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      На Донеччині невідомі вкрали з центральної ялинки міста іграшок на понад 7 тисяч гривень

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      У Дружківці вкрали новорічні ігращки з центральної ялинки / dnl.dn.ua

      Дружківська центральна ялинка втратила понад 2 десятки своїх прикрас. Вночі невідомі вкрали новорічні кульки. Відтепер ялинку охоронятимуть поліцейські.

      Розікрали ялинку у різдвяну ніч (на Різдво за західним обрядом). Про це розповіла начальниця управління культури Дружківської міської ради Юлія Пивовар "Вільному радіо".

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      Чиновниця зазначила, що зранку комунальники помітили, що хтось зрізав 21 новорічну кульку. Загальна сума витрат 7350 гривень, тобто по 350 гривень за кульку. Міськрада написала заяву в поліцію щодо крадіжки іграшок. Поліцейські відкрили кримінальне провадження.

      Юлія Пивовар також розповіла, що тепер вночі ялинку будуть охороняти.


      З центральної ялинки у Дружківці вкрали новорічні іграшки / фото: Юлії Пивоварової

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Новорічні свята Новини Донецька
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