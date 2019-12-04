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      На сколько выросла средняя пенсия в 2019 году: данные Пенсионного фонда

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      С начала 2019 года средняя пенсия выросла на 374 гривны / pravda.com.ua

      По состоянию на октябрь 2019 года размер средней пенсии в Украине составил 3020 гривен. С начала года этот показатель вырос почти на 374 гривны.

      Средняя пенсия выросла на 14,2%, несмотря на то, что размер минимальной пенсии увеличился всего на 4,4% или 67 гривен, сообщили в Пенсионном фонде.

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      По данным фонда, в Украине 11,3 миллиона пенсионеров. На выплаты пенсий им на протяжении 10 месяцев 2019 года государство выделило 363,8 миллиарда гривен, а это на 22,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

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      Сколько денег на пенсии выделили из бюджета

      Благодаря перерасчетам пенсий с начала года удалось увеличить:

      • средний размер пенсий – на 374 гривен или на 14,2%;
      • минимальную пенсию – на 67 гривен или на 4,5%.

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      Как выросли пенсии с начала года

      Самые высокие пенсии в Украине получают жители:

      • Киева – 4167 гривен;
      • Донецкой области – 3963 гривны;
      • Луганской области – 3670 гривен в месяц.

      Самые низкие пенсии получают пенсионеры Тернопольской области – 2323 гривны ежемесячно.

      Что известно о перерасчете пенсий с 1 декабря?
      Теперь размер минимальной пенсии составит 1638 гривен, а размер максимальной – 16 тысяч 380 гривен.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Пенсия Деньги Пенсионный фонд
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