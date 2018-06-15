Можно ли кипятить воду дважды, не вредя здоровью

Много людей волнуются – можно ли повторно кипятить воду, не будет ли это нести вред организму. Ведь бытует мнение, что при повторном кипячении в воде формируются нежелательные соединения.

Об этом рассказал врач-психоэндокринолог Михаил Богомолов, передает Ukrhealth.

Во время повторного кипячения в воде действительно образуется потенциально патогенная субстанция – увеличивается доля "тяжелой воды", которая содержит тяжелый изотоп водорода дейтерий. Но эти изменения не являются значительными.

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Если перед вторым кипячением вода была охлажденная, то побочные субстанции будут появляться в ней в меньшем количестве, будет меньше солей кальция. При повторном кипячении в воде может появляться осадок, но она лишь становится мягче. На такой воде чай получается вкуснее, и сама жидкость более приятная для употребления,

– отметил врач.

Также важно пить такую кипяченую воду охлажденной, не смешивая ее с сырой. Ведь смешивания кипятка с некипяченой водой делает жидкость более насыщенной вредными солями.

Кроме того, процесс кипячения должен длиться не менее 5 и не дольше 10 минут.

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