На Донетчине неизвестные украли с центральной елки города игрушек более чем на 7 тысяч гривен
Дружковская центральная елка потеряла более 2 десятков своих украшений. Ночью неизвестные украли новогодние шарики. Отныне елку будут охранять полицейские.
Разворовали елку в рождественскую ночь (на Рождество по западному обряду). Об этом рассказала начальница управления культуры Дружковского городского совета Юлия Пивовар "Свободному радио".
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Чиновница отметила, что утром коммунальщики заметили, что кто-то срезал 21 новогодний шар. Общая сумма расходов 7 350 гривен, то есть по 350 гривен за шарик. Горсовет написал заявление в полицию о краже игрушек. Полицейские открыли уголовное производство.
Юлия Пивовар также рассказала, что теперь ночью елку будут охранять.
С центральной елки в Дружковке украли новогодние игрушки / фото: Юлии Пивовар