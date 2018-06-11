"Мы будем здесь, пока наши требования не будут выполнены": полиция задерживает митингующих в Гру

11 июня в центре Тбилиси (Грузия) полиция задержала нескольких участников протеста от оппозиционной партии "Единое национальное движение" и разобрали возле парламента установлены палатки.

Об этом сообщил сайт "Риа.Новости".

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Известно, что в Грузии протесты начались еще в конце мая 2018-го года. Организатором митинга стал Заза Саралидзе – отец убитого за драку зимой в центре Тбилиси 16-летнего подростка. Он считает, что полиция необъективно провела расследование и скрывает одного из участников убийства, который является сыном экс-сотрудника полиции.

Отец убитого парня Заза Саралидзе

Уже после начала протестов власти повторно начали расследование и уже задержала двух подозреваемых, в том числе и бывшего сотрудника Главной прокуратуры Мирзу Субелиани.

Митингующие требовали найти виновных до 10 июня, поэтому в воскресенье возобновили акции протеста. По его словам одного из митингующих, власть пытается свалить дело и хочет уничтожить акции.

Мы будем здесь, пока наши требования не будут выполнены,

– сказал Мачаликашвили.

Сейчас возле здания парламента действуют мобилизованные бригады спецназа и сотни сотрудников полиции. Они задержали нескольких протестующих и разобрали палатки митингующих. Как сообщили ТВ "Рустави 2", задержали оппозиционного депутата Ника Мелия.