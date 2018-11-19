На Львовщине нашли повешенным 24-летнего контрактника
В воскресенье, 18 ноября, в городе Яворов, что на Львовщине, в съемной квартире нашли повешенным военного 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила.
Об этом сообщила пресс-служба бригады изданию ZAXID.NET.
Читайте также: Стало известно имя защитника, погибшего на Донбассе
Отмечается, что смерть наступила в результате удушения.
Имя военнослужащего пока не разглашают.
Это молодой военнослужащий. Он всего полтора года на контракте, и уже побывал в зоне проведения АТО. Нам неизвестно, почему он мог такое сделать,
– прокомментировал руководитель пресс-службы бригады Владимир Фитьо.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство". Расследование продолжается.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии