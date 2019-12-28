На Донеччині невідомі вкрали з центральної ялинки міста іграшок на понад 7 тисяч гривень

Дружківська центральна ялинка втратила понад 2 десятки своїх прикрас. Вночі невідомі вкрали новорічні кульки. Відтепер ялинку охоронятимуть поліцейські.

Розікрали ялинку у різдвяну ніч (на Різдво за західним обрядом). Про це розповіла начальниця управління культури Дружківської міської ради Юлія Пивовар "Вільному радіо".

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Чиновниця зазначила, що зранку комунальники помітили, що хтось зрізав 21 новорічну кульку. Загальна сума витрат 7350 гривень, тобто по 350 гривень за кульку. Міськрада написала заяву в поліцію щодо крадіжки іграшок. Поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Юлія Пивовар також розповіла, що тепер вночі ялинку будуть охороняти.



З центральної ялинки у Дружківці вкрали новорічні іграшки / фото: Юлії Пивоварової