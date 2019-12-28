На Донетчине неизвестные украли с центральной елки города игрушек более чем на 7 тысяч гривен

Дружковская центральная елка потеряла более 2 десятков своих украшений. Ночью неизвестные украли новогодние шарики. Отныне елку будут охранять полицейские.

Разворовали елку в рождественскую ночь (на Рождество по западному обряду). Об этом рассказала начальница управления культуры Дружковского городского совета Юлия Пивовар "Свободному радио".

К теме: В США собака украла рождественские игрушки для детей: забавное видео

Чиновница отметила, что утром коммунальщики заметили, что кто-то срезал 21 новогодний шар. Общая сумма расходов 7 350 гривен, то есть по 350 гривен за шарик. Горсовет написал заявление в полицию о краже игрушек. Полицейские открыли уголовное производство.

Юлия Пивовар также рассказала, что теперь ночью елку будут охранять.



С центральной елки в Дружковке украли новогодние игрушки / фото: Юлии Пивовар