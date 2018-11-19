На Львовщине нашли повешенным 24-летнего контрактника

В воскресенье, 18 ноября, в городе Яворов, что на Львовщине, в съемной квартире нашли повешенным военного 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила.

Об этом сообщила пресс-служба бригады изданию ZAXID.NET.

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Отмечается, что смерть наступила в результате удушения.

Имя военнослужащего пока не разглашают.

Это молодой военнослужащий. Он всего полтора года на контракте, и уже побывал в зоне проведения АТО. Нам неизвестно, почему он мог такое сделать,

– прокомментировал руководитель пресс-службы бригады Владимир Фитьо.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство". Расследование продолжается.