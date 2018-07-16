Любимый певец Путина устроил чрезвычайную ситуацию на Крымском мосту: видео

Об этом сообщает местный ресурс Керч.ФМ.

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Как оказалось, на скандальном мосту снимают клип Николая Расторгуева, солиста известной российской группы "Любэ".

Из-за съемок, рабочие перекрыли одну из полос дороги, и установили на ней конусы и предупредительные дорожные знаки.

На Крымском мосту снимают клип лидера группы "Любэ" Расторгуева: видео

Видео длинной пробки на Крымском мосту:

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему. В то же время, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.