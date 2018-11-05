"Маски-шоу стоп-2": Изменится ли жизнь бизнеса?

4 ноября 2018 года вступил в силу закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, который должен улучшить бизнес-климат в Украине, известный под названием "Маски-шоу стоп-2".

О трех основных изменениях, которые могут повлиять на защиту компаний от незаконного уголовного преследования, 24 каналу рассказала адвокат по уголовным делам, старший юрист АО ADER HABER Элеонора Салова.

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1. Возможность закрытия "фактовых" уголовных производств через суд

Если в уголовном производстве нарушаются или ограничиваются права компании, и никому не предъявлено подозрение, предоставлена процессуальная возможность подать ходатайство о его закрытии и обжаловать отказ следователя в суд.

Обжаловать в суде отказ следователя о закрытии производства в связи с новым законом можно только:

- когда производство по тем же фактам было закрыто и существует не отмененное постановление о закрытии дела,

- если истекли сроки проведения досудебного расследования.

Напомним, ранее были внесены изменения, согласно которым "фактовое" уголовное производство должно быть закрыто в течение 12 месяцев по преступлениям небольшой или средней тяжести, и в течение 18 месяцев – по тяжким или особо тяжким преступлениям. Право обжалования несоблюдения разумных сроков возникает после получения письменного отказа от прокурора.

2. Привлечение следователя к ответственности за его действия или бездействие

В случае вынесения решения следственным судьей о незаконных действиях или бездействии следователя/прокурора, постановление будет направляться руководителю последнего для проведения служебного расследования. С одной стороны, выглядит очень прогрессивно, но учитывая огромное количество жалоб к следственным судьям о нерегистрации заявлений о преступлении и о невозврате временно изъятого имущества, которые в итоге удовлетворяются, можно сказать о том, что следствие будет активнее влиять на суд для затягивания процессов, чтобы в дальнейшем отсутствовал предмет рассмотрения по жалобам.

3. Возможность взыскать денежную компенсацию за незаконные действия

Новый закон говорит о том, что за незаконные действия следователя сначала должно заплатить государство, а в дальнейшем оно получает право предъявить регрессное требование (иск к лицу, которое причинило вред, о возврате уплаченного по его вине возмещения потерпевшему – "24"). Не факт, что эта норма будет работать: у государства сейчас нет ни реальной возможности выплачивать из бюджета деньги, ни человеческого ресурса, который будет заниматься сопровождением таких регрессных взысканий. Более того, маловероятно, что государственный аппарат пойдет против правоохранительной системы, ведь эта система может перестать приносить "необходимые" результаты.

Актуальным остается применение новых норм в производства, которые зарегистрированы до 16 марта 2018 года, подчеркнула Салова. Ведь за истечением сроков можно закрыть только "фактовые" производства, зарегистрированные после этой даты. Как правило, правоохранительные органы объединяют новые дела со старыми и резюмируют, что работают в правовом поле. Но такой подход нельзя считать законным, ведь любое изменение в фабуле дела или их объединение говорит о том, что должна быть применена новая редакция УПК Украины, которая предоставляет больше процессуальных прав, в том числе и о закрытии таких производств по истечении сроков.