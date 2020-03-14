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      Не путайте ОРДЛО с "ДНР" и "ЛНР", – Резников о скандальных договоренностях в Минске

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      Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников прокомментировал скандальные договоренности в минском процессе. Он отметил, что не стоит путать представителей оккупированных территорий с пророссийскими боевиками.

      Вопрос об изменениях в Конституцию Украины относительно децентрализации и выборов на Донбассе должны согласовываться именно с представителями ОРДЛО. Об этом Алексей Резников заявил в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера".

      Важно Это лишь декларация, – Ермак рассказал о скандальном документе, подписанном в Минске

      Он отметил, что в этом контексте не нужно путать отдельные регионы Донецкой и Луганской областей с так называемыми "администрациями" пророссийских боевиков:

      • "ЛНР" и "ДНР" в украинских судах признаны террористическими организациями;
      • ОРДЛО – юридическое сокращенное название оккупированных территорий Донбасса в минских договоренностях.

      Как юристу мне не нравятся минские соглашения, в частности в части, сначала выборы, а затем возвращение контроля за границей. Впрочем я понимаю, что в то время, когда за сутки погибали по 40 наших человек, это был единственный выход для нашей власти,
      – заявил Резников.

      Скандальные договоренности в Минске: коротко

      Скандальное заседание трехсторонней контактной группы в Минске прошло еще 11 марта. Впрочем особенно активно его начали обсуждать 13 марта, когда Андрея Ермака начали обвинять в договоренностях, которые могут легализовать боевиков с Донбасса.

      Дело в том, что во время этой встречи обсуждалось создание консультативного совета, в который будут входить украинские граждане и жители временно оккупированных территорий.

      Ермака обвинили в том, что таким образом Украина якобы признает боевиков, а не Россию стороной минского процесса, а следовательно и российско-украинской войны на Донбассе.

      Впрочем сам председатель Офиса Президента заверил, что ни о какой легализации боевиков не может быть и речи. Мол, это будет только совещательная группа в политической подгруппе ТКГ.

      Минздрав представил законопроект о борьбе с коронавирусом: что он предусматривает
      13 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Минские договоренности Минск Алексей Резников Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
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