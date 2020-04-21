Неожиданное решение Кремля: с экс-регионала с коронавирусом Новинского сняли санкции

Двух украинских предпринимателей, бизнес которых связанный с отраслью металлургии, внезапно исключили из перечня тех, кто подпадает под санкции России. Речь идет о действующем нардепе Вадиме Новинском и бывшем депутате Андрее Киселеве. Оба ранее имели отношение к "Партии регионов".

Решение об исключении Новинского и Киселева из санкционного списка можно увидеть в постановлении правительства РФ, подписанного 20 апреля. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации России.

О Новинском есть и в этом материале Показательна благотворительность: как политики пиарятся на борьбе с COVID-19

Оба бизнесмена попали под вторую волну российских санкций – в конце декабря 2018 (первая была немного перед этим – в ноябре).

О каких российских санкциях речь

Россия ввела санкции против большой группы украинских физических и юридических лиц за "недружественные действия Украины" – фактически, в ответ на украинские санкции против россиян, причастных к агрессии РФ против Украины.

Что именно предусматривали санкции России против украинцев

К юридическим и физическим лицам, попавшим в санкционный список применили ограничения: им заблокировали безналичные счета, ценные бумаги и имущество на территории Российской Федерации.

Также для этих лиц действует запрет на вывод из России капиталы.

Почему под российские санкции попали пророссийские политики и бизнесмены

В российский санкционный список, кроме проукраинских деятелей, попала и группа граждан Украины относительно пророссийского или откровенно пророссийского направления.

Как писали в " Радио Свобода ", в Украине это видели как операцию прикрытия: то есть, внесением в список таких людей Россия "прикрывала агентов влияния Москвы в Украине".

Обратите внимание и на такое Санкции против России: возможна ли отмена на фоне пандемии

Коротко о Вадиме Новинском

Вадим Новинский – внефракционный народный депутат ВРУ IX созыва. Он является членом партии "Оппозиционный блок", которая по одномандатному округу в Раду не прошла.

Депутату принадлежат 23,76% акций горно-металлургической компании " Метинвест " (остальные акции принадлежат Ринату Ахметову). Но имеет он и многие другие активы – например, ЧАО " Смарт-холдинг " и построенную вокруг него группу компаний.

Новинский родом из России – гражданство Украины получил в 2012 году от Януковича. В то время был активным членом "Партии регионов".

Также политик известен активной позицией по поддержке (среди прочего и финансовой) украинского подразделения Российской православной церкви – УПЦ Московского патриархата.

Что интересно, именно эта близость к УПЦ МП, вероятно, и привела к положительному тесту на коронавирус у Вадима Новинского :

В начале апреля заговорили о коронавирусе у настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла .

За несколько дней до того Павел провел службу, на которой присутствовал и депутат Новинский.

Буквально через несколько дней после – 15 апреля – тот получил положительный тест на COVID-19.

Сам Новинский говорил, что решил сделать тест, потому что Минздрав требует этого от людей, контактировавших с инфицированными.

Что известно об Андрее Киселеве