua

На пятницу, 2 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Валюта продолжает дешеветь.

Как отмечает финрегулятор на официальном сайте, 2 марта американский "зелены" снова подешевел по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Согласно официальным данным Национального банка Украины, в пятницу доллар США стоит 26 гривен 66 копеек, что на 14 копеек дешевле, чем в четверг.

Что касается евро — валюта Европейского Союза вновь существенно упала в цене. Так, в пятницу по курсу НБУ за один евро придется заплатить сразу на 29 копеек дешевле, чем 1 марта — 32 гривны 45 копеек.

Теги: Новости Украины НБУ Гривна Доллар-Гривна Доллар евро Валюта Курсы валют
Источник: 24 Канал
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