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      Неожиданное решение Кремля: с экс-регионала с коронавирусом Новинского сняли санкции

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      Вадим Новинский получил коронавирус, но избавился от российских санкций / "Главком"

      Двух украинских предпринимателей, бизнес которых связанный с отраслью металлургии, внезапно исключили из перечня тех, кто подпадает под санкции России. Речь идет о действующем нардепе Вадиме Новинском и бывшем депутате Андрее Киселеве. Оба ранее имели отношение к "Партии регионов".

      Решение об исключении Новинского и Киселева из санкционного списка можно увидеть в постановлении правительства РФ, подписанного 20 апреля. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации России. 

      О Новинском есть и в этом материале Показательна благотворительность: как политики пиарятся на борьбе с COVID-19

      Оба бизнесмена попали под вторую волну российских санкций – в конце декабря 2018 (первая была немного перед этим – в ноябре).

      О каких российских санкциях речь

      Россия ввела санкции против большой группы украинских физических и юридических лиц за "недружественные действия Украины" – фактически, в ответ на украинские санкции против россиян, причастных к агрессии РФ против Украины.

      Что именно предусматривали санкции России против украинцев

      • К юридическим и физическим лицам, попавшим в санкционный список применили ограничения: им заблокировали безналичные счета, ценные бумаги и имущество на территории Российской Федерации.
      • Также для этих лиц действует запрет на вывод из России капиталы.

      Почему под российские санкции попали пророссийские политики и бизнесмены

      В российский санкционный список, кроме проукраинских деятелей, попала и группа граждан Украины относительно пророссийского или откровенно пророссийского направления.

      Как писали в "Радио Свобода", в Украине это видели как операцию прикрытия: то есть, внесением в список таких людей Россия "прикрывала агентов влияния Москвы в Украине".

      Обратите внимание и на такое Санкции против России: возможна ли отмена на фоне пандемии

      Коротко о Вадиме Новинском

      • Вадим Новинский – внефракционный народный депутат ВРУ IX созыва. Он является членом партии "Оппозиционный блок", которая по одномандатному округу в Раду не прошла.
      • Депутату принадлежат 23,76% акций горно-металлургической компании "Метинвест" (остальные акции принадлежат Ринату Ахметову). Но имеет он и многие другие активы – например, ЧАО "Смарт-холдинг" и построенную вокруг него группу компаний.
      • Новинский родом из России – гражданство Украины получил в 2012 году от Януковича. В то время был активным членом "Партии регионов".
      • Также политик известен активной позицией по поддержке (среди прочего и финансовой) украинского подразделения Российской православной церкви – УПЦ Московского патриархата.

      Что интересно, именно эта близость к УПЦ МП, вероятно, и привела к положительному тесту на коронавирус у Вадима Новинского:

      Что известно об Андрее Киселеве

      • Андрей Киселев – бизнесмен, который является одним из двух конечных бенефициаров (вместе с Натальей Киселевой) ООО "Укртрейд компани ЛТД". 
      • Его также связывают с компанией ООО "УкрМет" – там он был записан как коммерческий директор до 2014 года. В 2014 предприятие было на 65-й позиции в рейтинге "Forbes – Украина".
      • В VIII созыве Верховной Рады Киселев был депутатом от "Оппозиционного блока".
      • Официально зарегистрированное постоянное место жительства Киселева – в настоящее время находится в оккупированном Донецке.
      • Что интересно, Киселев все еще записан как уполномоченное лицо Донецкой городской организации всеукраинской молодежной общественной организации "Молодые регионы", созданной в свое время "Партией регионов".
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости политики Санкции России против Украины Санкции Оппозиционный блок Вадим Новинский Партия регионов Металлургия Украина – Россия Новости России Новости Украины
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