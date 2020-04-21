Неожиданное решение Кремля: с экс-регионала с коронавирусом Новинского сняли санкции
Двух украинских предпринимателей, бизнес которых связанный с отраслью металлургии, внезапно исключили из перечня тех, кто подпадает под санкции России. Речь идет о действующем нардепе Вадиме Новинском и бывшем депутате Андрее Киселеве. Оба ранее имели отношение к "Партии регионов".
Решение об исключении Новинского и Киселева из санкционного списка можно увидеть в постановлении правительства РФ, подписанного 20 апреля. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации России.
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Оба бизнесмена попали под вторую волну российских санкций – в конце декабря 2018 (первая была немного перед этим – в ноябре).
О каких российских санкциях речь
Россия ввела санкции против большой группы украинских физических и юридических лиц за "недружественные действия Украины" – фактически, в ответ на украинские санкции против россиян, причастных к агрессии РФ против Украины.
Что именно предусматривали санкции России против украинцев
- К юридическим и физическим лицам, попавшим в санкционный список применили ограничения: им заблокировали безналичные счета, ценные бумаги и имущество на территории Российской Федерации.
- Также для этих лиц действует запрет на вывод из России капиталы.
Почему под российские санкции попали пророссийские политики и бизнесмены
В российский санкционный список, кроме проукраинских деятелей, попала и группа граждан Украины относительно пророссийского или откровенно пророссийского направления.
Как писали в "Радио Свобода", в Украине это видели как операцию прикрытия: то есть, внесением в список таких людей Россия "прикрывала агентов влияния Москвы в Украине".
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Коротко о Вадиме Новинском
- Вадим Новинский – внефракционный народный депутат ВРУ IX созыва. Он является членом партии "Оппозиционный блок", которая по одномандатному округу в Раду не прошла.
- Депутату принадлежат 23,76% акций горно-металлургической компании "Метинвест" (остальные акции принадлежат Ринату Ахметову). Но имеет он и многие другие активы – например, ЧАО "Смарт-холдинг" и построенную вокруг него группу компаний.
- Новинский родом из России – гражданство Украины получил в 2012 году от Януковича. В то время был активным членом "Партии регионов".
- Также политик известен активной позицией по поддержке (среди прочего и финансовой) украинского подразделения Российской православной церкви – УПЦ Московского патриархата.
Что интересно, именно эта близость к УПЦ МП, вероятно, и привела к положительному тесту на коронавирус у Вадима Новинского:
- В начале апреля заговорили о коронавирусе у настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла.
- За несколько дней до того Павел провел службу, на которой присутствовал и депутат Новинский.
- Буквально через несколько дней после – 15 апреля – тот получил положительный тест на COVID-19.
- Сам Новинский говорил, что решил сделать тест, потому что Минздрав требует этого от людей, контактировавших с инфицированными.
Что известно об Андрее Киселеве
- Андрей Киселев – бизнесмен, который является одним из двух конечных бенефициаров (вместе с Натальей Киселевой) ООО "Укртрейд компани ЛТД".
- Его также связывают с компанией ООО "УкрМет" – там он был записан как коммерческий директор до 2014 года. В 2014 предприятие было на 65-й позиции в рейтинге "Forbes – Украина".
- В VIII созыве Верховной Рады Киселев был депутатом от "Оппозиционного блока".
- Официально зарегистрированное постоянное место жительства Киселева – в настоящее время находится в оккупированном Донецке.
- Что интересно, Киселев все еще записан как уполномоченное лицо Донецкой городской организации всеукраинской молодежной общественной организации "Молодые регионы", созданной в свое время "Партией регионов".