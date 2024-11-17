Россия массированно атакует Украину: главное о вражеском терроре 17 ноября
Россия 17 ноября массированно атаковала Украину. С ночи российская армия терроризировала различные регионы дронами, а утром – запустила различные типы ракет.
Силы ПВО уже в течение нескольких часов отражают вражескую атаку. Где сейчас существует опасность, чем атаковал враг и что известно о последствиях и пострадавших – рассказывает 24 Канал.
К теме Зафиксированы пуски "Калибров" и крылатых ракет с Ту-95МС
В Киеве упали обломки "Шахедов" и ракет в разных районах. К сожалению, известно о разрушениях и пострадавших. Как сообщил Виталий Кличко, по состоянию на 08:00 в Киеве ситуация следующая: С ночи 16 ноября и до утра 17 ноября взрывы раздаются в разных областях Украины. Под ударом ракет и дронов-камикадзе типа "Шахед" оказались: Около 03:17 стало известно, что враг поднял 7 бортов Ту-95 с "Оленьи". Уже в 05:42 Воздушные силы зафиксировали пуски ракет. Кроме того, в 06:10 также подтвердились пуски "Калибров" из акватории Черного моря. К комбинированному удару враг также добавил баллистическое вооружение, которое запускал из приграничных с Украиной областей, а также поднял МиГ-31К, с которого осуществил пуски "Кинжалов". Около 23:00 российская армия запустила дроны-камикадзе. Под ударом "Шахедов" в очередной раз оказались Киевская, Сумская, Черкасская, Полтавская, Харьковская, Винницкая, Днепропетровская, Николаевская и другие области.
В Киеве обломки упали в разных районах, есть пострадавшие и разрушения
Какие области были под ударом
Россия запустила ракеты разных типов
Враг атаковал "Шахедами"
В Киеве упали обломки "Шахедов" и ракет в разных районах. К сожалению, известно о разрушениях и пострадавших.
Как сообщил Виталий Кличко, по состоянию на 08:00 в Киеве ситуация следующая:
С ночи 16 ноября и до утра 17 ноября взрывы раздаются в разных областях Украины. Под ударом ракет и дронов-камикадзе типа "Шахед" оказались:
Около 03:17 стало известно, что враг поднял 7 бортов Ту-95 с "Оленьи". Уже в 05:42 Воздушные силы зафиксировали пуски ракет.
Кроме того, в 06:10 также подтвердились пуски "Калибров" из акватории Черного моря. К комбинированному удару враг также добавил баллистическое вооружение, которое запускал из приграничных с Украиной областей, а также поднял МиГ-31К, с которого осуществил пуски "Кинжалов".
Около 23:00 российская армия запустила дроны-камикадзе. Под ударом "Шахедов" в очередной раз оказались Киевская, Сумская, Черкасская, Полтавская, Харьковская, Винницкая, Днепропетровская, Николаевская и другие области.