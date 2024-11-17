Россия массированно атакует Украину: главное о вражеском терроре 17 ноября

17 ноября 2024, 07:45
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Автор: Анжелика Байбак

Россия 17 ноября массированно атаковала Украину. С ночи российская армия терроризировала различные регионы дронами, а утром – запустила различные типы ракет.

Силы ПВО уже в течение нескольких часов отражают вражескую атаку. Где сейчас существует опасность, чем атаковал враг и что известно о последствиях и пострадавших – рассказывает 24 Канал.

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В Киеве обломки упали в разных районах, есть пострадавшие и разрушения

В Киеве упали обломки "Шахедов" и ракет в разных районах. К сожалению, известно о разрушениях и пострадавших.

Как сообщил Виталий Кличко, по состоянию на 08:00 в Киеве ситуация следующая:

  • У Печерском районе обломки упали на крышу пятиэтажного дома. Произошло разрушение на 4 и 5 этажах здания, вспыхнул пожар на крыше. К сожалению, пострадало 2 женщины.
  • У Голосеевском районе обломок вражеской ракеты упал вблизи супермаркета "Сильпо". Предварительно, разрушений и пострадавших нет.
  • У Деснянском районе произошло падение обломков предварительно БпЛА на открытой местности. А также – на крышу недостроя произошло падение обломков БПЛА.
  • У Днепровском районе, на Русановке, обломки БпЛА упали на зеленую зону парка и, вероятно, в водоем. Пока без разрушений и пострадавших.

Какие области были под ударом

С ночи 16 ноября и до утра 17 ноября взрывы раздаются в разных областях Украины. Под ударом ракет и дронов-камикадзе типа "Шахед" оказались:

  • Киевская область,
  • Львовская область,
  • Одесская область,
  • Николаевская область,
  • Винницкая область,
  • Хмельницкая область,
  • Днепр,
  • Кривой Рог,
  • Кропивницкий,
  • Запорожье,
  • Черкасская область,
  • Полтавщина,
  • Ровно,
  • Закарпатье.

Россия запустила ракеты разных типов

Около 03:17 стало известно, что враг поднял 7 бортов Ту-95 с "Оленьи". Уже в 05:42 Воздушные силы зафиксировали пуски ракет.

Кроме того, в 06:10 также подтвердились пуски "Калибров" из акватории Черного моря. К комбинированному удару враг также добавил баллистическое вооружение, которое запускал из приграничных с Украиной областей, а также поднял МиГ-31К, с которого осуществил пуски "Кинжалов".

Враг атаковал "Шахедами"

Около 23:00 российская армия запустила дроны-камикадзе. Под ударом "Шахедов" в очередной раз оказались Киевская, Сумская, Черкасская, Полтавская, Харьковская, Винницкая, Днепропетровская, Николаевская и другие области.