Месторождения нефти и газа в Украине выставили на продажу в Prozorro

В системе электронных торгов Prozorro.Продажи выставили на продажу первые 10 месторождений нефти и газа, расположенных в 6 областях Украины. Общая площадь месторождений составляет 1,81 тысячи квадратных километров.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития и торговли Украины Максим Нефедов.

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"Хотя еще не Новый год, но у нас таки реальный праздник! Сегодня в ProZorro.Продажи объявлены первые аукционы на лицензии на добычу полезных ископаемых! Кому нефти или газа – налетайте, первые 10 лотов уже в системе", – написал Нефедов.

В частности, на аукцион выставлено 9 лицензий на разведку и добычу газа на 20 лет и 1 лицензия только на разведку месторождений.

"Трудно даже описать, насколько это тектонические изменения для всей отрасли, которая традиционно известна "кулуарными политическими решениями", – отметил Нефедов.

Сам аукцион по продаже прав на пользование месторождениями состоится через 3 месяца – в начале марта 2019 года.

К слову, в ноябре государственная компания "Укргаздобыча" открыла четвертое с начала 2018 месторождение газа в Харьковской области.