"Люди согласны идти убивать, а не умирать": интервью с командиром Вересом о мобилизации и потерях

Люди –самое ценное, что имеют Вооруженные Силы Украины, и сохранение жизни личного состава является приоритетом. Вместе с тем наши Силы обороны нуждаются в пополнении, а трудности мобилизации до сих пор не преодолены.

Что должны делать люди в тылу и как уменьшить количество потерь в армии, в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес. Также он поделился собственным видением победы – читайте далее в материале.

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Как враг учится у нас

А вы, видимо, уже воевали со всеми российскими подразделениями, да?

Нет, мне везет, я всю жизнь воюю почти с одним подразделением.

С каким?

Шестая казачья бригада.

И как они?

Блин, "чоткие пацаны". Ну, сейчас реально крутые. Очень крутые. Я считаю, пожалуй, одни из самых крутых. Ну, одни из 20 самых крутых, которые есть у них. Это мое личное видение. Ну, смотрите, враг очень быстро учится. Если вы назвали, что у нас известное подразделение, и очень, как вы сказали..

Вы славитесь такими операциями, о которых еще трудно даже подумать и говорить.

Если мы продуктивное подразделение и, скажем так, у нас есть какие-то передовые технологии, то враг автоматически эти же самые передовые наши технологии вводит у себя через месяц. Так мы их сами обучаем. Немножко с опозданием, но они у нас учатся.

Я скажу, что дам 99%: если эту бригаду сейчас снять и отправить на какое-то из других направлений, то, если там будет не очень мощная, кадровая старая бригада, наших Вооруженных Сил, то у них будут очень большие проблемы. Потому что у нас есть очень много средств, которыми не пользуются еще Вооруженные Силы Украины. Условно говоря. Потому что подход у нас немножко другой.

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Почему я так смело это уверяю? Мы стоим на полосе фронта 2 года. Мы стоим и как-то ее еще очень тяжело, но держим. Никто не говорит, у нас это не идеально, но мы ее держим. І враг напротив меня учится просто катастрофически. Раньше он внедрял наше нововведение через 3 месяца, а сейчас, с*ка, водит его, бл**ь, через месяц, через пол месяца.

Да, конечно, ну а что же – "мощные казаки". Я с ними воевал в 2017-м. Я с ними воевал в 2019-м. Я с ними воюю в 2022-м, в 2023-м и в 2024-м. То есть из 10 лет жизни 5 лет я воюю с одним подразделением.

"Опыт решает все"

Вот вы говорите, что они очень у нас учатся. А мы у них чему-то учимся?

Тоже. Ну, не знаю за всех, я учусь. Все, что нахожу хорошее, интересное.

Это какой-то тактики ведения действий? Или что-то большее?

Смотрите, на самом деле враг провел, например, 100 своих штурмовых действий. Наших только одна была. То, конечно, у него уже опыта в 100 раз лучше. Я учусь, как мы обороняемся. И также учусь, как бы нам было нужно проводить эту наступательную операцию.

Враг потерял безграничное количество техники, атакуя наше подразделение. Наш, соседний справа, соседний слева. Мы все равно сражаемся вместе все. Я считаю, что вместе легче бить одного. И здесь не стыдно. Типа у меня сейчас классные соседи справа. Я сейчас к ним еще вернусь. Так что мы все наваливаем одновременно.

Если враг уже потерял 150 брони, бронированной техники, танки, БМП, МТЛБ, БМП-1, БМП-2, то, видимо, для чего мне идти таким же путем? Я себе поучился, как надо ехать, где надо смотреть, какой надо, чтобы была связь. Потому что у него опыта гораздо больше.

Опыт решает все. Можно прочитать миллион книг, можно посмотреть миллион каналов на ютубе и думать, что ты перец. А в конце концов идет бой – он уже же по-другому. У вас есть минута на принятие решения. Минута – это в лучшем случае. Или бывает 10 секунд. Если вы примете это решение через 5 минут, оно уже будет неактуально. Или пока выедет ваша бронегруппа, враг уже переедет все ваши окопы на танке, переорет поле. Вот и все. Сам смысл быстрого принятия решения.

"Человек не железный"

В чем у них преимущество, кроме человеческого ресурса?

А это самое главное преимущество, самое главное. Все остальное – это хе**я.

Только человеческий ресурс?

Остальное – это хе**я. Хе**я, вообще, ерунда.

А как же нам говорят, что качество решает за количество!? Нет?

Хорошо. Давайте берем кроссовки, не знаю, за 150 долларов и за 50 долларов. 10 тысяч гривен и 5 тысяч гривен. Эти прослужат год, а эти прослужат сколько? Полтора? Какое не было бы у меня качество пехоты, за 2 года мои кроссовки сотрутся. А за 4 останутся одни "лапти", где пальцы торчат. Это суровые реалии жизни. Надо смотреть меньше телевизор, бл**ь.

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Люди истощаются. Смотрите, опишу ситуацию проще. Апрель: на позиции отделение из 5 человек, а у меня был один РПГ. Когда ехала бронетехника противника, ребята почти дрались за то РПГ – кто сделает выстрел!

Есть какая-то мотивация или...

Нет, здесь просто все люди хотели драться, все хотели уничтожать врага. Они подъезжали, к ним подъезжала броня на 300 метров. И они в нее лупили, и лупили, и лупили. Он же не сильно там видит за 400 метров в дыму, когда летают артснаряды, когда противник дымит – что едет на него, танк БМП-1, БМП-2 или МТЛБ? С пулеметом 7,62 или без пулемета ПКТ? Он этого не видит. Он вылезал и стрелял. На него едут штурмовать, он едет и уничтожает эту броню. У меня так делали ребята.

То сейчас, я говорю откровенно, сейчас надо кричать, ребята, берите РПГ. Берите или он вас переедет. Один и тот же личный состав. Но он изменился за пять месяцев. За день влетает 20 снарядов в его СПшку. В него влетает 4 – 5 FPV. По нему сделают 7 – 8 сбросов на голову, например, 500-граммовых, килограммовых из "Мавика". Ну человек же не железный.

Просто человек сам по себе не железный. Какой у него ресурс? Как кто-то мне скажет: человеческий ресурс – тысячу снарядов получить по голове. Все, я буду вести или скажу: "Командир роты, веди, сколько по голове она должна получить снарядов, когда выработается ее ресурс". Нет же этого. Нет ТТХ, это живые люди. Так тогда о чем можно говорить? Заи**ть людей до икоты? Бл**ь, ну это не мой формат. Не мой, не наш. Не нашего батальона.

"У меня не бывает плохих бойцов"

А у вас были ротации?

Нет, ни разу. С сентября месяца 2021 года батальон без ротаций. Да, мы были в АТО. Мы встретили войну в Марьинке через восемь месяцев. И мы были на ротации: это был у нас марш из городов Марьинка, Красногоровка Донецкой области – мы переместились в город Северск. Если это даже ротация двухдневная на тралах, трехдневная, то все тогда на ротации были.

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Я не лезу во все подразделения, кто был больше меня в боях, кто не был. Это лично ваше дело, я руковожу своим подразделением. Я могу говорить только за него. Я не видел подразделений, которые были более чем с 2021 года без ротаций. Не видел такого.

Можете ли вы назвать, какое количество в вашем подразделении? Очевидно, что людей всегда недостаточно.

Сейчас, может, этот враг всем воспользуется, но..

Тогда не называйте.

Нет, цифру я бы не сказал. Намного меньше, чем было полгода назад.

А мобилизация? Вот что вы думаете об этом, что сейчас происходит?

Я не думаю, я ее не вижу в своем подразделении.

Не видите?

Я лично не вижу. Я вижу только ту мобилизацию, что мы проводим рекрутинг личного состава. Рекрутинг нашим подразделением. Ну скажу так, 30 бойцов от страны – это мобилизация за два месяца!?

А какие эти бойцы?

У меня не бывает плохих бойцов. Я рад любому бойцу, который есть в моем подразделении. Главное, без наркотиков. Без наркотиков при мне. Вот и все. Вот у меня только один пунктик. И не пить на позициях. Все люди, все живы, все нормальные. Я ко всему отношусь нормально. Хочешь – пить: на три дня себе поехал – напийся, лишь бы только не отравился. И не пить дихлофос.

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Все. Все люди мне нормальные. У меня нет лучших. У меня есть, как видите, говорю, что нет у меня других. Я люблю всех. Вот как ребенок хороший у вас, плохой – вы должны его любить. Я по-своему люблю всех. И рад всем., Да, я кричу., Да, я ссорюсь. Я нормальный человек. Мы все живые люди. Кто скажет, что не ругается матом – я брошу в него камень, если он все при мне это скажет.

"Люди не согласны идти умирать"

Я просто хочу процитировать, что писали недавно в Генштабе, что главком ВСУ Сырский определил задачи и приоритеты на октябрь. В частности, говорится о мобилизационных аспектах, усилении эффективности управления действиями войск, повышении качества подготовки наших воинов, необходимости оперативного обобщения и учета боевого опыта и наращивании результативности огневого поражения противника. Если все это, что мы только что озвучили, произойдет..

Смотрите, кто я такой, что противоречить главнокомандующему? Никто. И звать меня никак. Ну, откровенно, я говорю, как есть. И это без иллюзий, без сарказма. Есть Главнокомандующий, он видит так. Потому что на самом деле он так видит. Есть я, который видит и здесь, и так. И по-своему. У меня другая точка сидения, и она обусловливает другую точку видения.

Вот о вашем мнении. Что вы думаете о мобилизации? Что пошло не так? Или, возможно, что нам надо изменить в этих подходах?

Хорошо, скажу, как есть. Совесть, она на самом деле дороже. И сейчас играю в плохую игру для себя, но скажу, как есть. У нас, скажу прямо всем, под контрактом внизу написано, бл**ь, невидимым шрифтом – пойди, су*а, и умри, бл**ь, за 3 недели. Люди согласны идти убивать. Люди не согласны идти умирать. Если сейчас сидит себе парень, который думает: "Бл**ь, пойду на войну, выживу, это одно".

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Все идут, я иду, у меня люди идут в бой, и они имеют планы через два дня. Это значит – они не собираются умирать. Если ты идешь в армию и должен умереть через час, тогда, бл**ь, я понимаю людей, которые не сильно так хотят идти. Вот реально, я понимаю. Вот что мне им сказать? Ребята, идите, умрите. Не могу я такого сказать. Не могу. У меня нет такого человеческого права. Каждый человек имеет право на жизнь. Каждый. Верно?

Да, конечно. Это самое ценное.

Вот и все. Это мое видение. У нас сейчас сохранение личной жизни – это модно. Это тренд. Только между, бл**ь, делать и п**деть – это немножко разные вещи. Вот нормально я сейчас объяснил всю глубину моего видения?

Я выполняю приказы. Наше подразделение 90% выполняет приказы. Но с нашим подходом, с нашим видением. Я никогда не сужу всех. Сколько командиров – столько разных мнений. Они командуют по-своему, пусть командуют по-своему. Честь им и хвала. У меня такое видение на сегодняшний день, что я командир этого подразделения. Пока я жив и у меня есть силы – при мне будет так. Если через неделю что-то изменится, пусть все будет по-другому. Но при мне будет так.

По поводу мобилизации, я считаю, что люди очень разуверились в Вооруженных Силах Украины.

А почему?

Я же вам сказал почему.

Именно из-за этого фактора? Или, возможно, из-за того, что какие-то завышенные ожидания?

Люди не слепые. По телевизору вы обещаете им – все у них классно, у нас победа будет через три дня, бл**ь. Через неделю мы отобьем.

И даже если завтра враг просто отступит со всех территорий, я за три дня не доеду до границы Украины. Потому что просто физически не смогу доехать, потому что, возможно, надо будет разминировать все хотя бы дороги асфальтированные.

Надо людям говорить правду. Люди не стадо. Что мы к ним относимся, как к баранам, бл**ь? Ну сколько это может продолжаться?

Человек не хочет идти умирать. Он хочет идти воевать. Он хочет идти уничтожать врага. Он хочет жить, бл**ь. Я хочу жить, все мои люди хотят жить, бл**ь. Вот и все. Вот почему.

Потому что одни, бл**ь, врут, вторые рассказывают великие святые истории, третьи обещают нереальное. Да скажите правду, бл**ь. Ну какой Крым за две недели? Нет, возможно, я что-то не знаю. Если Крым мы вернем сегодня, если мы вернем границы Украины через 2 недели – я официально встану на нашем канале, официально попрошу прощения перед всеми, кого я сейчас засоромил, и что-то не так сказал. Официально. И попрошу прощения реально перед всеми. Я могу это сделать. Но я, бл**ь, не вижу этого. Возможно у меня хре**ва точка сидения.

Если не про Крым за 2 недели, то...

Да, хорошо, границы Украины за 2 недели. Давайте так, если мы любой крупный город заберем за 2 недели, я попрошу прощения перед всеми. Значит, чего-то не вижу. Только, насколько я знаю, мы сейчас можем потерять. А мы потеряли уже большой город или нет?

И не один.

Нет, ну давайте поговорим за крайние 2 недели. Давайте посмотрим на следующие 3 недели. Кто будет прав? Я или кто-то другой?

Что будет считать победой в войне

Если говорить о том, что для нас будет победой, если Крым за 2 недели нет, границы нет. Как вы это видите?

Я лично не знаю, что будет победой для вас, я знаю, что будет победой для меня. Потому что я военнослужащий, командир огромного батальона, и я просто человек. Сейчас у меня официальный отпуск по семейным обстоятельствам, поэтому я просто человек. Я также могу мечтать, также имею эмоции. Я не бездушный черт, как бы там это ни было или как бы это ни звучало.

Кирилл Верес высказал свое видение победы / Скриншот из видео

Я сказал, что для меня будет победой, когда подразделение под моим руководством перестанет гибнуть. Ну и есть еще определенные границы, куда мы можем отойти, а куда нет. Это мое личное видение. Кто-то считает, что до последнего м*скаля – огонь. Кто-то считает, что до последнего нашего – огонь, но без меня. Я не буду играть в эту игру. Я тоже имею право на жизнь. Я также хочу, чтобы мои люди были живы.

Я могу играть в любые игры, но, если играя в чью-то игру, я начну терять свой личный состав, бл**ь, я не хочу этого делать. Не хочу. А сейчас я его теряю очень много. Меня это не интересует. Я не переступлю через сделку с совестью. Это мои люди, это мои дети, я их так называю.

А теперь получается, что тут я говорю, что это мои дети, бл**ь, а тут вышел и сказал: "Все на штурм!". Я не могу этого сказать. Снимут меня с должности, так снимут. Эти снимут – другие поставят. Я не вижу того количества БК, просто не вижу. Возможно, высшее руководство думает, что на моей линии фронта оно не нужно. Возможно. Но это как один бар. Там все друг друга знают. Одно село только за разными столиками. Я ни у кого так не знаю сейчас (достаточно БК – 24 Канал). Не вижу. Возможно, все думают – никто не может сказать. А, возможно, я не имею права. Если надо, то встану и попрошу прощения.

Действительно ли Украина превосходит Россию в дронах

А преимущество в дронах с нашей стороны?

Кто сказал, что у нас преимущество в дронах? Кто вам такое сказал?

Называть официально?

Да, официально назовите, кто вам такое сказал?

Президент Зеленский, выступая на Международном форуме оборонных индустрий сказал, что 4 миллиона дронов мы можем изготавливать, а законтрактовано полтора миллиона.

Смотрите, я никогда не буду спорить с Верховным Главнокомандующим. Никогда. Во-первых, это мой Верховный Главнокомандующий. Во-вторых, он знает что-то больше, чем я.

Но "можем изготавливать 4, а законтрактовано полтора". То есть мы еще не изготавливаем 4. Изготавливаем полтора. Сколько дронов производит Россия? Назовите мне цифру. Я не вижу преимущества в дронах. Я вижу преимущество в дронах в своем подразделении. Благодаря сообществам. Это я вижу.

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Я не скажу, что страна мне ничего не дает. Моему подразделению также нормально перепадает дронов от страны. Но я не вижу преимущества. Если сейчас забрать у меня волонтерское сообщество, общины, просто неравнодушных людей, города, села, которые нам дают донаты, субвенции на наше подразделение, то я вообще не вижу преимущества дронов. Вообще. А вы говорите, что мы топовое подразделение. Тогда что у других? Что тогда у других?

Я сейчас говорю, что у меня не преимущество. У меня конкретно. На их 50 дронов за день я запускаю своих 20, если мы говорим про ударные дроны. Какое это преимущество? Я считаю каждый дрон. Я знаю, сколько стоит дрон, сколько стоит батарейка, аккумуляторы на большой "бомбер".

Я все это знаю не потому, что я очень умный и очень классный, а потому, что мы это покупаем. Я знаю, сколько стоит радиостанция, EcoFlow. Я знаю, сколько стоит новый автомобиль в салоне, сколько Б/У. Это потому, что я такой любознательный парень? Нет.

Покупаете за средства волонтеров? Неравнодушных?

А это дело комбата, скажите мне? У меня тысячи людей в подчинении. А комбат знает, сколько стоит все в каждом магазине. Потому что комбат ходит и просит помощи. Кто-то по телевизору, кто-то не по телевизору. А у нас выбора нет. Я хочу, чтобы мои люди были живы, поэтому мне надо просить. А теперь вернемся к фразе 4 миллиона дронов. Может, я не тем занимаюсь? Может, мне не надо ходить просить?

Возможно, я не прав. Если у всех остальных все достаточно. Блин, ребята, честь и хвала. Я рад за вас. Значит, мне почему-то так не повезло. Может, я кому-то не нравлюсь. Или думают, что мне не нужно. Хотя не припоминаю, чтобы я говорил: "хватит, хватит, дронов уже столько, что я не могу запустить".

Но я благодарен всем. Я не скажу, что мое подразделение бедствует. Если 90% подразделений Вооруженных Сил Украины будет, как мое. Блин, у них будет все классно. Мне грех жаловаться. Будет лучше, будет дооснащение – будет больше уничтоженного врага. А самое главное – это новые проекты, новые технологии, новое развитие. Это очень трудно и очень дорого.

Ты можешь потратить несколько миллионов гривен, а оно не сработало. Или сейчас не работает. Это, конечно, обидно. Поэтому ты не всегда одним из первых можешь этим использовать. Ты ждешь, кто-то это закупит, кто-то сделает, потом по дружбе ты у него попросишь совет. А уже прошло, блин, 4 месяца. Потом еще 2 месяца ждешь, пока оно производится. Месяц летаешь, а оно уже н*хрен никому не нужно, потому что оно уже не действует. Это, конечно, штанга.

Какое нововведение предложило государство

Есть какое-то очень хорошее нововведение государства, то, что бы вы действительно похвалили?

Ну, пожалуй, что система... Но тут опять есть два лагеря: одни говорят, что это классно, а другие, что нет. Военные, которые получают с этого бонусы, говорят, что это классно. Лично я очень доволен.

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Скажу сразу – наше подразделение получает некоторую часть дронов от страны. Если мы этими дронами эффективно уничтожаем врага, то мы получаем систему баллов, оценивания и их накопления. Далее за это количество баллов в конце месяца, я могу еще дополнительно докупить дронов. Например, мне дают 10, а "баллов" хватает еще на 5 – 7. Например, этом месяце (октябрь 2024 – 24 Канал) мы смогли сэкономить 30 или даже 40% средств батальона. Мы их пустили в другие направления, которые нужно развивать. Но это для меня, как для комбата, очень положительно.

Как уменьшить потери в армии

Я сейчас скажу одну ремарку. Я считаю и всем советую, что нужно все измерять деньгами. Это единственная постоянная величина, которой можно оперировать. Расшифровать? Добавьте мне километры и секунды. Вы же не можете этого сделать. Дайте мне какую-то цифру. Как вообще измеряется война? Снарядами, деньгами, людьми или техникой? Чем?

Всем. В общем.

Это неправильно. Я могу сказать, что надо все перевести в средства.

Это и есть мотивация для наших бойцов?

При чем здесь мотивация для бойцов? Нет. Это то, как Украина может посчитать, что эффективно, а что не эффективно. Если вы вкладываете гривну, а получаете 100 – это же плюс. А если вы вкладываете кирпич, а получаете полтора кирпича – это неизвестно.

Что мы сейчас меряем? Кто сколько запустил в нас снарядов? Сколько выпустила Украина снарядов? А я говорю, что надо учесть другое. Мы послали в штурм 20 человек. Уничтожили 100 врагов. Это экономически невыгодно. А я говорю, что надо послать в штурм 100 дронов. Вообще, все надо измерять деньгами. Если у вас есть подразделение, то надо, чтобы учлось все.

Если есть пропавший без вести, могу ошибиться, но первых полгода страна ему платит заработную плату 22 тысячи и платит 100 тысяч, как на линии боестолкновения. И потом, когда подтверждается, что он погиб, ему платят, кажется, 22 или 20 миллионов.

Если платят..

Я искренне верю, что платят. Я здесь не могу отрицать. Знаю, что за пропавших без вести платят. Если он ранен, то его лечат. Если он получил инвалидность, то ему потом страна все это выплачивает. Но это неправильно. Я сейчас скажу по-другому.

Если берем батальон, который обходится в месяц примерно 10 миллионов гривен, например, на дроны. Оперируем цифрами. Погибает в батальоне 20 военнослужащих в месяц. Если я сейчас скажу, дайте мне 20 миллионов гривен и я уменьшу свои потери на 30% в личном составе.

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Вот и получается, что мне дали 10 миллионов гривен, погибало у меня 20 человек, а теперь минус 30%, то получается 6 военнослужащих. Если умножить на 20 миллионов гривен – это 120 миллионов. То есть 120 вычесть 10 – страна получит 110 миллионов сэкономленных средств.

Кто хоть раз вообще подсчитывал, сколько средств мы тратим? Постоянно на дроны, на дроны, на дроны. А кто хоть раз подсчитывал, сколько денег мы тратим для семей погибших, на раненых, на оздоровление, на центры, на реабилитации, на протезирование. Нет. Так может нужно, бл**ь, просто уменьшить наши потери, с*ка, большим производством вооружения?

Может нужно делать бронированные машины? А не мой личный состав едет на вср*ном L200, бл**ь, которое стоит бл**ь 1 миллион 340 тысяч гривен в салоне. За границей мы их покупаем по 900 тысяч гривен. И он (военный – 24 Канал) погибает от одного FPV, потому что РЭБ – это не панацея. Можно погибнуть от снаряда и страна выплатит семьям погибших 40 миллионов гривен.

Да может хр*н, может надо сделать бронированный автомобиль, который будет стоить 3 миллиона гривен? Ну математика простая. Надо считать все деньгами. Тогда будет всегда постоянная цифра, постоянным будет все. Потому что когда мы меряем на количество снарядов, на количество дронов, на количество погибших – это все х*рня.

Кстати, о деньгах. Это же основное, чего нам и не хватает на производство той самой бронированной техники и всего остального.

Хорошо, я же вам говорю еще раз. Если мы минимизируем наши потери хотя бы на 30%, этого хватит, чтобы перекрыть в 10 раз все производство. Например, если у нас есть 1000 гривен: 100 гривен мы закладываем на заработную плату, 200 – пропавшим погибшим, 100 – на вооружение и 500 гривен еще куда-то. Так может мы этих 200 гривен заложим сюда (на вооружение – 24 Канал) и тогда на выплату всем остальным потратим значительно меньше? Ну математика простая.

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Как бы там ни было меркантильно, но я всегда считаю все деньгами. У меня есть одна постоянная величина. Золотые слова у господина Юрия Бутусова, что все надо считать деньгами. Это правда. Потому что когда мы оцениваем снаряд, то что это вообще такое? Например, мы изготовили снаряды: 82мм, ВОГ-17, 60-я мина или 152-я? То есть на мою килограммовую 60-ю мину, которую я отправил, мой боец получил три 17-килограммовых снаряда 152 калибра? Ну так себе, скажу вам. Килограмм и 17. Или 23 килограмма? Не привязываюсь к цифрам. Хорошо знаю, что 120-я весом 15 килограммов и мой один килограмм. Ну немножко разное на голову падает.

А потом возвращаемся к тому, что я говорил раньше. Сколько моему бойцу надо получить на голову снарядов, чтобы он вышел из строя на какой-то срок? П*здец.

А считают ли деньги россияне?

Деньги считают все.

А что их мотивирует?

Да мне н*срать, что мотивирует россиян.

Я о том, что вы же берете их в плен.

Я не спрашиваю, что их мотивирует. Все идут за деньги. Я вообще считаю, что как можно больше нужно уничтожать врага. Только уничтожать личный состав. Личный состав и личный состав. Пусть болеют. Пусть ходят себе без ног, без рук, на тачанках пусть ездят.

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Только личный состав. Никакие мотоциклы, никакие мопеды. Личный состав и все. Если мы будем уничтожать только "буханки", мы никогда не успеем за их производством всех этих "буханок" и танков. Они больше производят всего, чем мы за день уничтожаем всей нашей страной. Как бы мы все не пыхтели.

"Каждое мое решение – это жизнь личного состава"

А что лично для вас является самым сложным во время выполнения боевой задачи? Возможно, вы вспомните какую-то историю, которая стала для вас очень сложной за время этой войны?

Они у меня все сложные. У командира батальона, которого постоянно атакуют, не бывает несложных решений, если это не связано с тыловой позицией. Не бывает несложных решений. Каждое мое решение, правильное или неправильное, это жизнь личного состава. Если я, бл**ь, прозевал и не то что-то сказал, не выспался и не так что-то подумал – у меня гибнут люди.

Бывают форс-мажоры, бывает все остальное, но по большей части это так. Самое дерьмовое это то, что я должен решать, какому подразделению куда идти. Я не решаю за конкретного человека – Колю, Петра или Сергея Петровича. Нет. Это уже решает командир взвода, командир роты. Но это самое худшее.

На этапе, если мы что-то с ним изменим, нам пизд**ь. Я ответил на ваш вопрос или нет? Или сказать еще какую-то вещь в завершение? Я не разбираюсь в умных терминологиях. Меня этому не учили. Меня учили другому. Вот мое личное видение – если мы ничего не изменим, то нам пизд**ь.

Что должны делать люди в тылу

Что должны изменить люди, которые есть в тылу?

Должны снять розовые очки. Конкретно снять. Когда я говорю – ребята учитесь, учитесь в тылу. А не писать дебильный комент, мол, вы должны нас научить. Ты или умрешь, или будешь дальше думать, что тебя должен кто-то научить. Люди привыкли всегда думать, что им кто-то что-то должен, кто-то что-то обязан, кто-то должен. Да нет, друг. Если ты хочешь сделать ремонт у себя дома, то ты берешь это и делаешь. Если ты хочешь новую машину, ты ее покупаешь. Ну или можешь дальше ждать очереди еще 20 лет. Люди живут в розовых очках..

Живут и думают, что за них кто-то что-то сделает. Но знаете, что удивляет, что многие говорят, зачем мне эта война? Вот вы говорите, мой долг защищать Родину.

Я сказал, мой долг защищать свою семью и свою страну. Свою страну.

Почему-то у нас эти понятия сейчас размылись.

Как я на днях сказал одному своему подчиненному – с яйцами не рождаются, их приобретают. Это жизнь. Если у него написано в паспорте, что он мужчина – это еще не значит, что он действительно таковым является. Почему у меня одни должны работать на истощение, а другие не должны?

Я не заставляю сейчас каждого идти в окоп. Это не нужно. Все в бой, все в ряды Вооруженных Сил – это маразм. Так не нужно. Но все люди должны понимать, что закончится одни – пойдут те. Если ты думаешь, что не пойдешь, придет Россия, то я могу снять эти розовые очки. Так уже кто-то думал на оккупированных территориях. Теперь что? Они воюют против нас.

А потери России значительно больше, чем наши. Розовые очки у нас – это фейсбук, ютуб, инстаграм, твитер. Пост написал, камеру достал, захейтил народ – все, я блогер.

Там (в России – 24 Канал) камеру достал – два зуба выпало, три дня в "кутузке". А если это на прифронтовых территориях, где власть только военных, то камеру достал – или в яму, или пулю в лоб. Одному пулю в лоб дал – остальные 20 пошли как стадо. Такая у них простая мотивация. Поэтому командиру даже не надо кричать, журналисты даже никогда не спросят, как вы общаетесь с людьми? Одно действие – а дальше можно без разговоров.