Курс валют на 25 марта: гривна стремительно выросла в цене, евро и доллар подешевели

На понедельник, 25 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Украинская гривна существенно прибавила в стоимости – на 30 копеек по отношению к доллару и на более 50 относительно евро.

Как на своем сайте сообщает НБУ, в понедельник 25 марта цена доллара США в гривнах снизится – к тому же, до уровня, ниже так называемой "психологической отметки".

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В сравнении с пьятницей, 22 марта, "американец" потеряет аж 30 копеек: с 27 гривен 26 копеек – до 26 гривен 96 копеек.

Евро тоже дешевеет. В пятницу его можно было приобрести за 31 гривну и 4 копейки, а вот в понедельник – всего за 30 гривен и 47 копеек. А это аж на 57 копеек меньше.