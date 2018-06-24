На Донетчине мужчина пытался вывезти из зоны проведения ООС картины на кругленькую сумму

Через контрольный пункт Новотроицкое мужчина пытался вывезти с оккупированных территорий Донетчины и Луганщины картины на сумму 3,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

Читайте также: На Кировоградщине СБУ блокировала поставки в Россию сплава, из которого делают ракеты

Отмечается, что сотрудники управления оперативного обеспечения ГУ ГФС в Донецкой области совместно с работниками Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы обнаружили ценности в ходе проведения осмотра автомобиля.

Во время осмотра установлено, что водитель указанного транспортного средства на основании документов с признаками подделки пытался перевезти с временно оккупированной территории картины известного художника Кикинева В.М. в количестве 210 штук ориентировочной стоимостью более 3,5 миллиона гривен,

– говорится в сообщении.

Сейчас правоохранителями составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 204-3 КУоАП (Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции).