Налоговая реформа 2020: что изменится для украинцев

Пятая группа для "айтишников", налог для богатых, новые акцизы на табак и налоговая амнистия. Какой будет налоговая реформа и когда ждать изменений – узнавал 24 канал.

В Верховной Раде уже проголосовали за законопроекты №1210 и №1209-1. Они вносят ряд изменений в систему налогообложения. Если президент Украины подпишет закон, то он вступит в действие. Однако главные решения еще должны принять до 1 июля 2020 года. Таким образом полноценно налоговая реформа заработает в 2021. Какие изменения уже приняли, а какие только обсуждают, читайте в материале.

Как изменятся налоги в Украине?

Налоговая реформа коснется жизни всех украинцев. Изменится налог на доходы: более богатые будут платить больше. Увеличатся акцизы на табак. Из-за увеличения минимальной зарплаты, вырастут налоги не недвижимость, но украинцы в дорогих квартирах/домах будут платить больше. Для ФЛП вырастут лимиты на доходы и, возможно, создадут отдельную группу для IТ-работников. Увеличат штрафы для предпринимателей, обложат налогом иностранные компании, подконтрольные украинцам. Введут налоговую амнистию и рассмотрят введение налога на выведенный капитал. Некоторые из этих изменений уже действуют, некоторые только ждут подписи Зеленского для вступления в действие, а другие лишь на этапе обсуждения в Раде. Подробнее о каждой из реформ – далее.

Налоги для ФЛП

В этом году систему начисления налогов для ФЛП не изменили. Но, так как налоги привязаны к минимальной зарплате, то сумма налогов все-таки выросла:



Сколько налогов будут платить ФЛП в 2020 / Инфографика 24 канала

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За наемного работника система начисления налога тоже не изменилась, но повысился ЕСВ (единый социальный взнос). Так, за работника с минимальной зарплатой придется заплатить 1 110 гривен, а работнику в госбюджет придется отдать 850 гривен.

При ставке 4 723 платят налог 18% с зарплаты (850,14 грн), а работодатель платит 1,5% военного сбора (70,85 грн) и ЕСВ (1 039,06 грн).

Также выросли годовые лимиты доходов для всех групп. Это позволит некоторым предпринимателям изменить группу и соответственно платить меньшие налоги. Отныне лимит для 1-й группы составляет 1 миллион гривен, для 2-й – 5 миллионов, а для 3-й – 7 миллионов.

В 2020 также начнут действовать новые правила по использованию кассового аппарата. Это касается ФЛП 2, 3 и 4 группы. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

В Раде обсуждают возможность создания 5-й группы ФЛП для работников IТ-сферы. В этой области работают 158 тысяч украинских предпринимателей. Чтобы сделать их работу прозрачной, депутаты вносят различные предложения. В частности, последним было введение налога в виде 4-7% без лимита на доходы. То есть в 2021 налог бы составлял 4% и ежегодно увеличивался на 1%, пока не достиг бы 7%. Также предлагают обязать IТ-работников платить ЕСВ с двух "минималок" и 1,5% военного сбора. Изменения все еще на этапе обсуждения, но, если их примут до 1 июля 2020, то со следующего года программисты будут работать по-новому.

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Мы не уверены, что это единственное правильное решение. Но, проведя часы анализа, считаем это лучшей идеей, которая позволит буквально создать индустрию, в которой будет работать не 200 000 юридически не связанных между собой ФЛП, а полноценные прозрачные компании,

– написал у себя в Facebook заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Акциз на табачные изделия

Акциз на сигареты и другие табачные изделия вырос на 20% в 2020 году. С 1 января 2021 года вырастет акциз и на табачные изделия для нагрева. Он составит 1,45 гривны за штуку и будет ежегодно повышаться на 20% до 2024 года, пока не достигнет 2,52 гривны.

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Акциз на табачные изделия увеличивают для того, чтобы приблизить цену к европейской.

Ежегодно у нас увеличивается акциз на 20%, что приводит к росту цены, которая должна соответствовать европейской. Это сделали для того, чтобы не было оснований для тех контрабандных вещей, которые сегодня есть,

– объясняет экономист Олег Пендзин.

До сих пор электронные сигареты не приравнивались к обычным, то есть государство не накладывало на них акциз. Табачные компании заявляли, что электронная сигарета менее вредна, а значит акциз должен быть на особых условиях. Акциз все же введут, но пока неизвестно в каком размере.

Налог на недвижимость



Налог на недвижимость / Из открытых источников

В 2020 налог за лишние квадратные метры снова увеличился из-за роста минимальной зарплаты. Теперь максимум придется платить 62,6 гривен за каждый дополнительный квадратный метр. Это зависит от города. Следовательно, платят те, чьи квартиры превышают 60 квадратных метров, особняки – 120, а квартира + особняк – 180.

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Однако с 2021 года система начисления налога на недвижимость может измениться. Даниил Гетманцев, глава профильного комитета считает, что такая система несправедлива, так как недвижимость значительно отличается в цене. Несправедливо, что человек, который живет в центре Киева, и человек, который живет в небольшом селе на Закарпатье, платят одинаковый налог.

За основу хотят взять подход при налогообложении земли. Для земли есть определенная нормативно-денежная оценка, согласно которой владелец платит налог. Если эту систему применят и для недвижимости, то для владельцев дорогой недвижимости налог вырастет, и наоборот. Базу в Фонде государственного имущества уже наполняют. Именно с помощью этой базы будут оценивать недвижимость.

Налоговая амнистия

Далеко не все граждане декларируют свои доходы. Способ заставить людей это сделать власть видит в так называемой налоговой амнистии. Людям хотят предложить рассказать налоговой обо всем своем имуществе (недвижимости, транспорте, и т.д.) и теневых доходах, заплатив при этом 2,5-5%. Отвечать за уклонение от уплаты налогов при этом не придется. Обещают также не спрашивать откуда у людей были деньги на покупку всех этих вещей. Таким образом хотят вывести экономику Украины из тени.

Все же есть и противники такой инициативы. Ее раскритиковали за несправедливость по отношению к людям, которые честно платят все налоги. В частности, управляющая партнерша HLP Group Лада Кримерман предлагает 10% налога вместо предложенных 2,5-5%. Также говорят о том, что это расширит полномочия налоговой и создаст поле для давления на предпринимателей и других украинцев.

Налог для богатых и бедных

Сейчас в Украине действует фиксированный налог на доходы. Власть планирует ввести пропорциональный, то есть разный для людей в зависимости от размера их доходов. Планируют сделать три ставки на налог: обычную, повышенную и пониженную. Чем меньше доход, тем ставка ниже. Сейчас на рассмотрение внесены 2 законопроекта. Согласно одному минимальная ставка составит 15%. Согласно другому, налог будет от 18% (для доходов до 10 "минималок") до 54% (для доходов от 20 "минималок"). Опять же, эти вопросы обсуждают в Раде и профильном комитете в частности. Это изменение – одно из ключевых в налоговой реформе 2020, а потому, вероятно, что к 1 июля примут новый закон, который вступит в действие 1 января.

Более низкие налоги, если декларируешь

Если таки введут пропорциональный налог по трем ставкам, то хотят также поощрить украинцев декларировать свои доходы. Для людей на базовой ставке декларация доходов не обязательна. Но если они пойдут на этот шаг, то получат бонус от государства. Их налоги пересчитают по минимальной ставке и пришлют "кэшбек", то есть разницу в налоге по минимальной и базовой ставке.

Рассматривают инициативу отнимать от дохода определенные расходы перед тем, как начислять налог. В частности это касается аренды жилья, расходов на уход за родителями старше 80 лет, лечение, а также отдых в Украине.

Бизнес украинцев заграницей

Доход от иностранных компаний украинцев теперь также подлежит налогообложению. Будут две ставки налогообложения: 9%, если доход распределяется и 18%, если нет. Это прописали в законе 1210, за который уже проголосовали. Но от вступления в действие закон отделяет еще подпись президента. Если Зеленский подпишет, то новые правила начнут действовать в 2021, то есть первый отчет предприниматели должны подать в начале 2022.

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Среди других изменений, за которые проголосовали…

Предприниматели должны подавать налоговую отчетность. Если они делают это не вовремя или вообще пренебрегают этим, то должны уплатить штраф в размере 170 гривен. Теперь его увеличили до 2 040 за первый раз и 4 080 за второй.

В 2021 году в Украине заработают правила BEPS. Они не позволят незаконно выводить капитал из Украины в оффшоры. Это коснется компаний, которые являются плательщиками налогов сразу двух и более стран, то есть международных компаний или группы юридических компаний из разных стран, которые связаны между собой.

Что такое BEPS? Это глобальный проект в борьбе с оффшорами и уклонением от уплаты налогов. Он начал действовать в 2013 году. К программе уже присоединились более 100 стран мира. Украина частично начала применять правила еще в 2017.

Отчетность о налоге на прибыль нужно подавать ежегодно или ежеквартально. Это зависит от размера прибыли. Теперь все, чей доход не превышает 40 миллионов гривен, могут подавать отчет ежегодно. Раньше граница была в 20 миллионов гривен.

Напомним, что за эти изменения депутаты проголосовали 16 января, но чтобы они окончательно начали действовать, президент Зеленский должен подписать закон. Среди предпринимателей в основном слышно недовольство относительно этого закона.

Закон 1210 негативно повлияет на итак падающий рейтинг Украины в Doing Business по направлению "Налогообложение". За прошлый год по этому критерию Украина ухудшила свои позиции на 11 пунктов — с 54 до 65 места,

— говорят в Союзе украинских предпринимателей.

Что такое рейтинг Doing Business Это ежегодный рейтинг, который на основе 11 факторов (налоги, кредиты, регистрация бизнеса и другие) определяет насколько легко в стране открыть бизнес и вести его. Украина в 2019 году заняла 71-ю позицию.

Налог на прибыль или налог на выведенный капитал?

В Украине сейчас действует налог на прибыль. Но вот уже несколько лет обсуждают возможность перехода на другую систему – налог на выведенный капитал (ПнВК). Эстония – одна из стран, доказывающих, что налог на выведенный капитал – успешный ход. Однако, Международный валютный фонд выступает против того, чтобы Украина переходила на налог на выведенный капитал, поскольку ЕС и большинство стран мира применяют налог на прибыль, и это является мировым стандартом.

Главная разница – в объекте налогообложения. Налог на прибыль облагает операционную прибыль, то есть когда из дохода уже вычли все расходы (зарплаты работникам, закупку материалов, оборудования и т.д.). Налог на выведенный капитал между тем облагает налогом только дивиденды, то есть то, что предприниматели выводят на личные счета. То, что остается на счетах компании и тратится для ее развития, не подлежит налогообложению.

Те, кто поддерживает переход на новую систему налогообложения, говорят об упрощении для бизнеса. Главными аргументами против являются несоответствие мировым стандартам, а также дыра в бюджете. Если Украина перейдет, то нехватка денег в госбюджете будет 26-50 миллиардов гривен.

Учитывая сложность вопроса, депутаты предлагают ввести две системы в Украине для разных предпринимателей. Хотят ввести налог на выведенный капитал в ограниченных объемах.

Предприятия, которые не будут достигать лимита обращения, смогут платить ПнВК. Кто перелимитит – будет оставаться плательщиком налога на прибыль,

— рассказывает глава профильного комитета Гетманцев.

Это позволит властям уменьшить давление на государственный бюджет, а также проверить новую систему на практике.

Пока эти инициативы только обсуждают, но ни на одном предложении не остановились. Поэтому в 2020 году будет налог на прибыль.

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В Верховной Раде сейчас активно разрабатывают законы и поправки в Налоговый кодекс Украины. В любом случае налоговую реформу украинцы ощутят уже в 2021 году, хотя некоторые изменения начнут действовать и раньше.