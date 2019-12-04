На сколько выросла средняя пенсия в 2019 году: данные Пенсионного фонда

По состоянию на октябрь 2019 года размер средней пенсии в Украине составил 3020 гривен. С начала года этот показатель вырос почти на 374 гривны.

Средняя пенсия выросла на 14,2%, несмотря на то, что размер минимальной пенсии увеличился всего на 4,4% или 67 гривен, сообщили в Пенсионном фонде.

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По данным фонда, в Украине 11,3 миллиона пенсионеров. На выплаты пенсий им на протяжении 10 месяцев 2019 года государство выделило 363,8 миллиарда гривен, а это на 22,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.



Сколько денег на пенсии выделили из бюджета

Благодаря перерасчетам пенсий с начала года удалось увеличить:

средний размер пенсий – на 374 гривен или на 14,2%;

минимальную пенсию – на 67 гривен или на 4,5%.



Как выросли пенсии с начала года

Самые высокие пенсии в Украине получают жители:

Киева – 4167 гривен;

Донецкой области – 3963 гривны;

Луганской области – 3670 гривен в месяц.

Самые низкие пенсии получают пенсионеры Тернопольской области – 2323 гривны ежемесячно.

Что известно о перерасчете пенсий с 1 декабря?

Теперь размер минимальной пенсии составит 1638 гривен, а размер максимальной – 16 тысяч 380 гривен.