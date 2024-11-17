Россия массированно атакует Украину: главное о вражеском терроре 17 ноября

Россия 17 ноября массированно атаковала Украину. С ночи российская армия терроризировала различные регионы дронами, а утром – запустила различные типы ракет.

Силы ПВО уже в течение нескольких часов отражают вражескую атаку. Где сейчас существует опасность, чем атаковал враг и что известно о последствиях и пострадавших – рассказывает 24 Канал.

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