На сколько выросла средняя пенсия в 2019 году: данные Пенсионного фонда
По состоянию на октябрь 2019 года размер средней пенсии в Украине составил 3020 гривен. С начала года этот показатель вырос почти на 374 гривны.
Средняя пенсия выросла на 14,2%, несмотря на то, что размер минимальной пенсии увеличился всего на 4,4% или 67 гривен, сообщили в Пенсионном фонде.
Обратите внимание: Что изменится в декабре: перерасчет пенсий и соцвыплат, 5G, новые деньги и электронные права
По данным фонда, в Украине 11,3 миллиона пенсионеров. На выплаты пенсий им на протяжении 10 месяцев 2019 года государство выделило 363,8 миллиарда гривен, а это на 22,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Сколько денег на пенсии выделили из бюджета
Благодаря перерасчетам пенсий с начала года удалось увеличить:
- средний размер пенсий – на 374 гривен или на 14,2%;
- минимальную пенсию – на 67 гривен или на 4,5%.
Как выросли пенсии с начала года
Самые высокие пенсии в Украине получают жители:
- Киева – 4167 гривен;
- Донецкой области – 3963 гривны;
- Луганской области – 3670 гривен в месяц.
Самые низкие пенсии получают пенсионеры Тернопольской области – 2323 гривны ежемесячно.
Что известно о перерасчете пенсий с 1 декабря?
Теперь размер минимальной пенсии составит 1638 гривен, а размер максимальной – 16 тысяч 380 гривен.