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      Непогода в Украине: известно какая ситуация на дорогах государственного значения

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      Непогода в Украине: известно какая ситуация на дорогах государственного значения
      Непогода в Украине: известно какая ситуация на дорогах государственного значения / poltava.dsns.gov.ua

      По состоянию на четверг, 27 декабря, проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Кроме того, движение автотранспорта на автомобильных трассах в Полтавской области, где ситуация была крайне тяжелой, тоже восстановлено, а дороги очищены от снежных заносов.

      Об этом сообщает "Укравтодор".

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      Известно, что для оперативного обеспечения проезда задействовано к работе 1024 единиц техники и 1275 сотрудников.

      Ограничение в движении снято:

      На автодороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский в пределах Полтавской области.

      На автодороге Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь.

      На автодороге М-04 Знаменка – Луганск – Изварино, км 151, Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 290.

      Ограничение в движении транспорта в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской областях снято тоже. Однако, решением областного штаба ТЭБ НС о запрете въезда в Полтавскую область всех видов транзитного транспорта остается в силе. К слову, недавно в Полтавской области из-за снегопадов закрыли даже школы.

      Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется обработка дорог противогололедными материалами,
      – добавили в пресс-службе.

      Кроме того, "Укравтодор" предупреждает, что состояние покрытия на дорогах государственного значения в центральных и восточных областях местами заснеженное, а в остальных областях мокрое.

      Ранее 24 канал сообщал, что вследствие непогоды в Украине на отдельных дорогах затруднено движение транспортных средств. Подразделения спасателей ГСЧС в Полтавской области вытащили из снежных заносов около 60 автомобилей, в том числе среди них четыре автомобиля скорой помощи. Более того, из-за снегопадов на Полтавщине люди больше суток не могли выехать с поля.

      Смотрите видео как работники ГСЧС спасали Полтавскую область от снегопадов


       

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости Днепра Новости Харькова Новости Киева Новости Полтавы ГСЧС Снег в Украине Укравтодор
      Источник: 24 канал
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